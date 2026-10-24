Tamamen yenilenen Hyundai Tucson ön sipariş rekorları kırdı
24.10.2026 17:41
Son Güncelleme: 24.10.2026 17:41
Otomotiv dünyasının en popüler ve en çok tercih edilen modellerinden biri olan Hyundai Tucson, baştan aşağı yenilenen beşinci nesliyle sahneye oldukça iddialı bir giriş yaptı.
Yeni Tucson'a yönelik tüketici ilgisi şimdiden çarpıcı istatistiklere yansımış durumda. Güney Kore pazarında sipariş defterlerinin açıldığı ilk gün tam 15 bin 45 adetlik ön sipariş alan model, kendi tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse, dördüncü nesil Tucson 2020 yılındaki lansmanında ilk gün 10 bin 842 adet sipariş almıştı. Paylaşılan verilere göre alıcıların büyük bir çoğunluğu, yani yüzde 44'lük kesim en üst donanım seviyesini tercih ederek premium özelliklere yöneldi. Bütçe odaklı düşünen yüzde 33'lük bir kitle ise giriş seviyesi versiyonları tercih ederek aracın her bütçeye hitap eden geniş bir kitleyi yakaladığını kanıtladı.
Öte yandan, mevcut dördüncü nesil modelin satışları da yeni versiyonun ufukta görünmesine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Bir otomobilin ömrünün son demlerinde satışlarını artırması sektörde nadir görülen bir durum olsa da mevcut kasa, 2026 yılı içinde şu ana kadar 181 bin adedin üzerinde satarak bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir büyüme sergiledi. Bu veriler, Tucson isminin tüketiciler nezdinde ne kadar güçlü bir karşılığı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
DAHA KESKİN HATLARA SAHİP BÜYÜYEN GÖVDE TASARIMI
Beşinci nesil Tucson, önceki versiyonlara hiç benzemeyen keskin, açılı ve fütüristik tasarım hatlarına sahip. Markanın yeni tasarım dilini sonuna kadar yansıtan bu araç, fiziksel olarak da belirgin bir büyüme yaşadı. Eskisine kıyasla yaklaşık 58 milimetre daha uzun, 40 milimetre daha geniş ve 20 milimetre daha yüksek bir yapıya kavuşan model, bu sayede yollarda çok daha heybetli bir duruş sergiliyor. Boyutlardaki bu artış sadece dış görünümü etkilemekle kalmıyor; yolculara eskisinden çok daha ferah bir iç mekân, artan diz mesafesi ve daha geniş bir bagaj hacmi sunuyor.
EKRAN VE FİZİKSEL TUŞLARIN MÜKEMMEL UYUMU
İç mekâna geçildiğinde ise Hyundai'nin tamamen yenilenen Pleos bilgi-eğlence sistemi kullanıcıları karşılıyor. Ön konsolun merkezinde 17 inç boyutunda devasa ve yüksek
çözünürlüklü bir ekran bulunurken, sürücünün görüş hizasında 9,9 inçlik ince tasarımlı bir dijital gösterge paneli yer alıyor.
Otomotiv endüstrisinde birçok markanın tüm kontrolleri dokunmatik ekranlara gömme eğiliminde olduğu bir dönemde Hyundai, oldukça tüketici dostu bir yaklaşım benimsiyor. Klima ve medya kontrolleri gibi sık kullanılan işlevler için fiziksel tuşların korunması, sürüş esnasında gözü yoldan ayırmadan ergonomik bir kullanım sağlıyor.
YENİLENEN MOTOR SEÇENEKLERİ
Yeni Tucson, kullanıcılara ihtiyaçlarına göre şekillenen üç farklı güç aktarma organı alternatifi sunacak. Geleneksel içten yanmalı motor hissiyatından vazgeçmek istemeyenler için 184 beygir güç üreten 1.6 litrelik turbo benzinli ünite yola devam ediyor. Bu versiyon 0'dan 100 km/s hıza 9,5 saniyede ulaşıyor.
Daha fazla verimlilik ve güç arayanlar için ise aynı motorun elektrikle desteklendiği iki farklı hibrit seçenek bulunuyor. Standart tam hibrit versiyon 233 beygir güç sunarken, hızlanma süresini 8,5 saniyeye indiriyor. Ailenin en güçlüsü olan şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyon ise 288 beygirlik oldukça tatminkâr bir güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7,9 saniyede tamamlıyor. Üstelik bu PHEV model, bataryası tam doluyken sadece elektrik enerjisiyle yaklaşık 80 kilometreye kadar menzil vadediyor. Bu da günlük şehir içi kullanımlarda hiç benzin harcamadan seyahat edebilme imkânı tanıyor.
TÜRKİYE PAZARINDA İKİNCİ BAHARINI YAŞAYABİLİR
Gelelim bu önemli yeniliğin Türkiye yansımalarına. Hyundai Tucson, Türkiye pazarında C segmentinin en çok rağbet gören, sevilen ve geniş aileler tarafından sıkça tercih edilen modellerinin başında geliyor. Mevcut nesil Tucson, şu an Türkiye'de donanım ve motor paketlerine göre 2 milyon 771 bin TL'den başlayıp 3 milyon 770 bin TL'ye kadar uzanan bir anahtar teslim fiyat aralığında alıcı buluyor.
Modelin geçirdiği bu radikal tasarım değişimi, iç mekândaki yeni Pleos teknoloji altyapısı ve yenilenen motor seçenekleri, Tucson'un Türkiye'deki kullanıcısı nezdinde adeta ikinci bir bahar yaşamasını sağlayabilir. Özellikle ülkemizdeki vergi sistemi düşünüldüğünde, tüm motor seçeneklerinin 1.6 litrelik hacme sahip olması model için devasa bir avantaj yaratıyor. Artan akaryakıt fiyatları karşısında düşük tüketim vadeden yeni nesil hibrit seçenekleri de markanın elini oldukça güçlendirecek.
Hem geniş ailelerin hem de yüksek sürüş pozisyonu arayanların favorisi olan modelin, bu yeniliklerle birlikte ülkemizdeki son derece rekabetçi pazar koşullarında kendi segmentindeki iddiasını daha da sağlamlaştırması bekleniyor. Beşinci nesil Hyundai Tucson'un 2026 yılının sonlarında veya 2027'nin ilk aylarında küresel olarak yollara çıkması planlanıyor. Türkiye
pazarındaki resmi fiyatlandırmanın ise aracın geliş tarihine yakın bir dönemde netleşeceği öngörülüyor.