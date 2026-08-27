Nissan ve Mitsubishi ittifakından yeni bir iş birliği

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yıllar içinde bu ürün gamları arasında birçok model paylaşımına sahne oldu. Şimdi ise Mitsubishi'nin yakın zamanda pick-up'larından birini paylaştığı Nissan da, Mitsubishi'ye kendi pick-up'larından birini ödünç veriyor.

Mitsubishi , ABD pazarı için hazırladığı Momentum 2030 planını özetleyen basın açıklamasında, Nissan ile yapılan yeni iş birliği aracılığıyla Kuzey Amerika pikap kamyon pazarına yeniden gireceğini doğruladı.

Ayrıca Japon otomobil üreticisi, gelecekteki model yelpazesine dair gizemli bir tanıtım videosu yayınladı ve yakında piyasaya sürülecek pick-up modeli videonun arka planında gizlenmiş halde göründü.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika stratejisinin merkezinde, macera odaklı ve araziye uygun araçlara yönelik genişletilmiş bir odaklanma yer alıyor. Müşteri talebi daha sağlam ve çok yönlü ürünlere doğru kaymaya devam ettikçe, Mitsubishi Motors, bu büyüyen segmentlerde markanın varlığını güçlendirmek için tasarlanmış araçlarla portföyünü genişletecektir." denildi.