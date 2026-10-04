Tesla’dan Türkiye’de fiyat artışı: İşte yeni Model Y fiyatları
04.10.2026 12:06
Tesla, Türkiye’de satışa sunduğu Model Y ailesinin üç üst versiyonunda fiyat artışına gitti.
Yeni fiyat listesine göre Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş 3 milyon 682 bin 800 TL’den 3 milyon 906 bin TL’ye yükseldi. Böylece bu versiyonda 223 bin 200 TL, yaklaşık yüzde 6,1 fiyat artışına gidildi.
Premium Long Range Dört Çeker’in fiyatı 4 milyon 410 bin TL’den 4 milyon 620 bin TL’ye çıkarken, artış 210 bin TL, yaklaşık yüzde 4,8 oldu.
Model Y Performance Dört Çeker’in fiyatı ise 4 milyon 756 bin 500 TL’den 4 milyon 966 bin 500 TL’ye yükseldi. Bu versiyondaki artış da 210 bin TL, yaklaşık yüzde 4,4 olarak hesaplandı.
Giriş seviyesindeki Model Y Arkadan Çekiş ise 2 milyon 474 bin 985 TL’lik fiyatını korudu. Tesla’nın Türkiye yapılandırıcısında tüm Model Y versiyonları için tahmini teslimat dönemi Şubat-Mart 2027 olarak gösteriliyor.
GÜNCEL FİYATLAR
- Model Y Arkadan Çekiş: 2.474.985 TL
- Premium Long Range Arkadan Çekiş: 3.906.000 TL
- Premium Long Range Dört Çeker: 4.620.000 TL
- Performance Dört Çeker: 4.966.500 TL
Tesla Model Y, markanın orta boy elektrikli SUV modeli olarak arkadan çekişli, uzun menzilli ve performans odaklı farklı versiyonlarla satılıyor. Türkiye’de satışta bulunan güncel seride giriş seviyesindeki Arkadan Çekiş’in yanı sıra Premium Long Range Arkadan Çekiş, Premium Long Range Dört Çeker ve Performance Dört Çeker seçenekleri yer alıyor.
Yenilenen Model Y’de Tesla, özellikle kabin sessizliği, sürüş konforu ve enerji verimliliğine odaklandı. Şirketin verilerine göre yeni nesilde yol gürültüsü yüzde 22, rüzgar ve darbe kaynaklı gürültü ise yaklaşık yüzde 20 azaltıldı. Yeni şasi ve süspansiyon düzeniyle sürüş konforu geliştirilirken aynı batarya enerjisiyle önceki nesle göre yaklaşık yüzde 5 daha fazla menzil sağlanıyor.
Premium Long Range Arkadan Çekiş versiyonu 609 kilometreye kadar tahmini menzil sunarken 0’dan 100 kilometre hıza 5,6 saniyede çıkabiliyor. Dört çeker versiyonlarda ön ve arka elektrik motorları birlikte çalışıyor. Tesla’nın verilerine göre Model Y’nin WLTP birleşik enerji tüketimi versiyona göre 13,1 ile 16,2 kWh/100 km arasında değişiyor.
Serinin en güçlü seçeneği olan Model Y Performance ise 460 beygir güç üretiyor. Araç 0’dan 100 kilometre hıza 3,5 saniyede çıkarken 250 kilometre/saat azami hıza ve 580 kilometreye kadar WLTP menzile ulaşabiliyor. Performance versiyonunda 21 inç jantlar, geliştirilmiş frenler, karbon fiber arka rüzgarlık ve performans odaklı koltuklar gibi farklı donanımlar bulunuyor.
Model Y ailesinde panoramik cam tavan, ikinci sıra için 8 inç dokunmatik ekran, elektrikli yatırılabilen arka koltuklar, Otopilot sistemi ve kablosuz yazılım güncellemeleri standart özellikler arasında yer alıyor.