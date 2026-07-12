Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor
12.07.2026 07:57
İkinci el araç almak isteyenlere sürpriz devletten geldi. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen onlarca aracı resmi ekspertiz raporuyla e-ihale üzerinden satışa açtı.
Yüzlerce araç yeni sahibini bekliyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale yöntemiyle satışa çıkardığı araçlar ekspertiz yapıldıktan sonra satışa konuluyor.
Fotoğraflanıp, gerekli ekspertiz işlemlerinin ardından şeffaf bir şekilde ihale ortamında satış gerçekleşiyor.
Satın alınan araçlar sonrasında ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alınıyor.
FİYATLAR 60 BİN LİRADAN BAŞLIYOR
Satılan araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor ve 15 milyon liraya kadar yükseliyor. Otomobil, kamyon, jet ski, tekne gibi araçlar satışa konuyor.
LÜKS DE VAR HURDA DA VAR
Araçların içinde lüks olanları da varken hurda halde bulunan ve masrafı yüksek olan araçlar da bulunuyor.