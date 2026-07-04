Sadece bin 499 adet üretilecek. Ferrari'den V12 motorlu, manuel vitesli otomobil

Yeni özel seri, Ferrari'nin tamamen elektrikli ilk modeli olan ve tartışmalara yol açan Luce'yi tanıtmasından yaklaşık bir ay sonra piyasaya sürüldü. Bu, İtalyan markası için tarihi bir dönüm noktasıydı, ancak markanın karakteristik motor sesine ve analog hissine alışmış bazı meraklılardan ılımlı bir tepki aldı.