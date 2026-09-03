Mercedes ve BMW’ye batarya sağlayacaktı. Üretim geçici olarak askıya alındı
03.09.2026 23:09
Çinli batarya üreticisi CATL’nin Macaristan’daki fabrikasında batarya hücresi üretiminin, nikel maruziyetine ilişkin iş güvenliği eksiklikleri nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bildirdi.
Macaristan'da Hajdú-Bihar Bölge Hükümet Ofisi’nin açıklamasına göre şirket, üretime resmi olarak başlayabilmek için iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm eksiklikleri gidermek zorunda. Düzenleyici kurumlar şu aşamada fabrikada yalnızca ekipman testlerine ve ayarlamalarına izin veriyor.
Debrecen tesisi, CATL’nin Avrupa’daki en büyük yatırımlarından biri. Toplam 7,34 milyar euroluk projeyle batarya modülü ve hücre üretiminde yıllık 100 GWh kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.
Yıllık 5 GWh kapasiteli batarya modülü fabrikası Mayıs 2026’da üretime başladı. Ancak batarya hücresi hatları henüz seri üretime geçemedi.
9 ÇALIŞANDA NİKEL TESPİTİ
Sorunun, deneme üretimi ve ekipman testleri sırasında çalışanların mesleki sınırların üzerinde nikel tozuna maruz kalmasıyla ortaya çıktığı belirtildi.
CATL’nin haziran ayı başında başlattığı rutin biyolojik maruziyet kontrollerinde, ağustos ayında dokuz çalışanda normalin üzerinde nikel değerleri tespit edildi.
Macar yetkililerin 11-25 Ağustos tarihleri arasında fabrikada yaptığı denetimlerde ise bazı bölümlerde çalışanların yeterli koruyucu ekipmana sahip olmadığı belirlendi.
Bunun üzerine 25 Ağustos’ta pozitif ve negatif elektrot folyolarının lazerle kesildiği bölümlerde, sarım atölyelerinde ve batarya hücrelerinin kurutulduğu alanlarda çalışmaların derhal durdurulmasına karar verildi.
CATL, fabrikanın ilk aşaması için üretim lisansını 25 Ağustos’ta aldı. Ancak yaşanan iş güvenliği sorunları nedeniyle fiili üretimin başlamasının gecikmesi bekleniyor.
Projenin ikinci aşamasına ilişkin üretim lisansı başvurusu ise 19 Ağustos’ta reddedildi. Gerekçe olarak tamamlanan binaların genel yerleşim planında yanlış işaretlenmesi gösterildi.
MERCEDES-BENZ VE BMW’YE BATARYA SAĞLAYACAKTI
Debrecen fabrikasının başlıca müşterileri arasında Macaristan’daki Mercedes-Benz ve BMW tesisleri bulunuyor.
CATL’nin Mercedes-Benz’e tedarikte aksama yaşanmaması için başka fabrikalarından batarya sevk etmeye başladığı ve ortaya çıkan ek maliyetleri kendisinin karşıladığı belirtiliyor.
BMW’nin bağlantılı üretim faaliyetleri ise henüz başlamadığı için şu aşamada sorundan etkilenmedi.
ÇEVRE İHLALLERİ NEDENİYLE DE CEZA ALDI
CATL’nin Macaristan’daki sorunları yalnızca iş güvenliğiyle sınırlı değil.
Bir Macar milletvekili, şirketin çevre izinlerine ilişkin çeşitli ihlaller nedeniyle 10 milyon forint, yaklaşık 31 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
İhlaller arasında atıkların uygun şekilde etiketlenmemesi, tehlikeli atıklara ilişkin işaretlemelerin yetersiz olması ve tesise yetkisiz kişilerin girişini engelleyecek güvenlik önlemlerindeki eksiklikler bulunuyor.
MACARİSTAN KURALLARI SIKILAŞTIRDI
Macaristan Ulaştırma ve Yatırım Bakanlığı, 16 Ağustos’ta yaptığı açıklamada “önemli yatırım projesi” statüsündeki yatırımların artık çevre, doğa koruma ve şehir planlama kurallarından muaf tutulmayacağını duyurdu.
Kuralları ihlal ettiği belirlenen projelere en az altı ay boyunca yeni inşaat izni verilmemesi gündemde.
CATL’nin yanı sıra Samsung ve SK-On da yeni ve daha sıkı denetimlerin ilk hedefleri arasında yer alıyor.
Yeni yaklaşım, Nisan 2026’daki siyasi değişimin ardından geldi. Viktor Orban’ın uzun yıllardır iktidarda bulunan hükümetinin seçimleri kaybetmesinin ardından göreve gelen yeni yönetim, önceki dönemde imzalanan büyük yatırım projelerini yeniden incelemeye başladı.
Çinli şirketlere yönelik denetimler CATL ile de sınırlı değil.
Haziran ayında lityum iyon batarya separatörü üreticisi Semcorp’un fabrikasındaki faaliyetler, yeraltı suyunda metal sızıntısı tespit edilmesinin ardından askıya alınmıştı.
BYD de kirlenmiş toprağı tarım arazilerine döktüğü iddiasıyla 10 milyon forint para cezasına çarptırıldı. Şirketin Macaristan’daki fabrikasında üretimin başlangıç tarihi de 2025’in son çeyreğinden 2026’nın son çeyreğine ertelendi.