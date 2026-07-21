NTV

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler

21.07.2026 07:55

Burak Taşçı

Google'da NTV'yi tercih et

Sıfır km otomobil piyasasında dev kampanya dönemi başladı. Satışları artırmak isteyen dev markalar 5 milyon TL’ye varan limitlerle yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler
iStockPhoto

Sıfır araç kampanyaları devam ediyor. Otomobil satışlarının sert düştüğü dönemde markalar kampanya yaparak satışlarını artırmanın peşine düştü.

 

Fiyat indirimlerinin yanında yüzde 0 faizli krediler ön plana çıkıyor.

İşte tüm markaların kampanyaları 1
Özel Kurum

İşte tüm markaların kampanyaları

Ford'dan 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi sunuluyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 2
Özel Kurum

Toyota'dan 1,5 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 3
Özel Kurum

BMW 5 milyon liraya kadar 5 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 4
Özel Kurum

Audi'de 2 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 5
Özel Kurum

Togg, 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,25 faiz oranı avantajı sunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 6
Özel Kurum

Suzuki'den 300 bin liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 7
Özel Kurum

Hyundai'de 250 bin liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi veriliyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 8
Özel Kurum

Nissan'dan 600 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 9
Özel Kurum

Renault'tan 200 bin liraya kadar yüzde 0 faiz, 6 ay vade imkanı sunuluyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 10
Özel Kurum

MG'den 700 bin liraya kadar 6 ay vadeli, yüzde 0 faiz oranlı kredi veriliyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 11
Özel Kurum

Opel'den 600 bin liraya kadar, 12 ay vade, yüzde 1,89 faiz seçeneği sunuluyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 12
Özel Kurum

Skoda'dan 1 milyon liraya kadar, 6 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 13
Özel Kurum

Citroen'de 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı sunuluyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 14
Özel Kurum

Dacia'da 150 bin liraya kadar 6 ay vade, yüzde 0 faiz uygulanıyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 15
Özel Kurum

KIA'da 100 bin liraya kadar 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 16
Özel Kurum

Cupra'da 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı var.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 17
Özel Kurum

Fiat'ta 300 bin liraya kadar 12 ay vade, yüzde 0 faiz avantajı bulunuyor.

Otomobilde fırsat kapısı açıldı. İşte 5 milyon liraya kadar yüzde 0 faizli krediler 18
Özel Kurum

BYD 1 milyon liraya kadar 1 2ay vade, yüzde 1,99 oranında faiz oranıyla kredi sağlıyor.