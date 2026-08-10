Mercedes-AMG'nin gizlenen elektrikli SUV modeli şekilleniyor

Mercedes-AMG'nin bir sonraki büyük performans modeli bir sedan veya coupe değil, Yüksek sürüşlü bir elektrikli SUV olarak piyasaya sürülecek. Mercedes-AMG, sosyal medya hesaplarında karanlık tanıtım görselleri yayınlayarak, GT 4 Kapılı Coupe ve markanın yeni AMG.EA elektrikli yönelimine açık görsel bağlantılar içeren tamamen elektrikli bir performans SUV'nin geleceğini doğruladı.

Motor1.com 'un haberine göre, gizemli SUV, cesur gövde tasarımı, devasa çamurlukları ve GT'den ilham alan aydınlatma imzalarıyla sıradan bir aile crossover'ının çok ötesinde bir modelin sinyallerini veriyor. Mercedes AMG, henüz teknik özellikler veya zamanlama hakkında açıklama yapmadı, bu da markanın bir sonraki amiral gemisi olacak SUV hakkında ipuçları arayan hayranlar için bu erken tasarım ve donanım ipuçlarını daha da önemli hale getiriyor.