Nissan'ın uzun menzilli SUV'u yollara çıktı: Fiyatı belli oldu
27.11.2026 21:27
Japon otomobil üreticisi Nissan, şarj edilebilir hibrit SUV modeli NX7'nin Çin'de resmi satışlarına ve teslimatlarına başladı. Lansmana özel başlangıç fiyatı yaklaşık 18 bin dolar olarak belirlendi.
Japon otomobil üreticisi Nissan'ın Çinli ortağı Dongfeng Nissan, Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni şarj edilebilir hibrit SUV modeli NX7'yi resmen satışa sundu.
13 Kasım'da ön satışa açılan modelin nihai fiyatları fuarda açıklanırken müşteri teslimatları da başladı.
N7 ve N6 sedan modelleri ile NX8 SUV'un ardından Nissan'ın N Serisi'nin dördüncü üyesi olan NX7, özellikle genç tüketicileri hedefliyor.
Çin'de üç farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan Nissan NX7'nin liste fiyatı yaklaşık 19 bin 500 dolardan başlıyor.
Lansmana özel yaklaşık 1.500 dolarlık indirimle modelin başlangıç fiyatı 18 bin dolara geriliyor. Orta donanım seviyesinin kampanyalı fiyatı 19 bin 500 dolar, LiDAR teknolojisine sahip en üst donanım seviyesinin fiyatı ise yaklaşık 21 bin dolar olarak öne çıkıyor.
NX7'nin tüm versiyonlarında 98 beygir güç üreten 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve Çinli batarya üreticisi CATL tarafından geliştirilen 40,95 kWh kapasiteli batarya bulunuyor.
Toplam 228 beygir güç sunan otomobil, Çin'in CLTC test standartlarına göre yalnızca elektrik enerjisiyle 320 kilometreye kadar yol alabiliyor. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla toplam menzil ise 1.666 kilometreye ulaşıyor.
4,8 METREYE YAKIN UZUNLUK
4.785 milimetre uzunluğa, 1.932 milimetre genişliğe ve 1.665 milimetre yüksekliğe sahip otomobilin aks mesafesi 2.815 milimetre olarak açıklandı.
Geniş gövdesi ve sportif tasarımıyla dikkat çeken NX7, siyah, beyaz, gri, yeşil ve mor olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.
İç mekandaki yüzeylerin yüzde 90'ında yumuşak dokulu malzemeler kullanılırken otomobilde 256 renkli ambiyans aydınlatmasına da yer veriliyor.
NX7'nin üst donanım seviyesinde Momenta R7 yapay zeka modeliyle LiDAR teknolojisini bir araya getiren gelişmiş sürüş destek sistemi bulunuyor.
Farklı yüksekliklerdeki engelleri algılayabilen sistem, dar şehir sokaklarında ve virajlı dağ yollarında sürücülere destek sağlıyor.
Otomobilde otomatik park, otomatik acil frenleme ve otomatik acil yönlendirme dahil 22 gelişmiş güvenlik teknolojisi sunuluyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ KOKPİT VE KOLTUKLAR
Nissan OS 3.0 işletim sisteminin kullanıldığı modelde Qualcomm Snapdragon 8295P işlemci ve 24 GB bellek bulunuyor.
17,3 inçlik 3K çözünürlüklü merkezi ekrana, navigasyon bilgilerini sürücünün görüş alanına yansıtan 55 inçlik artırılmış gerçeklik destekli ön cam göstergesi eşlik ediyor.
Otomobilin yapay zeka destekli koltukları ise 11 katmanlı yapısı, 45 temas sensörü ve 19 akıllı hava yastığı sayesinde yolcunun oturma pozisyonunu algılayarak bel, sırt ve bacak bölgelerindeki desteği otomatik olarak ayarlayabiliyor.
TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
Şimdilik yalnızca Çin'de satışa sunulan Nissan NX7'nin ilerleyen dönemde uluslararası pazarlara da ihraç edilmesi planlanıyor.
N7 sedan modelini Filipinler'de satışa sunan Dongfeng Nissan, NX8 ve NX7 modellerini de Çin dışındaki pazarlara taşımayı hedefliyor.
Ancak NX7'nin hangi ülkelerde ve ne zaman satışa sunulacağı henüz kesinleşmedi. Modelin Türkiye pazarına girip girmeyeceğine ilişkin de resmi bir açıklama bulunmuyor.