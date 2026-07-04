Sadece bin 499 adet üretilecek. Ferrari'den V12 motorlu, manuel vitesli otomobil
04.07.2026 09:47
Ferrari, yeni V12 manuel şanzımanlı sınırlı üretim modeliyle gelenekçilere hitap ediyor.
Ferrari ilk elektrikli aracının karışık tepkiler almasının ardından, sınırlı sayıda üretilen, manuel şanzımanlı 12 silindirli bir modeli piyasaya sürerek, gürültülü benzinli motorların ve manuel sürüşün geleneksel hayranlarına hitap etmeyi hedefledi.
Ferrari'nin 2024 model 12Cindri'nin özel bir serisi olan 12Cindri Manuale, modern çift kavramalı şanzımanların avantajlarını korurken, vites koluyla otantik bir manuel sürüş deneyimi sunmak üzere tasarlanmış yeni bir 'Manuale by-wire' sistemi sunuyor.
SINIRLI SAYIDA ÜRETİLECEK
Sadece bin 499 adet üretilecek olan önden motorlu grand tourer, markanın mirasına dayanan daha fiziksel bir sürüş deneyimi arayan sadık Ferrari müşterilerini hedefliyor.
İtalya'da fiyatı 590 bin Euro'dan (672 bin dolar) başlayacak ve ilk teslimatların gelecek yılın ilk çeyreğinde yapılması planlanıyor.
LUCE EV'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLERDEN SONRA V12 KULLANIM KILAVUZU YAYINLANDI
Yeni özel seri, Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli olan ve tartışmalara yol açan Luce'yi tanıtmasından yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürüldü. Bu, İtalyan markası için tarihi bir dönüm noktasıydı, ancak markanın karakteristik motor sesine ve analog hissine alışmış bazı meraklılardan ılımlı bir tepki aldı.
550 bin Euro fiyatıyla Luce, hem alışılmadık tasarımı hem de Ferrari'nin elektrik teknolojisine yönelmesi nedeniyle geniş çaplı eleştirilere ve sosyal medyada olumsuz görüntülere yol açtı.
Ancak Ferrari, 12Cindri Manuale ile temel özelliklerine yeniden odaklanıyor. Yeni otomobil, 830 beygir gücü üreten atmosferik 6,5 litrelik V12 motoru üç pedallı bir düzenle birleştirerek "sürüş deneyiminin merkezine sürücü girdisi, mekanik aksam ve kontrol arasındaki ilişkiyi" yerleştiriyor.