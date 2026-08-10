Mercedes-AMG'nin gizlenen elektrikli SUV modeli şekilleniyor
10.08.2026 13:00
Son Güncelleme: 10.08.2026 13:33
Mercedes-AMG, GT'nin tasarımından ilham alan yeni modelinden ipuçları içeren bir tanıtım yayınlayarak elektrikli SUV'nin geleceğini onayladı.
Mercedes-AMG'nin bir sonraki büyük performans modeli bir sedan veya coupe değil, Yüksek sürüşlü bir elektrikli SUV olarak piyasaya sürülecek. Mercedes-AMG, sosyal medya hesaplarında karanlık tanıtım görselleri yayınlayarak, GT 4 Kapılı Coupe ve markanın yeni AMG.EA elektrikli yönelimine açık görsel bağlantılar içeren tamamen elektrikli bir performans SUV'nin geleceğini doğruladı.
Motor1.com'un haberine göre, gizemli SUV, cesur gövde tasarımı, devasa çamurlukları ve GT'den ilham alan aydınlatma imzalarıyla sıradan bir aile crossover'ının çok ötesinde bir modelin sinyallerini veriyor. Mercedes AMG, henüz teknik özellikler veya zamanlama hakkında açıklama yapmadı, bu da markanın bir sonraki amiral gemisi olacak SUV hakkında ipuçları arayan hayranlar için bu erken tasarım ve donanım ipuçlarını daha da önemli hale getiriyor.
TASARIM İPUÇLARI
Yayınlanan tanıtım, Mercedes-AMG'nin tamamen elektrikli bir performans SUV modeli üzerinde çalıştığını ve bu aracı yeni GT 4 Kapılı elektrikli coupe ile aynı ailenin bir parçası olarak görülmesi istediğini doğruluyor. Ön kısımda, burnu çerçeveleyen LED gündüz farları bulunurken, genel şekil geleneksel dik bir SUV'dan ziyade yükseltilmiş bir GT'ye benziyor.
Gölgede bile, SUV'nin gövdesi kaslı bir görünüm sergiliyor; şekillendirilmiş kaputu ve belirgin çamurluk çıkıntıları aracı görsel olarak tekerlekleri üzerinde yere sağlam basmasını sağlıyor. Izgara hatları, AMG'nin tanıdık dikey çıta tasarımını yansıtıyor gibi görünüyor ve bu da markanın, içten yanmalı ve şarj edilebilir hibrit donanımlardan uzaklaşırken bile güçlü bir aile yüzünü koruyacağını gösteriyor.
Arka tarafta, arka lamba tasarımı GT ile en belirgin bağlantılardan birini oluşturuyor. Tanıtım videosunda, GT 4 Kapılı Coupe'nin grafiklerine benzer ancak her iki tarafta tek bir yuvarlak elemana basitleştirilmiş, üç köşeli yıldız tarzı aydınlatma desenine sahip dairesel LED üniteler gösteriliyor. Daha önceki AMG elektrikli SUV casus video görüntülerindeki kamuflajlı prototipler, buradaki duruş ve tavan çizgisiyle yakından örtüşüyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİ
Yeni SUV, Mercedes-AMG'nin, yakında piyasaya sürülecek AMG GT 53 4 Kapılı elektrikli coupe gibi modellerin temelini oluşturan AMG.EA elektrikli mimarisini piyasaya sürdüğü bir dönemde geliyor. Bu otomobil, 800 voltluk bir düzeni büyük bir batarya paketi ve geleneksel AMG alıcılarını hedefleyen performans rakamlarıyla birleştiriyor ve SUV'nin de eski EQ platformlarından yararlanmak yerine aynı araç setini kullanması neredeyse kesin.
Concept AMG GT XX'den üretime hazır GT 53 EV'ye kadar son projeler, AMG'nin içten yanmalı motorlu araçları uyarlamak yerine, performansa yönelik özel elektrikli araç platformlarına odaklandığını gösteriyor. Bu da bu SUV'nin mevcut GLC veya GLE'nin elektrikli bir versiyonundan ziyade, AMG'nin elektrikli SUV coupe geliştirme çalışmaları ve markanın geleceğe yönelik araç önizlemeleriyle uyumlu olarak, GT EV'nin yüksek yapılı bir versiyonu gibi görünmesini sağlıyor.
GELECEK PLANLARI
En büyük belirsizlikler arasında, Mercedes-AMG'nin henüz SUV'ye bir isim veya üretim tarihi vermemiş olması nedeniyle nihai güç değerleri, menzil ve lansman zamanlaması yer alıyor. Şimdilik, tanıtım esas olarak tasarım yönünü ve pazar konumlandırmasını doğruluyor; bu da, halihazırda pistte test edilen mevcut AMG plug-in hibritlerin veya mevcut AMG GLC 63 SE Performance'ın yerini almak yerine, yeni EV GT'lerin yanında yer alacak amiral gemisi bir elektrikli performans SUV'si anlamına geliyor.
Elektrikli bir AMG'yi daha erken isteyen alıcılar muhtemelen önce GT 53 4 Kapılı Coupe'yi showroomlarda görecekler, SUV ise daha sonra AMG'nin elektrikli ürün gamını tamamlamasıyla birlikte piyasaya sürülecek. Bu ürün gamı ayrıca, daha önce AMG elektrikli sedanın üretim iç mekanına ilişkin haberler ve AMG liderliğinin daha fazla elektrikli otomobil satma konusundaki açıklamalarıyla önceden duyurulan, gelecekteki özel bir elektrikli sedanı da içeriyor.