Tesla Cybercab için geri sayım başladı: Yollara çıkış tarihi belli oldu

Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve direksiyonu ile pedalı bulunmayan otonom aracı Tesla Cybercab, yollara çıkmaya hazırlanıyor. Tesla yöneticileri, bu ilginç tasarımlı aracın 2026 yılının sonuna kadar ilk bireysel müşterilere teslim edileceğini duyurdu.

Tesla'nın Mühendislik Başkan Yardımcısı Lars Moravy, şirketin üçüncü çeyrek gelir toplantısında bu hedefi doğruladı. Ancak üretim bandından inen Cybercab'lerin büyük bir kısmı doğrudan Tesla'nın kendi robot taksi filosuna katılıyor. Bireysel satışlar şimdilik ikinci planda kalıyor.

Elon Musk da bu durumu açıkça ifade ederek, Cybercab'in temelde bir ulaşım hizmeti olarak tasarlandığını, insanların şahsen sahip olmak isteyeceği türden araçların ise markanın diğer geleneksel modelleri olduğunu belirtti.

Teksas'ın Austin kentinde eylül ayında başlayan ücretli otonom yolculuklar, markanın bu hizmet odaklı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Yıl sonunda yapılması planlanan ilk bireysel teslimatlar ise araçların mülkiyetinin, yönetiminin ve günlük kullanımının markanın doğrudan kontrolü dışında nasıl işleyeceğini görmek adına küçük bir deneme niteliği taşıyacak.