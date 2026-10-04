Tesla’dan Türkiye’de fiyat artışı: İşte yeni Model Y fiyatları

Yeni fiyat listesine göre Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş 3 milyon 682 bin 800 TL’den 3 milyon 906 bin TL’ye yükseldi. Böylece bu versiyonda 223 bin 200 TL, yaklaşık yüzde 6,1 fiyat artışına gidildi.

Premium Long Range Dört Çeker’in fiyatı 4 milyon 410 bin TL’den 4 milyon 620 bin TL’ye çıkarken, artış 210 bin TL, yaklaşık yüzde 4,8 oldu.

Model Y Performance Dört Çeker’in fiyatı ise 4 milyon 756 bin 500 TL’den 4 milyon 966 bin 500 TL’ye yükseldi. Bu versiyondaki artış da 210 bin TL, yaklaşık yüzde 4,4 olarak hesaplandı.

Giriş seviyesindeki Model Y Arkadan Çekiş ise 2 milyon 474 bin 985 TL’lik fiyatını korudu. Tesla’nın Türkiye yapılandırıcısında tüm Model Y versiyonları için tahmini teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak gösteriliyor.