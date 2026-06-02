2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 7,40 oranında daraldı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2026 Mayıs ayında yüzde 22,55, otomobil pazarı yüzde 23,19 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 20,13 oranında daralma gösterdi.

İkinci el otomobil satışlarında da durgunluk görünüyor.

ABD-İran savaşının etkileri devam ederken otomobil üretiminde hammaddeye erişim zorlaşıp fiyatların artmasına rağmen markalar fiyatlarını minimal seviyede tutarak satış yapmak istiyor.

Otomobile olan ilginin azalması nedeniyle satışlar durma noktasına geldi. Bazı markalar fiyatlarını ya değiştirmiyor ya da liste fiyatı üzerinden devasa indirimler gerçekleştiriyor. Markaların bazıları da yeni fiyatlarını henüz açıklamadı.