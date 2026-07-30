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Mercedes'ten büyük geri çağırma

30.07.2026 12:56

Reuters

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Alman otomobil devi Mercedes-Benz, açık kapı algılama hatası riskinden dolayı ABD'deki 310 binden fazla aracını geri çağırıyor.

Mercedes'ten büyük geri çağırma
Reuters

Mercedes-Benz, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Perşembe günü yaptığı açıklamada, açık kapı algılayamama riski nedeniyle ABD'de 310 bin 667 aracın geri çağrıldığını bildirdi.

GERİ ÇAĞRILACAK MODELLER AÇIKLANDI 1
Reuters

GERİ ÇAĞRILACAK MODELLER AÇIKLANDI

NHTSA'nın açıklamasına göre, geri çağırma işlemi CLA, A-Class, C-Class, CLE, GLA/GLB ve GLC gibi modelleri kapsarken yetkili servisler sürücü kapısı kilidini ücretsiz olarak değiştirecek.

YETKİLİLER UYARIYOR 2
Reuters

YETKİLİLER UYARIYOR

Yetkililerin açıklamasına göre, sürücü kapısı kilidindeki paslanmış bir mikro anahtar nedeniyle açık kapının algılanamaması, otomatik park freninin devreye girmesini engelleyebilir ve aracın kendiliğinden hareket etmesine neden olabilir.