Mini Cooper serisinin tarihinde bir ilk
20.08.2026 14:48
BMW, elektrikli araç dönüşümüyle birlikte Mini Cooper'ın yeni modellerini arkadan çekişli sisteme geçirebilir.
Mini'nin en belirleyici özelliklerinden biri olan, sürüş keyfi veren önden çekişli yol tutuşu, BMW'ye ait markanın kendi arkadan çekişli elektrikli araç platformuna geçmeyi düşünmesiyle birlikte, yeni nesil modelde yerini başka bir özelliğe bırakabilir.
Drive sitesinin haberine göre, bir sonraki BMW 1 Serisi hatchback, tamamen elektrikli bir modele geçişin bir parçası olarak arkadan çekişli sisteme geri dönecek. Aynı platformda 2028'ded ördüncü nesil, tamamen elektrikli bir Mini Cooper hatchback modeli de piyasaya sürülecek.
BMW için arkadan çekiş özelliği markanın simgelerinden biriyken, Mini için ise tam tersi geçerli. BMW'nin ikonik kompakt hatchback modelini 2001'de yeniden piyasaya sürmesinden bu yana, Mini hatchback'in her nesli, 1959'dan beri orijinal British Motor Company Mini'de kullanılan formatla aynı şekilde önden çekişli olarak üretildi.
BMW YENİ MODELİ KENDİ BÜNYESİNDE ÜRETECEK
Mini'nin yeni tasarım başkanı Holger Hampf, Autocar sitesine yaptığı açıklamasında, "Yeni nesil Mini üzerinde çalışmaya başladık ve şimdi tüm portföye bir göz atacağız." diye belirtti.
Mevcut elektrikli Mini hatchback ve Aceman SUV, Great Wall Motors tarafından üretilen özel bir ön motorlu, önden çekişli platform üzerine kurulu olsa da, BMW bir sonraki Mini'yi kendi bünyesinde üretmeyi ve yeni BMW'lerden alınan 'Gen6' elektrik motoru ve batarya bileşenlerini uyarlamayı hedefliyor.
Gen6 parçalarının çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyonları mevcut olup, ön ve arka elektrik motorlarına sahip. Ancak elektrik motorları, arka tarafta bulunan redüksiyon dişli kutusuyla tasarlanmış olup, ön motorlar daha küçük bir tahrik ünitesi kullanıyor.
Bu tasarım kısıtlaması, BMW'nin ön elektrik motoruna bir şanzıman yerleştiremeyeceği ve dolayısıyla ön elektrik motorunu otomobilin ana motoru yapamayacağı anlamına geliyor.
ÖNDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ BAZI MODELLERDE OLMAYA DEVAM EDECEK
Otomobil devinin UKL önden çekişli platformunu paylaşan mevcut benzinli BMW 1 Serisi ve Mini hatchback'te olduğu gibi, her iki aracın bir sonraki nesli de yakından ilişkili olacak.
Mini, BMW'nin izinden giderek arka motorlu, arkadan çekişli bir elektrikli araç platformu kullanmak zorunda kalacak.
Ancak bu değişiklik, en küçük Mini modelinin önden çekiş sisteminden tamamen vazgeçmesi anlamına gelmeyecek.
Eski UKL şasi tasarımına dayanan benzinli modeller, ilk olarak 2013 yılında önceki nesil Mini hatchback'te kullanılan ve halihazırda uyarlanmış olan platformun güncellenmiş bir versiyonuyla yoluna devam edecek.
Bu hamle aynı zamanda Mini'nin üç kapılı hatchback modelinin yüksek performanslı versiyonları için ilk dört tekerlekten çekişli güç aktarma sisteminin önünü açıyor. Ancak daha büyük Mini Clubman hatchback ve Countryman SUV modelleri daha önce dört tekerlekten çekiş seçeneği sunmuştu.
MARKANIN YENİDEN DOĞUŞUNDAN İLHAM ALINACAK
Mini daha önce de arkadan çekişli bir model üzerinde çalışmıştı; 2014'teki Mini Superleggera Vision roadster konsepti, arkadan çekişli elektrikli bir güç aktarma sistemine dayansa da, bu model konsept aşamasının ötesine geçemedi.
Hampf, altta yatan mühendislik ne olursa olsun, Mini hatchback'in tanınabilir tasarımının ve oranlarının sulandırılmayacağına söz verdi. İkonik tasarım için "Bu konuda pazarlık söz konusu değil" dedi.
Hampf, ilham kaynağı olarak orijinal Mini'ye bakmak yerine, Mini'nin 2001'deki yeniden doğuşundan esinlenecek.
"Pek çok insan klasik Mini'yi hatırlamıyor, ancak BMW'nin sahipliğinde son 25 yılda yaptığımız Mini'lerden birini hatırlıyorlar," diyen Hampf, "Bu geçmişle bağlantı kurmaya özen göstereceğim." diye de ekledi.