Mini Cooper serisinin tarihinde bir ilk

Mini'nin en belirleyici özelliklerinden biri olan, sürüş keyfi veren önden çekişli yol tutuşu, BMW'ye ait markanın kendi arkadan çekişli elektrikli araç platformuna geçmeyi düşünmesiyle birlikte, yeni nesil modelde yerini başka bir özelliğe bırakabilir.

Drive sitesinin haberine göre, bir sonraki BMW 1 Serisi hatchback, tamamen elektrikli bir modele geçişin bir parçası olarak arkadan çekişli sisteme geri dönecek. Aynı platformda 2028'ded ördüncü nesil, tamamen elektrikli bir Mini Cooper hatchback modeli de piyasaya sürülecek.

BMW için arkadan çekiş özelliği markanın simgelerinden biriyken, Mini için ise tam tersi geçerli. BMW'nin ikonik kompakt hatchback modelini 2001'de yeniden piyasaya sürmesinden bu yana, Mini hatchback'in her nesli, 1959'dan beri orijinal British Motor Company Mini'de kullanılan formatla aynı şekilde önden çekişli olarak üretildi.