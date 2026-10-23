Mercedes G'nin yenisi geliyor, büyük ağabeyinin tahtı tehlikede

Mercedes-Benz, efsanevi G-Serisi'nin daha kompakt bir versiyonu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket yöneticileri, "Küçük G-Serisi" olarak anılan yeni modelin, ağabeyinin ikonik tasarım genlerini koruyacağını ancak tamamen farklı bir müşteri kitlesine hitap edeceğini doğruladı.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius'un açıklamalarına göre bu yeni kompakt lüks arazi aracı, önümüzdeki 24 ay içinde, tahminen 2028 yılı civarında resmi olarak tanıtılacak.

Mercedes-AMG CEO'su Stefan Weckbach, Küçük G-Serisi'nin orijinal modelin müşterilerini hedeflemeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Şirket, galeriden içeri girip tam boyutlu bir G-Serisi almak isteyen klasik müşteri ile yeni kompakt modelin alıcılarını birbirinden kesin çizgilerle ayırıyor. İki aracın kendi içinde rekabet etmesi kesinlikle istenmiyor.

Källenius, G-Serisi'nin Avusturya'daki Schöckl dağında yapılan zorlu arazi testlerinden her zaman gururla bahsediyor. Sadece orijinal G-Serisi'nin o dağlık arazide yüksek hızlarda inebildiğini vurgulayan CEO, yeni küçük modelin bu seviyede ekstrem bir arazi performansına sahip olmayacağını belirtiyor.

Küçük G-Serisi, orijinalin ruhunu ve tanınabilir tasarım detaylarını daha küçük ve ulaşılabilir bir pakette sunmayı amaçlıyor.