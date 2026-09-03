Renault Scenic E-Tech daha uzun menzil ve daha hızlı şarj özelliği sunuyor

Renault'un elektrikli SUV aracı Scenic E-Tech, Avrupa'da küçük bir güncelleme kapsamında daha büyük bataryalar ve daha uzun menzil kazandı. Bu güncellemenin 2027'nin ortalarından sonlarına doğru gelmesi ve BYD Sealion 7 ile Zeekr 7X'e rakip olarak performansını artırması bekleniyor.

Güncellemelerin başında, mevcut giriş seviyesi Scenic E-Tech Techno'da bulunan 60 kWh'lik bataryadan daha büyük olan yeni bir 67 kWh'lik lityum demir fosfat (LFP) batarya geliyor. Bu model, yılın başlarında yol masrafları hariç 55 bin 990 dolarlık fiyat etiketi ve 125 kW/280 Nm'lik elektrik motoruyla piyasaya sürülmüştü.

Daha büyük batarya, 160kW/300Nm'lik bir elektrik motoruyla eşleştirildi ve mevcut 125kW Techno'nun 430km WLTP menzilini 467 kilometreye çıkararak, giriş seviyesindeki Tesla Model Y RWD'nin resmi menzilinden bir kilometre daha fazla menzil sağlıyor.

Yeni bataryanın küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı henüz doğrulanmadı. Renault, mevcut 60 kWh'lik bataryanın tamamen yerini alıp almayacağı ve daha az güçlü giriş seviyesi elektrik motorunun kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.