Nissan’ın en ucuz elektriklisi geliyor: İşte yeni Pixo
24.09.2026 20:22
Nissan, Avrupa için geliştirdiği tamamen elektrikli Pixo’yu tanıttı. 259 kilometreye kadar otomobilinin resmi fiyatı aralıkta açıklanacak ancak başlangıç fiyatının 25 bin dolar olması bekleniyor.
Nissan, Avrupa’daki elektrikli otomobil ürün yelpazesinin en ulaşılabilir modellerinden biri olmaya hazırlanan yeni Pixo’yu tanıttı.
Yıllar sonra yeniden kullanılan Pixo adı bu kez benzinli küçük bir otomobilde değil, tamamen elektrikli bir A segmenti şehir otomobilinde karşımıza çıkıyor.
Nissan’ın açıkladığı verilere göre yeni Pixo, 27,5 kWh kapasiteli LFP batarya ile WLTP standardında 259 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu batarya aynı zamanda Nissan’ın Avrupa’da satışa sunacağı bir modelde kullandığı ilk LFP batarya olma özelliğini taşıyor.
FİYATI 25 BİN DOLARIN ALTINDA OLABİLİR
Pixo’nun en çok merak edilen özelliklerinden biri fiyatı.
Nissan henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Şirket, ülkelere göre fiyatların, donanım seçeneklerinin ve ön sipariş ayrıntılarının Aralık 2026’dan itibaren duyurulacağını bildirdi.
Otomotiv sitesi Electrek ise modelin Avrupa’da yaklaşık 23 bin dolar seviyesinden (1 milyon 112 bin TL) başlayan bir fiyatla satışa sunulmasının beklendiğini aktardı. Ancak bu şimdilik sektördeki beklenti niteliğinde.
Bu fiyat gerçekleşirse Pixo, Nissan’ın Avrupa’daki en uygun fiyatlı tamamen elektrikli modellerinden biri olacak.
28 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ
Yeni Pixo’da 50 kW DC hızlı şarj desteği tüm versiyonlarda standart olarak sunulacak.
Nissan’a göre otomobilin bataryası uygun bir hızlı şarj cihazıyla yüzde 15’ten yüzde 80’e yaklaşık 28 dakikada doldurulabilecek.
Ev ve iş yeri şarjı için ise 11 kW AC şarj desteği bulunuyor. Sistem çift yönlü şarj özelliğini de destekliyor.
Elektrik motoru 60 kW, yaklaşık 82 beygir güç üretiyor.
RENAULT İLE BİRLİKTE GELİŞTİRİLDİ
Pixo, Nissan ile Renault arasındaki ortaklık kapsamında geliştirildi.
Model, Renault’nun elektrikli küçük otomobil altyapısından yararlanıyor ve teknik açıdan yeni nesil Renault Twingo E-Tech Electric ile yakın özelliklere sahip.
Tasarımı Nissan tarafından yapılan Pixo’nun üretimi ise Renault’nun Slovenya’daki Novo Mesto fabrikasında gerçekleştirilecek.
Nissan böylece yeni Micra ve Leaf’in ardından Avrupa’daki elektrikli ürün yelpazesini daha küçük ve daha ucuz bir modelle aşağı doğru genişletmiş olacak.
Pixo, özellikle Avrupa’nın dar sokakları ve yoğun şehir trafiği düşünülerek tasarlandı.
Otomobil
- 3 bin 796 mm uzunluğa,
- 1.790 mm genişliğe
- 2 bin 492 mm aks mesafesine sahip.
Dönüş çapı ise 9,9 metre.
Dört yetişkin için tasarlanan otomobilde arka koltuklar birbirinden bağımsız biçimde ileri ve geri hareket ettirilebiliyor.
Bagaj hacmi koltuklar kullanımdayken 356 litre, arka koltuklar yatırıldığında ise 1.221 litreye kadar çıkıyor.
GOOGLE GEMINI DA OTOMOBİLDE
Pixo’nun uygun fiyatlı konumlandırılmasına rağmen bağlantı özelliklerinden önemli ölçüde feragat edilmiyor.
Otomobilde 7 inç dijital gösterge paneli ve 10 inç merkezi dokunmatik ekran bulunuyor.
Google’ın yerleşik hizmetlerinin yanı sıra Gemini yapay zeka asistanı da otomobile entegre edilmiş durumda. Sürücü navigasyon, eğlence ve iletişim işlevlerini doğal sesli komutlarla yönetebilecek.
Nissan ayrıca Face ID, MyNissan uygulaması, gerçek zamanlı rota ve şarj planlama gibi özellikler sunacağını açıkladı.
Güvenlik ve sürüş destek sistemleri arasında adaptif hız sabitleyici, şerit takip teknolojileri, otomatik acil frenleme, eller serbest park sistemi ve Nissan’ın tek pedal sürüş özelliği bulunuyor.
Nissan, Pixo adını daha önce Avrupa’da 2009-2013 yılları arasında satılan küçük bir şehir otomobilinde kullanmıştı.
Yeni nesilde ise isim tamamen elektrikli bir modelle geri dönüyor. Pixo, Avrupa’da özellikle uygun fiyatlı Çinli elektrikli otomobillerin hızla yaygınlaştığı A segmentinde Renault, Dacia, BYD ve diğer üreticilerin modelleriyle rekabet edecek.
Nissan, ilk müşteri teslimatlarının 2027’nin başlarında başlamasını planlıyor.