Mercedes'ten büyük geri çağırma
30.07.2026 12:56
Alman otomobil devi Mercedes-Benz, açık kapı algılama hatası riskinden dolayı ABD'deki 310 binden fazla aracını geri çağırıyor.
Mercedes-Benz, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, açık kapı algılayamama riski nedeniyle ABD'de 310 bin 667 aracın geri çağrıldığını bildirdi.
GERİ ÇAĞRILACAK MODELLER AÇIKLANDI
NHTSA'nın açıklamasına göre, geri çağırma işlemi CLA, A-Class, C-Class, CLE, GLA/GLB ve GLC gibi modelleri kapsarken yetkili servisler sürücü kapısı kilidini ücretsiz olarak değiştirecek.
YETKİLİLER UYARIYOR
Yetkililerin açıklamasına göre, sürücü kapısı kilidindeki paslanmış bir mikro anahtar nedeniyle açık kapının algılanamaması, otomatik park freninin devreye girmesini engelleyebilir ve aracın kendiliğinden hareket etmesine neden olabilir.