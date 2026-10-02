Michael Jordan’ın Ferrari’si rekor fiyata satıldı. Boyuna özel tasarlanmıştı
02.10.2026 22:55
Michael Jordan’ın kullandığı Ferrari 550 Maranello, açık artırmada 2,7 milyon dolara alıcı buldu. Basketbol efsanesi için sürücü koltuğu özel olarak düzenlenen otomobil, modelin satış rekorunu kırdı.
Ünlü isimlerin geçmişte kullandığı otomobiller, koleksiyonerler için çok daha önemli hale gelirken, yüksek bedellere ulaşabiliyor. Bunun son örneği, Michael Jordan’ın 1997 yılında satın aldığı Ferrari 550 Maranello oldu.
Satışa çıkarılan otomobil, iki haftalık açık artırmada 43 teklif aldı ve 2,7 milyon dolara satıldı. Bu sonuç, 550 Maranello için halka açık bir müzayedede ulaşılan en yüksek satış bedeli olarak kayıtlara geçti.
SATIŞ BEDELİ BEKLENTİNİN İKİ KATINI AŞTI
Otomobil için açık artırma öncesinde 700 bin ile 1,3 milyon dolar arasında bir satış tahmini belirlenmişti. Gerçekleşen bedel, tahmini aralığın üst sınırının bile iki katını aştı.
Jordan’a 29 Mayıs 1997’de teslim edilen Ferrari, basketbolcunun Chicago Bulls ile son şampiyonluklarını kazandığı döneme tanıklık etti. Otomobilin orijinal garanti kartında Jordan’ın imzasının bulunması da geçmişini belgeleyen ayrıntılar arasında yer alıyor.
SÜRÜCÜ KOLTUĞU JORDAN'A GÖRE DÜZENLENDİ
1,98 metre boyundaki Jordan’ın otomobile daha rahat sığabilmesi için sürücü koltuğunda değişiklik yapıldı. Koltuk rayları uzatılırken minder dolgusu inceltilerek daha fazla alan sağlandı.
Araç, Jordan’ın garajında sergilenen bir koleksiyon parçası olarak kalmadı. Ünlü basketbolcu otomobille yaklaşık 10 bin 300 kilometre yol yaptı. Satış sırasında toplam kilometresi ise yaklaşık 29 bin 800 seviyesindeydi.
YILLAR SONRA BULUNDU
Jordan’ın 2002 yılında elden çıkardığı otomobil, uzun süre California’daki özel bir koleksiyonda kaldı.
Son satışa aracılık eden Curated’ın kurucu ortaklarından John Temerian, eski bir internet forumunda bulunan kısmi şasi numarasından hareket ederek aracın izini sürdü. Ferrari bayi kayıtlarının da yardımıyla otomobile ulaşıldı ve yeniden satışa hazırlanması sağlandı.
Yeni sahibinin kimliği ise açıklanmadı.
Rosso Barchetta gövde rengi ve açık kahverengi deri kabiniyle dikkat çeken 550 Maranello, 5,5 litrelik atmosferik V12 motoru altı ileri manuel şanzımanla birleştiriyor.