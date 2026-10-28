Şarj çilesi bitiyor mu? 7 dakikada tam dolacak 500 kilometre gidecek

Eskiden elektrikli araçları şarj etmek, kahve molasından çok daha uzun zaman alan bir süreç olarak görülüyordu. Çinli otomotiv devi Chery, bu durumu tamamen değiştirecek yeni bir teknoloji tanıttı.

Sadece yedi dakika gibi kısa bir sürede bataryayı neredeyse boşken tam dolu seviyeye getiren bu yeni sistem, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından birini çözmeyi vadediyor.

Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen Küresel İnovasyon Konferansı'nda sahneye çıkan Chery, güneş enerjisi üretimi, enerji depolama ve araçtan şebekeye (V2G) enerji aktarımı özelliklerini birleştiren yeni şarj istasyonunu sergiledi. Şirketin "Volt-dragon" adını verdiği bu teknoloji, resmi açıklamalara göre araca sadece beş dakika içinde yaklaşık 500 kilometre menzil ekleyebiliyor.

YÜZDE 10'DAN YÜZDE 97'YE SADECE 7 DAKİKADA

Konferanstan Çin basınına yansıyan veriler ise çok daha çarpıcı. Oda sıcaklığında yapılan bir şarj testinde, aracın bataryası yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına tam 6 dakika 50 saniyede ulaştı. Şarj ekipmanının teknik verilerinde 1.44 megavat ve 1.500 amper gibi muazzam zirve değerler yer alıyor. Araç tüm şarj süresi boyunca bu gücü sabit olarak çekmese bile elde edilen süre pazar standartlarının çok ötesinde.

Sistem sadece hızıyla değil, kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Şarj kablosu ve bağlantı ucunun toplam ağırlığı sadece 2 kilogram seviyesinde tutulurken, çalışma sesi 50 desibelin altında kalıyor. Chery, gelecekte bu işlemi tamamen otomatik hâle getirecek robotik kollar kullanmayı da planlıyor.