Tesla'nın otonom sürüş testleri Avrupa'ya yayılıyor
03.09.2026 15:32
Fransa, Tesla'nın sürücüsüz araç teknolojisi üzerinde testlere başlayarak, bu sistemi onaylayan diğer Avrupa ülkelerinin arasına girebileceğine dair ilk sinyallerini verdi.
Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Tesla'nın gelişmiş Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini daha iyi değerlendirmek için iki otomobil üzerinde testlere başlandığını açıkladı. Bu adım, Avrupa'yı Elon Musk'ın otonom sürüş teknolojisinin onayına bir adım daha yaklaştırabilir.
Hollanda karayolu otoritesi RDW, Nisan ayında Tesla'nın gelişmiş sürücü destek sisteminin Hollanda yollarında kullanımına geçici olarak onay vermişti. Bu durum, önümüzdeki ay Avrupa genelinde yapılacak sistemi onaylamaya yönelik oylamadan önce Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya'yı da aynı hamlede bulunmaya teşvik etmişti.
HENÜZ TAM OTONOM SAYILMAZ
FSD, insan sürücünün müdahale etmeye hazır olduğu bir ortamda aracı hızlandırabilen, frenleyebilen ve yönlendirebilen bir sürücü destek sistemi olsa da, şimdilik tamamen kendi kendine giden bir araç hizmetinden söz edilemiyor.
Temmuz ayında Tabarot, özellikle hız sınırlaması ve sürücü dikkat uyarıları alanlarında güvenlikten ödün vermenin henüz yetkilendirmeyi haklı çıkaracak düzeyde olmadığını belirtmişti.
YOL TESTLERİ AŞAMASINA GEÇİLDİ
Bakan, Salı günü geç saatlerde X platformundan yaptığı bir paylaşımda, Fransa'nın onayını alabilmek için gereken teknik uyarlamalar üzerinde Tesla ile aylarca yakın bir şekilde çalıştıktan sonra Musk ile teknoloji konusunda yapıcı bir görüş alışverişinde bulunduğunu açıkladı.
"Tesla tarafından FSD sistemiyle donatılmış iki aracın sağlanmasıyla birlikte, artık yeni bir aşamaya girerek yol testlerine başlıyoruz." dedi Tabarot.
TESLA OYLAMA KONUSUNDA KENDİNDEN EMİN
Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarına göre Fransa, Hollanda ve Tesla tarafından sağlanan verileri doğrulamak ve sistemi Fransa'nın yollarında test etmek için kendi değerlendirmelerini uygulamak istiyor. Bu test sonuçlarını Eylül ayının ortalarından sonlarına doğru elde etmek isteyen Fransa, önümüzdeki aylarda ortak bir karar için oylama yapmayı hedefliyor.
Kaynak, oylamanın önümüzdeki ay veya Aralık başlarında yapılabileceğini belirterek, Tesla'nın endişeleri gidermeye açık olacağını ve teknolojinin Avrupa'da onaylanmasına izin vereceğini beklediğini de ekledi.