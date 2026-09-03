Mercedes ve BMW’ye batarya sağlayacaktı. Üretim geçici olarak askıya alındı

Macaristan'da Hajdú-Bihar Bölge Hükümet Ofisi’nin açıklamasına göre şirket, üretime resmi olarak başlayabilmek için iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tüm eksiklikleri gidermek zorunda. Düzenleyici kurumlar şu aşamada fabrikada yalnızca ekipman testlerine ve ayarlamalarına izin veriyor.

Debrecen tesisi, CATL’nin Avrupa’daki en büyük yatırımlarından biri. Toplam 7,34 milyar euroluk projeyle batarya modülü ve hücre üretiminde yıllık 100 GWh kapasiteye ulaşılması hedefleniyor.

Yıllık 5 GWh kapasiteli batarya modülü fabrikası Mayıs 2026’da üretime başladı. Ancak batarya hücresi hatları henüz seri üretime geçemedi.