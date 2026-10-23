Tesla Cybercab için geri sayım başladı: Yollara çıkış tarihi belli oldu
23.10.2026 15:00
Tesla, direksiyonu ve pedalı bulunmayan otonom aracı Cybercab'in ilk bireysel teslimatlarını 2026 sonuna kadar gerçekleştirmeyi hedefliyor.
ÖNCELİK TESLA'NIN KENDİ FİLOSUNDA OLACAK
Elon Musk'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve direksiyonu ile pedalı bulunmayan otonom aracı Tesla Cybercab, yollara çıkmaya hazırlanıyor. Tesla yöneticileri, bu ilginç tasarımlı aracın 2026 yılının sonuna kadar ilk bireysel müşterilere teslim edileceğini duyurdu.
Tesla'nın Mühendislik Başkan Yardımcısı Lars Moravy, şirketin üçüncü çeyrek gelir toplantısında bu hedefi doğruladı. Ancak üretim bandından inen Cybercab'lerin büyük bir kısmı doğrudan Tesla'nın kendi robot taksi filosuna katılıyor. Bireysel satışlar şimdilik ikinci planda kalıyor.
Elon Musk da bu durumu açıkça ifade ederek, Cybercab'in temelde bir ulaşım hizmeti olarak tasarlandığını, insanların şahsen sahip olmak isteyeceği türden araçların ise markanın diğer geleneksel modelleri olduğunu belirtti.
Teksas'ın Austin kentinde eylül ayında başlayan ücretli otonom yolculuklar, markanın bu hizmet odaklı yaklaşımını gözler önüne seriyor. Yıl sonunda yapılması planlanan ilk bireysel teslimatlar ise araçların mülkiyetinin, yönetiminin ve günlük kullanımının markanın doğrudan kontrolü dışında nasıl işleyeceğini görmek adına küçük bir deneme niteliği taşıyacak.
TAM OTONOM SÜRÜŞ İÇİN HEDEF 2027
İki kişilik kapasitesi olan ve sürücü müdahalesine imkân tanıyan hiçbir donanımı bulunmayan Cybercab, ilerleyebilmek için tamamen yazılıma bağımlı çalışıyor. Şu anki Tesla sahipleri, hâlâ bir insanın gözetimini gerektiren Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini kullanabiliyor.
Ancak Cybercab'in sorunsuz bir şekilde trafiğe çıkabilmesi için bu sistemin tamamen denetimsiz hâle gelmesi gerekiyor.
Tesla'nın yapay zekâ şefi Ashok Elluswamy, insan gözetimi gerektirmeyen bu yeni yazılım versiyonu için 2027 yılının ikinci çeyreğini hedef gösteriyor.
TÜRKİYE YOLLARINDA CYBERCAB GÖRMEK MÜMKÜN MÜ?
Gelelim bu fütüristik projenin Türkiye yansımalarına. Ülkemizde henüz Waymo gibi otonom taksi hizmetleri bulunmuyor ve sürücüsüz araç altyapısı yasal veya pratik anlamda emekleme aşamasında.
Tesla'nın kendi filosunu veya başka bir filo işletmecisi aracılığıyla Cybercab'leri Türkiye'ye getirmesi ve yollarımızda çalıştırması yakın gelecekte pek olası görünmüyor.
Ülkemizdeki Tesla sahiplerinin tam otonom sürüş desteğine daha yeni kavuştuğu göz önüne alındığında, sistemin karmaşık yerel trafiğimizde uzun süreli testleri yapılmadan tamamen sürücüsüz bir aracın trafiğe çıkması beklenmiyor.
Türkiye'deki kullanıcıların bu tarz teknolojileri günlük hayatta deneyimlemesi için hem yasal düzenlemelerin hem de otonom sürüş altyapısının ciddi bir olgunlaşma sürecinden geçmesi gerekecek.