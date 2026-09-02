Patent başvuruları rekor kırdı. Range Rover'ın ilk elektrikli aracı tanıtıldı

Range Rover Electric, yüksek teknolojili tork yönetim sistemleri ve sahiplerine 33 derecelik bir eğimi sorunsuz ve kolaylıkla tırmanmak için ileri seviyede bir kontrol sağlayan Tek Pedal modu da dahil olmak üzere, aynı model adına bir dizi yeni teknoloji sunuyor.

Tek Pedallı modelde bulunan Coast, Light ve Heavy modları, rejeneratif frenleme kuvvetini neredeyse sıfırdan 0,5 g'ye kadar ayarlanmasına olanak tanıyor. Enerji, pilin şarj edilmesi için anında toplanıyor.

Akıllı Aktarma Organı Dinamiği, çekiş kaybını önlemek için arka torku yüzde 100'den sıfıra kadar dağıtırken; Entegre Çekiş Yönetimi, motor hızını kontrol ederek kaymayı eşdeğer bir içten yanmalı motorlu araca göre 100 kata kadar daha hızlı bir şekilde yönetmeye yardımcı oluyor ve sistem motor hızını 50 milisaniye içinde kontrol altına alabiliyor.

Yeni Range Rover Uygulaması, Range Rover Electric müşterileri için gelişmiş işlevsellik sunuyor; örneğin, kabin hava temizliğinin veya ısıtmalı direksiyon simidinin uzaktan başlatılması gibi özellikler içeriyor. Sahipler ayrıca aracın canlı konumunu, şarj durumunu ve tahmini sürüş menzilini uzaktan kontrol edebiliyor.

Ayrıca uygulama, araç park halindeyken ve prize takılıyken planlı şarj imkanı sağlayarak düşük şarj tarifelerinden yararlanmayı mümkün kılıyor.