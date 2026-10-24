Tamamen yenilenen Hyundai Tucson ön sipariş rekorları kırdı

Yeni Tucson'a yönelik tüketici ilgisi şimdiden çarpıcı istatistiklere yansımış durumda. Güney Kore pazarında sipariş defterlerinin açıldığı ilk gün tam 15 bin 45 adetlik ön sipariş alan model, kendi tarihinin rekorunu kırmayı başardı. Karşılaştırmak gerekirse, dördüncü nesil Tucson 2020 yılındaki lansmanında ilk gün 10 bin 842 adet sipariş almıştı. Paylaşılan verilere göre alıcıların büyük bir çoğunluğu, yani yüzde 44'lük kesim en üst donanım seviyesini tercih ederek premium özelliklere yöneldi. Bütçe odaklı düşünen yüzde 33'lük bir kitle ise giriş seviyesi versiyonları tercih ederek aracın her bütçeye hitap eden geniş bir kitleyi yakaladığını kanıtladı.

Öte yandan, mevcut dördüncü nesil modelin satışları da yeni versiyonun ufukta görünmesine rağmen hız kesmeden devam ediyor. Bir otomobilin ömrünün son demlerinde satışlarını artırması sektörde nadir görülen bir durum olsa da mevcut kasa, 2026 yılı içinde şu ana kadar 181 bin adedin üzerinde satarak bir önceki yıla göre yüzde 10'luk bir büyüme sergiledi. Bu veriler, Tucson isminin tüketiciler nezdinde ne kadar güçlü bir karşılığı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.