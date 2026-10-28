Şarj çilesi bitiyor mu? 7 dakikada tam dolacak 500 kilometre gidecek
28.10.2026 09:11
Çinli otomobil üreticisi Chery, elektrikli araç bataryalarını yüzde 10'dan yüzde 97'ye yaklaşık 7 dakikada şarj edebilen yeni teknolojisini tanıttı.
YENİ ŞARJ TEKNOLOJİSİ: VOLT-DRAGON
Eskiden elektrikli araçları şarj etmek, kahve molasından çok daha uzun zaman alan bir süreç olarak görülüyordu. Çinli otomotiv devi Chery, bu durumu tamamen değiştirecek yeni bir teknoloji tanıttı.
Sadece yedi dakika gibi kısa bir sürede bataryayı neredeyse boşken tam dolu seviyeye getiren bu yeni sistem, elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından birini çözmeyi vadediyor.
Çin'in Wuhu kentinde düzenlenen Küresel İnovasyon Konferansı'nda sahneye çıkan Chery, güneş enerjisi üretimi, enerji depolama ve araçtan şebekeye (V2G) enerji aktarımı özelliklerini birleştiren yeni şarj istasyonunu sergiledi. Şirketin "Volt-dragon" adını verdiği bu teknoloji, resmi açıklamalara göre araca sadece beş dakika içinde yaklaşık 500 kilometre menzil ekleyebiliyor.
YÜZDE 10'DAN YÜZDE 97'YE SADECE 7 DAKİKADA
Konferanstan Çin basınına yansıyan veriler ise çok daha çarpıcı. Oda sıcaklığında yapılan bir şarj testinde, aracın bataryası yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk oranına tam 6 dakika 50 saniyede ulaştı. Şarj ekipmanının teknik verilerinde 1.44 megavat ve 1.500 amper gibi muazzam zirve değerler yer alıyor. Araç tüm şarj süresi boyunca bu gücü sabit olarak çekmese bile elde edilen süre pazar standartlarının çok ötesinde.
Sistem sadece hızıyla değil, kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Şarj kablosu ve bağlantı ucunun toplam ağırlığı sadece 2 kilogram seviyesinde tutulurken, çalışma sesi 50 desibelin altında kalıyor. Chery, gelecekte bu işlemi tamamen otomatik hâle getirecek robotik kollar kullanmayı da planlıyor.
KÜRESEL HEDEFLER
Marka, 2029 yılına kadar dünya genelinde V2G destekli 20 bin şarj istasyonu kurma gibi büyük bir hedef belirledi. Ancak bu etkileyici sunuma rağmen bazı önemli detaylar henüz netleşmedi. Testin hangi araç modeliyle yapıldığı, batarya kapasitesinin ne olduğu veya bu teknolojinin son tüketiciyle tam olarak ne zaman buluşacağı gibi konular şimdilik yanıtsız kalıyor. Menzil ölçümlerinin de Çin'de kullanılan CLTC standartlarına göre yapıldığı tahmin ediliyor.
ÇİNLİ ÜRETİCİLER ARASINDAKİ ŞARJ REKABETİ KIZIŞIYOR
Chery'nin bu yeni adımı, Çinli markalar arasında saniyelerin bile önemli olduğu şarj hızı rekabetine yeni bir boyut kazandırıyor. Rakiplerin son dönemdeki hamleleri de oldukça dikkat çekici. Örneğin Li Auto, Mega minivan modeline 12 dakikada 500 kilometre menzil eklenebildiğini duyurmuştu. Zeekr ise yeni bataryalarıyla 10,5 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olanağı sunuyor.
Özellikle BYD'nin sektöre yön veren hamleleri rekabeti iyice hızlandırdı. BYD, Han L ve Tang L modellerinde kullandığı 1000 voltluk yeni platformuyla beş dakikada 400 kilometre menzil ekleyebiliyor.
İkinci nesil Blade bataryalar ise eksi 30 derece soğukta bile çok kısa sürede yüksek şarj oranlarına ulaşabiliyor.
Benzer şekilde Hongqi, Xpeng ve Geely gibi markalar da megavat seviyesindeki yeni şarj istasyonları ve dakikalar içinde tam dolum vadeden batarya teknolojileriyle bu yarışta öne çıkmaya çalışıyor.
Chery'nin yeni Volt-dragon teknolojisi, tüm bu güçlü rakipler karşısında iddialı bir alternatif olarak öne çıksa da seri üretim planları açıklanana kadar teknolojinin piyasadaki gerçek etkisini görmek için biraz daha beklemek gerekecek.