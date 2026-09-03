Renault Scenic E-Tech daha uzun menzil ve daha hızlı şarj özelliği sunuyor
03.09.2026 11:24
Yeni bataryalar, Renault Scenic E-Tech'e daha uzun menzil ve daha hızlı şarj özelliği kazandırıyor. Bu küçük güncellemenin 2027'de gelmesi bekleniyor.
Renault'un elektrikli SUV aracı Scenic E-Tech, Avrupa'da küçük bir güncelleme kapsamında daha büyük bataryalar ve daha uzun menzil kazandı. Bu güncellemenin 2027'nin ortalarından sonlarına doğru gelmesi ve BYD Sealion 7 ile Zeekr 7X'e rakip olarak performansını artırması bekleniyor.
Güncellemelerin başında, mevcut giriş seviyesi Scenic E-Tech Techno'da bulunan 60 kWh'lik bataryadan daha büyük olan yeni bir 67 kWh'lik lityum demir fosfat (LFP) batarya geliyor. Bu model, yılın başlarında yol masrafları hariç 55 bin 990 dolarlık fiyat etiketi ve 125 kW/280 Nm'lik elektrik motoruyla piyasaya sürülmüştü.
Daha büyük batarya, 160kW/300Nm'lik bir elektrik motoruyla eşleştirildi ve mevcut 125kW Techno'nun 430km WLTP menzilini 467 kilometreye çıkararak, giriş seviyesindeki Tesla Model Y RWD'nin resmi menzilinden bir kilometre daha fazla menzil sağlıyor.
Yeni bataryanın küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz doğrulanmadı. Renault, mevcut 60 kWh'lik bataryanın tamamen yerini alıp almayacağı ve daha az güçlü giriş seviyesi elektrik motorunun kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.
GÜNCELLEMELER VE YENİ EKLENEN ÖZELLİKLER
Renault ayrıca, öndeki araçların şerit değiştirmesini daha iyi tespit etmek ve daha sorunsuz tepki vermek üzere tasarlanmış yeni bir 'çoklu hedef' özelliğiyle uyarlanabilir hız sabitleyiciyi yeniden kalibre ettiğini belirtiyor.
Yeni eklenen Acil Durdurma Yardımı özelliği sayesinde de sürücü tepki vermezse araç otomatik olarak tamamen duracak şekilde yavaşlatılıyor.
Aktif Sürücü Destek ekranı daha gerçekçi bir görüntüyle güncellendi, geçici yanal konumlandırma işlevi ise artık daha hızlı tepki veriyor ve 50 km/s'den 70 km/s'ye kadar hızlarda çalışabiliyor.
İÇ VE DIŞ DONANIMLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Google'ın Gemini yapay zekâ asistanı, Google dahili sistemi aracılığıyla kullanıma sunulurken, kabin iyileştirmeleri arasında yüzde 95'ten fazla geri dönüştürülmüş PET iplikten yapılmış yeni koltuk kumaşı ve Techno modelinde en az yüzde 12 geri dönüştürülmüş malzeme içeren dokulu kaplamalı kumaş yer alıyor.
Techno modeli, gri yerine karbon siyahı bir gösterge paneline ve 'şimşek' dikiş motifli dokulu kaplamalı kumaş bir bölüme sahip olurken, Esprit Alpine modeli ise 'spektral titanyum' efektli yeni iç döşemeye kavuşuyor.
Ayrıca, farklı renk çeşitleri arasında saten mavi arduvaz ve exo galaksi grisi olmak üzere iki yeni dış cephe boya seçeneği de sunuldu.