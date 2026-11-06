Otomotiv tarihinde bir ilk: Çinli elektrikli canavar 500 km/s barajını aştı

Dünyanın en hızlı seri üretim otomobilini üretme yarışı, Çinli bir elektrikli aracın asırlık ezberleri bozmasıyla tamamen yeni bir boyuta taşındı. BYD'nin lüks otomobil markası Yangwang, dudak uçuklatan U9 Xtreme modeliyle Abu Dabi'de trafiğe kapalı bir otoyolda saatte 500 kilometre (km/s) hız barajını aşarak otomotiv tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Ulaştığı 503,17 km/s hızla rekorlar kitabına adını yazdıran bu Çinli elektrikli canavar, içten yanmalı motorların asırlık hâkimiyetine de büyük bir meydan okuma sunuyor.

Bu tarihi rekor, 1 Kasım'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Al Dhafra bölgesinde, Şeyh Halife Bin Zayed Uluslararası Yolu'nun (E11) özel olarak kapatılan yaklaşık 10 kilometrelik bir bölümünde gerçekleştirildi. Daha önce Eylül 2025'te Almanya'da aynı araçla 496,22 km/s hıza ulaşarak eski rekoru kıran Alman yarış pilotu Marc Basseng, bu kez 500 km/s sınırını aşmak için direksiyonun başındaydı.

Ancak bu hızlara ulaşmak, sadece gaza basmaktan ibaret değil. Çölün hemen yanı başındaki bu yolun, rekor denemesi öncesinde en ince ayrıntısına kadar temizlenmesi gerekti. Zira bu akıl almaz hızlarda, yolda kalabilecek küçücük bir tel parçası bile lastikleri parçalayabilir veya aracın dengesini bozarak felakete yol açabilirdi.

Deneme iki güne yayıldı. İlk gün yapılan testlerde araç 490 km/s hızda kalınca, mühendisler gece boyunca yoğun bir şekilde çalışarak süspansiyon yazılımını güncelledi, arka kanadın açısını değiştirerek yere basma kuvvetini artırdı ve lastik basınçlarını ince ayarlarla optimize etti. Ertesi gün yapılan son denemede ise büyülü rakama ulaşıldı: 503,17 km/s.

HEM HIZLI HEM ÇEVİK: NÜRBURGRİNG FATİHİ

U9 Xtreme, standart Yangwang U9 modelinden çok daha farklı bir canavar. Dört bağımsız elektrik motoruna sahip olan bu özel üretim araç, toplamda akıllara durgunluk veren 2.977 beygir güç üretiyor. Aracın bu devasa gücünü yola aktarmak için Giti Tire ile özel olarak geliştirilen yarı slick lastikler kullanılıyor.

Ancak U9 Xtreme sadece düz yolda hızlı gitmek için tasarlanmamış. Aynı araç, dünyanın en zorlu pisti olarak bilinen Almanya'daki efsanevi Nürburgring Nordschleife'yi 6 dakika 59 saniyede turlayarak "Yeşil Cehennem"in en hızlı seri üretim elektrikli aracı unvanını da elinde bulunduruyor.

Hem düzlükte 500 km/s barajını aşabilen hem de virajlı bir pistte böylesine iyi bir derece elde edebilen bir otomobil üretmek, gerçekten devasa bir mühendislik başarısı.