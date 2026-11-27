NX7'nin tüm versiyonlarında 98 beygir güç üreten 1,5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve Çinli batarya üreticisi CATL tarafından geliştirilen 40,95 kWh kapasiteli batarya bulunuyor.

Toplam 228 beygir güç sunan otomobil, Çin'in CLTC test standartlarına göre yalnızca elektrik enerjisiyle 320 kilometreye kadar yol alabiliyor. Tam dolu batarya ve yakıt deposuyla toplam menzil ise 1.666 kilometreye ulaşıyor.

4,8 METREYE YAKIN UZUNLUK

4.785 milimetre uzunluğa, 1.932 milimetre genişliğe ve 1.665 milimetre yüksekliğe sahip otomobilin aks mesafesi 2.815 milimetre olarak açıklandı.

Geniş gövdesi ve sportif tasarımıyla dikkat çeken NX7, siyah, beyaz, gri, yeşil ve mor olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

İç mekandaki yüzeylerin yüzde 90'ında yumuşak dokulu malzemeler kullanılırken otomobilde 256 renkli ambiyans aydınlatmasına da yer veriliyor.