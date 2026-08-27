Nissan ve Mitsubishi ittifakından yeni bir iş birliği
27.08.2026 13:10
Nissan'ın Avustralya'da Mitsubishi tabanlı bir pick-up çıkarmasının ardından, Mitsubishi de ABD pazarında Nissan tabanlı yeni bir pick-up modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yıllar içinde bu ürün gamları arasında birçok model paylaşımına sahne oldu. Şimdi ise Mitsubishi'nin yakın zamanda pick-up'larından birini paylaştığı Nissan da, Mitsubishi'ye kendi pick-up'larından birini ödünç veriyor.
Mitsubishi, ABD pazarı için hazırladığı Momentum 2030 planını özetleyen basın açıklamasında, Nissan ile yapılan yeni iş birliği aracılığıyla Kuzey Amerika pikap kamyon pazarına yeniden gireceğini doğruladı.
Ayrıca Japon otomobil üreticisi, gelecekteki model yelpazesine dair gizemli bir tanıtım videosu yayınladı ve yakında piyasaya sürülecek pick-up modeli videonun arka planında gizlenmiş halde göründü.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika stratejisinin merkezinde, macera odaklı ve araziye uygun araçlara yönelik genişletilmiş bir odaklanma yer alıyor. Müşteri talebi daha sağlam ve çok yönlü ürünlere doğru kaymaya devam ettikçe, Mitsubishi Motors, bu büyüyen segmentlerde markanın varlığını güçlendirmek için tasarlanmış araçlarla portföyünü genişletecektir." denildi.
YENİ MODELE YÖNELİK TAHMİNLER
Car Expert'ın haberine göre bu strateji, 2027 yılının ilk çeyreğinde ABD'de piyasaya sürülecek daha sağlam, arazi odaklı bir Outlander varyantını ve potansiyel olarak Pajero'nun on yılın sonlarına doğru ABD'ye geri dönüşünü ve Montero isminin yeniden canlandırılmasını içeriyor.
Tanıtım görselinde net bir şekilde gösterilmeyen yeni modelin, mevcut Frontier'ın tasarımı hafifçe güncellenmiş bir versiyonu veya yeniden canlandırılan Xterra gibi gelecekteki diğer Nissan modelleriyle paylaşılan yeni şasi üzerine kurulu alt yapıyı kullanacak olan yeni nesil Frontier olabileceği tahmin ediliyor.
Mevcut ABD yapımı Frontier'ın yalnızca ABD, Kanada ve Meksika'da satıldığı göz önüne alındığında, Mitsubishi markalı bir versiyonunun başka bir yerde sunulması olası görünmüyor.
İTHAL ARAÇLARA TAVUK VERGİSİ ENGELİ
ABD, Avustralya gibi pick-up'ların büyük rağbet gördüğü bir pazar olsa da, Mitsubishi, 1996'da "Mighty Max" olarak bilinen Triton modelinin üretiminin durdurulmasından bu yana orada Triton satmıyor.
O zamandan beri sunduğu tek pick-up modeli, 2006'dan 2009'a kadar satılan, Dodge Dakota tabanlı Raider.
Bu durum büyük ölçüde, 1964'ten beri ABD tarafından ithal edilen hafif ticari araçlara, kamyonetlere ve pikaplara uygulanan yüzde 25'lik bir gümrük vergisi olan "Tavuk Vergisi"nden kaynaklanıyor.
Bu vergi, otomobil üreticilerini ya hafif ticari araçlarını yerel olarak üretmeye ya da Ford'un Transit Connect modelinde yaptığı gibi yasal boşluklar bulmaya zorladı. Ford, araçları arka camlı yolcu taşıma aracı özellikleriyle ithal etmiş, ABD'ye ulaştıktan sonra arka koltuklarını ve emniyet kemerlerini çıkarmıştı
MARKALAR ARASINDAKİ PICK-UP DEĞİŞ DOKUŞU
İthal bir Triton, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado ve Ford Ranger gibi rakiplerine kıyasla çok daha pahalı olabilir ve ayrıca ABD'deki bu segmente ait tüm araçlar, Triton'daki gibi dizel yerine benzinli veya hibrit güç kullanıyor.
Nissan platformu temel alınarak üretilen yeni Mitsubishi pick-up'ın büyük olasılıkla V6 veya V6 hibrit motorla donatılması bekleniyor.
Mitsubishi, ABD pazarında Nissan tabanlı bir pick-up modeli sunacakken, Nissan da geçen yıl Avustralya'da Mitsubishi tabanlı bir pick-up modelini piyasaya sürmüştü.
Nissan, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi pazarlar için hafifçe yeniden tasarlanmış bir Triton'u Navara adıyla piyasaya sürerken Frontier da Kuzey Amerika'da kaldı, önceki D23 Navara ise Latin Amerika gibi pazarlarda varlığını sürdürdü.