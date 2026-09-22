Suudi Arabistan'ın yerli otomobili EXOBOT tanıtıldı. 1111 beygirlik güç, 670 kilometre menzil
22.09.2026 22:35
Son Güncelleme: 23.09.2026 05:46
Suudi Arabistan'ın ilk otomobil markası CEER, amiral gemisi EXOBOT'u sedan ve SUV versiyonlarıyla tanıttı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkenin ilk otomobil markası CEER'in ilk modelleri EXOBOT Sedan ve EXOBOT SUV'u tanıttı.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kamu Yatırım Fonu (PIF) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bin Selman, EXOBOT'un tanıtımının ülkenin sürdürülebilir ve gelişmiş bir sanayi ekosistemi oluşturma yolculuğunda yeni bir aşamayı temsil ettiğini söyledi.
Bin Selman, otomotiv sektörünün ekonomik büyümenin temel kaynaklarından biri haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
CEER'in açıkladığı teknik verilere göre EXOBOT, sedan ve SUV olmak üzere iki gövde tipiyle üretilecek. Her iki modelin üst versiyonunda üç elektrik motorundan oluşan dört tekerlekten çekiş sistemi bulunuyor ve sistem toplam 1111 beygir güç ile 1500 Nm tork üretiyor.
EXOBOT Sedan, 0'dan 100 km/saate 2,1 saniyede, SUV ise 2,4 saniyede ulaşabiliyor.
Her iki araçta da 112 kWh kapasiteli batarya ve 800 voltluk elektrik mimarisi kullanılıyor. Sedan için NEDC standardına göre 670 kilometreye, SUV için ise 560 kilometreye kadar menzil açıklanıyor.
Hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e 30 dakikadan kısa sürede doldurulabileceği belirtiliyor. NEDC değerlerinin laboratuvar temelli olduğu, gerçek kullanım menzilinin sürüş tarzı, hava koşulları ve klima kullanımı gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.
EXOBOT'ta geleneksel direksiyon bağlantısının yerini elektronik steer-by-wire sistemi alıyor. Arka tekerleklerden yönlendirme ve adaptif çift odacıklı havalı süspansiyon da aracın öne çıkan teknolojileri arasında bulunuyor.
Kabinde ise ön konsol boyunca uzanan 48 inçlik kavisli ve 8K çözünürlüklü ekran, gerçek zamanlı veri kullanan üç boyutlu navigasyon, kamera tabanlı dijital aynalar ile Arapça ve İngilizce kullanılabilen CEER sesli asistanı yer alıyor.
Aracın dikkat çeken tasarım unsurlarından biri de şirketin "Shahin Wing" adını verdiği yukarı doğru açılan kapılar. Kapıların alt bölümünde bulunan camlar ise sürücünün isteğine göre elektronik olarak şeffaf veya koyu hale getirilebiliyor.
5,26 METRE UZUNLUĞUNDA
EXOBOT Sedan 5,26 metre uzunluğa, 2,10 metre genişliğe ve 3,20 metre aks mesafesine sahip. SUV'un uzunluğu ise yaklaşık 5,02 metre.
CEER ayrıca araçta yaklaşık 2,4 metre uzunluğunda büyük bir ön cam kullanıldığını açıkladı. Şirkete göre 15 derecelik eğime sahip ön cam, aerodinamik yapı ve görüş alanını iyileştirmek üzere tasarlandı.
İLK TESLİMATLAR 2027'DE
EXOBOT ailesinin ilk olarak sınırlı sayıda üretilecek First Edition, ardından EXOBOT Plus versiyonlarıyla satışa çıkması planlanıyor. Reuters'a göre modellerin 2027'nin başlarında satışa sunulması hedefleniyor.
CEER, EXOBOT'un ardından ürün gamını genişletecek. Şirket, 2030'a kadar orta ve kompakt sınıflar dahil toplam yedi modelden oluşan bir ürün ailesine ulaşmayı planlıyor. Tam elektrikli araçların yanı sıra ilerleyen dönemde farklı güç aktarma sistemlerine sahip modellerin de geliştirilmesi öngörülüyor.
SUUDİ ARABİSTAN'DA ÜRETİLECEK
Araçların tasarım ve mühendislik çalışmalarının Suudi Arabistan'da gerçekleştirildiği, üretimin ise Kral Abdullah Ekonomik Şehri'ndeki CEER üretim kompleksinde yapılacağı bildirildi.
CEER, 2022 yılında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu ile Tayvan merkezli elektronik üreticisi Foxconn'un ortak girişimi olarak kuruldu. Şirket, otomobil teknolojileri konusunda BMW dahil uluslararası üretici ve tedarikçilerle de işbirliği yapıyor.
Şirketin 2034'e kadar Suudi Arabistan'ın gayrisafi yurt içi hasılasına 30 milyar riyalden, yaklaşık 8 milyar dolardan fazla katkı sağlaması ve ülkenin dış ticaret dengesine 80 milyar riyalin üzerinde katkıda bulunması hedefleniyor.