Suudi Arabistan'ın yerli otomobili EXOBOT tanıtıldı. 850 beygirlik güç, 670 kilometre menzil

EXOBOT Sedan, 0'dan 100 km/saate 2,6 saniyede, SUV ise 2,9 saniyede ulaşabiliyor.

Her iki araçta da 112 kWh kapasiteli batarya ve 800 voltluk elektrik mimarisi kullanılıyor. Sedan için NEDC standardına göre 670 kilometreye, SUV için ise 560 kilometreye kadar menzil açıklanıyor.

Hızlı şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e 30 dakikadan kısa sürede doldurulabileceği belirtiliyor. NEDC değerlerinin laboratuvar temelli olduğu, gerçek kullanım menzilinin sürüş tarzı, hava koşulları ve klima kullanımı gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği belirtiliyor.