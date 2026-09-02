Patent başvuruları rekor kırdı. Range Rover'ın ilk elektrikli aracı tanıtıldı
02.09.2026 14:11
2027 model Range Rover Electric için ilk detaylar açıklandı. Sipariş edilmeye başlanan aracın ilk teslimatları yeni yılda gerçekleştirilecek.
İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), Avustralya'da üç farklı donanım seviyesinde sunulan ve fiyatları yol masrafları haricinde 317 bin 718 dolardan başlayan ilk Range Rover Electric modeli için sipariş alımına başladı.
2027 model Range Rover Electric, her aksında birer adet olmak üzere çift 260 kW'lık elektrik motoruyla çalışıyor ve toplamda 405 kW/850 Nm sistem gücü sağlıyor. 800 V elektrik mimarisine ve çift katmanlı 118,5 kWh'lik bir bataryaya sahip olan araç, daha esnek NEDC test döngüsünde 600 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.
Jaguar Land Rover, 800V şarj mimarisinin, bataryayı yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 22 dakikada veya 10 dakika gibi kısa bir sürede 220 km menzile eşdeğer bir şekilde doldurmak için 350kW DC hızlı şarj imkanı sağladığını belirtiyor.
Car Expert sitesinde yer alan habere göre, sürüş performansı açısından Range Rover Electric, 0-100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşabiliyor ve 80-120 km/s hızlanma testini 2,7 saniyede tamamlıyor.
MOBİL UYGULAMA İLE UZAKTAN KONTROL İMKANI
Range Rover Electric, yüksek teknolojili tork yönetim sistemleri ve sahiplerine 33 derecelik bir eğimi sorunsuz ve kolaylıkla tırmanmak için ileri seviyede bir kontrol sağlayan Tek Pedal modu da dahil olmak üzere, aynı model adına bir dizi yeni teknoloji sunuyor.
Tek Pedallı modelde bulunan Coast, Light ve Heavy modları, rejeneratif frenleme kuvvetini neredeyse sıfırdan 0,5 g'ye kadar ayarlanmasına olanak tanıyor. Enerji, pilin şarj edilmesi için anında toplanıyor.
Akıllı Aktarma Organı Dinamiği, çekiş kaybını önlemek için arka torku yüzde 100'den sıfıra kadar dağıtırken; Entegre Çekiş Yönetimi, motor hızını kontrol ederek kaymayı eşdeğer bir içten yanmalı motorlu araca göre 100 kata kadar daha hızlı bir şekilde yönetmeye yardımcı oluyor ve sistem motor hızını 50 milisaniye içinde kontrol altına alabiliyor.
Yeni Range Rover Uygulaması, Range Rover Electric müşterileri için gelişmiş işlevsellik sunuyor; örneğin, kabin hava temizliğinin veya ısıtmalı direksiyon simidinin uzaktan başlatılması gibi özellikler içeriyor. Sahipler ayrıca aracın canlı konumunu, şarj durumunu ve tahmini sürüş menzilini uzaktan kontrol edebiliyor.
Ayrıca uygulama, araç park halindeyken ve prize takılıyken planlı şarj imkanı sağlayarak düşük şarj tarifelerinden yararlanmayı mümkün kılıyor.
PATENT BAŞVURULARI ŞİMDİDEN REKOR KIRDI
Range Rover, ilk elektrikli aracının 300'den fazla patent başvurusuna konu olduğunu ve bunun markanın tarihinde tek bir araç için yapılan en fazla patent başvurusu olduğunu açıkladı.
İngiliz otomobil markası ayrıca, İsveç'teki -40 derecelik düşük sıcaklıklarda, Dubai çölünün sıcak hava koşullarında ve daha fazlasını içeren sanal ve fiziksel dünyalarda 1,5 milyon kilometreden fazla ve 250 bin saatten fazla testle gerçekleştirilen ilk elektrikli aracı için kapsamlı mühendislik ve geliştirme programını da öne sürüyor.
Her Range Rover Electric, 900'den fazla teşhis veri noktası sağlayan bir Dijital Batarya İkizi ile birlikte geliyor; bu da Range Rover'ın kablosuz yazılım güncelleme özelliği sayesinde müşterilerinin araçlarının bakımını proaktif olarak yapmasına olanak tanıyor.
Range Rover Electric'in bataryası ve elektrikli araç bileşenleri ise sekiz yıllığına veya 160 bin km garantili.