Tek şarjla 936 kilometre. Skoda Peaq rekor kırdı

Skoda Peaq, markanın bugüne kadarki en büyük ve en geniş SUV modeli olarak ürün gamının zirvesinde yer alıyor. Yedi koltuklu tamamen elektrikli model, yüksek konfor teknolojileri, dikey bilgi-eğlence ekranı, gizli kapı kolları ve Dynamic Shade Control teknolojisine sahip panoramik cam tavan gibi birçok özellikle geliyor. Seri üretiminin ardından ilk müşterilerine ulaşmaya başlayan Peaq’a yönelik talep de artmaya devam ediyor. Skoda’nın yeni elektrikli amiral gemisi için bugüne kadar 10 binden fazla sipariş verildi.