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Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor

12.07.2026 07:57

Burak Taşçı

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İkinci el araç almak isteyenlere sürpriz devletten geldi. Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiye edilen onlarca aracı resmi ekspertiz raporuyla e-ihale üzerinden satışa açtı.

Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Resmi Kurum

Yüzlerce araç yeni sahibini bekliyor. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihale yöntemiyle satışa çıkardığı araçlar ekspertiz yapıldıktan sonra satışa konuluyor.

 

Fotoğraflanıp, gerekli ekspertiz işlemlerinin ardından şeffaf bir şekilde ihale ortamında satış gerçekleşiyor.

 

Satın alınan araçlar sonrasında ilgili tasfiye işletme müdürlüğünden teslim alınıyor.

FİYATLAR 60 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 1
Resmi Kurum

FİYATLAR 60 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satılan araçların fiyatları 60 bin liradan başlıyor ve 15 milyon liraya kadar yükseliyor. Otomobil, kamyon, jet ski, tekne gibi araçlar satışa konuyor.

LÜKS DE VAR HURDA DA VAR 2
Resmi Kurum

LÜKS DE VAR HURDA DA VAR

Araçların içinde lüks olanları da varken hurda halde bulunan ve masrafı yüksek olan araçlar da bulunuyor.

İŞTE SATIŞA ÇIKAN ARAÇLAR 3
Resmi Kurum

İŞTE SATIŞA ÇIKAN ARAÇLAR

Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 4
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 5
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 6
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 7
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 8
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 9
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 10
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 11
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 12
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 13
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 14
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 15
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 16
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 17
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 18
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 19
Resmi Kurum
Telefon fiyatına otomobil. Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı, fiyatları 60 bin liradan başlıyor 20
Resmi Kurum