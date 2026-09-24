Nissan’ın en ucuz elektriklisi geliyor: İşte yeni Pixo

Nissan, Avrupa’daki elektrikli otomobil ürün yelpazesinin en ulaşılabilir modellerinden biri olmaya hazırlanan yeni Pixo’yu tanıttı.

Yıllar sonra yeniden kullanılan Pixo adı bu kez benzinli küçük bir otomobilde değil, tamamen elektrikli bir A segmenti şehir otomobilinde karşımıza çıkıyor.

Nissan’ın açıkladığı verilere göre yeni Pixo, 27,5 kWh kapasiteli LFP batarya ile WLTP standardında 259 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu batarya aynı zamanda Nissan’ın Avrupa’da satışa sunacağı bir modelde kullandığı ilk LFP batarya olma özelliğini taşıyor.

FİYATI 25 BİN DOLARIN ALTINDA OLABİLİR

Pixo’nun en çok merak edilen özelliklerinden biri fiyatı.

Nissan henüz resmi satış fiyatını açıklamadı. Şirket, ülkelere göre fiyatların, donanım seçeneklerinin ve ön sipariş ayrıntılarının Aralık 2026’dan itibaren duyurulacağını bildirdi.

Otomotiv sitesi Electrek ise modelin Avrupa’da yaklaşık 23 bin dolar seviyesinden (1 milyon 112 bin TL) başlayan bir fiyatla satışa sunulmasının beklendiğini aktardı. Ancak bu şimdilik sektördeki beklenti niteliğinde.

Bu fiyat gerçekleşirse Pixo, Nissan’ın Avrupa’daki en uygun fiyatlı tamamen elektrikli modellerinden biri olacak.