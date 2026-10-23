Mercedes G'nin yenisi geliyor, büyük ağabeyinin tahtı tehlikede
23.10.2026 14:59
Son Güncelleme: 23.10.2026 15:01
Mercedes-Benz, G-Serisi'nin daha kompakt versiyonunu 2028'de tanıtmayı planlıyor. Yeni modelin hem benzinli hem de elektrikli seçeneklerle sunulması bekleniyor.
HEDEF TAMAMEN FARKLI BİR MÜŞTERİ KİTLESİ
Mercedes-Benz, efsanevi G-Serisi'nin daha kompakt bir versiyonu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirket yöneticileri, "Küçük G-Serisi" olarak anılan yeni modelin, ağabeyinin ikonik tasarım genlerini koruyacağını ancak tamamen farklı bir müşteri kitlesine hitap edeceğini doğruladı.
Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius'un açıklamalarına göre bu yeni kompakt lüks arazi aracı, önümüzdeki 24 ay içinde, tahminen 2028 yılı civarında resmi olarak tanıtılacak.
Mercedes-AMG CEO'su Stefan Weckbach, Küçük G-Serisi'nin orijinal modelin müşterilerini hedeflemeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti. Şirket, galeriden içeri girip tam boyutlu bir G-Serisi almak isteyen klasik müşteri ile yeni kompakt modelin alıcılarını birbirinden kesin çizgilerle ayırıyor. İki aracın kendi içinde rekabet etmesi kesinlikle istenmiyor.
Källenius, G-Serisi'nin Avusturya'daki Schöckl dağında yapılan zorlu arazi testlerinden her zaman gururla bahsediyor. Sadece orijinal G-Serisi'nin o dağlık arazide yüksek hızlarda inebildiğini vurgulayan CEO, yeni küçük modelin bu seviyede ekstrem bir arazi performansına sahip olmayacağını belirtiyor.
Küçük G-Serisi, orijinalin ruhunu ve tanınabilir tasarım detaylarını daha küçük ve ulaşılabilir bir pakette sunmayı amaçlıyor.
HEM BENZİNLİ HEM DE ELEKTRİKLİ MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni modelin güç aktarma organlarıyla ilgili strateji de zaman içinde değişime uğradı. Başlangıçta sadece elektrikli olarak planlanan araç, özellikle Kuzey Amerikalı bayilerin içten yanmalı motor talepleri üzerine hem benzinli hem de elektrikli versiyonlarla sunulacak.
Beklentiler, turboşarjlı dört silindirli bir benzinli motor ile çift motorlu, dört tekerlekten çekişli bir elektrikli versiyonun piyasaya çıkacağı yönünde.
Kamuflajlı test araçları yollarda görünmeye başlarken, üretimin tam boyutlu G-Serisi'nin üretildiği Almanya yerine Macaristan'daki tesislerde yapılacağı konuşuluyor.
TÜRKİYE PAZARINDA AĞABEYİNİ TAHTINDAN EDEBİLİR
Türkiye lüks otomobil pazarında G-Serisi, her zaman en çok rağbet gören ve statü sembolü olarak kabul edilen modellerin başında geliyor.
Ancak hem ülkemizde hem de küresel çapta G-Serisi kullanıcıları, aracın çok övülen ağır arazi kabiliyetlerini neredeyse hiç kullanmıyor. Bu devasa araçlar çoğunlukla şehir içi ulaşımda, lüks semtlerin caddelerinde boy gösteriyor.
Küçük G-Serisi'nin bu sebeple Türkiye pazarında büyük bir etki yaratma potansiyeli bulunuyor. Ağır arazi donanımlarından arındırılmış, şehir içi kullanıma çok daha uygun, kompakt ve en önemlisi fiyat olarak daha erişilebilir bir G-Serisi, yollarda çok sık karşılaşacağımız bir model olmaya aday.
Şehir hayatına uyum sağlayan bu yeni kompakt modelin, sahip olduğu avantajlar sayesinde Türkiye satışlarında büyük ağabeyi G-Serisi'ni geride bırakması hiç de sürpriz olmaz.