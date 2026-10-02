Michael Jordan’ın Ferrari’si rekor fiyata satıldı. Boyuna özel tasarlanmıştı

Ünlü isimlerin geçmişte kullandığı otomobiller, koleksiyonerler için çok daha önemli hale gelirken, yüksek bedellere ulaşabiliyor. Bunun son örneği, Michael Jordan’ın 1997 yılında satın aldığı Ferrari 550 Maranello oldu.



Satışa çıkarılan otomobil, iki haftalık açık artırmada 43 teklif aldı ve 2,7 milyon dolara satıldı. Bu sonuç, 550 Maranello için halka açık bir müzayedede ulaşılan en yüksek satış bedeli olarak kayıtlara geçti.

SATIŞ BEDELİ BEKLENTİNİN İKİ KATINI AŞTI



Otomobil için açık artırma öncesinde 700 bin ile 1,3 milyon dolar arasında bir satış tahmini belirlenmişti. Gerçekleşen bedel, tahmini aralığın üst sınırının bile iki katını aştı.



Jordan’a 29 Mayıs 1997’de teslim edilen Ferrari, basketbolcunun Chicago Bulls ile son şampiyonluklarını kazandığı döneme tanıklık etti. Otomobilin orijinal garanti kartında Jordan’ın imzasının bulunması da geçmişini belgeleyen ayrıntılar arasında yer alıyor.