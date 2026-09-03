Tesla'nın otonom sürüş testleri Avrupa'ya yayılıyor

Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, Tesla'nın gelişmiş Tam Otonom Sürüş (FSD) sistemini daha iyi değerlendirmek için iki otomobil üzerinde testlere başlandığını açıkladı. Bu adım, Avrupa'yı Elon Musk'ın otonom sürüş teknolojisinin onayına bir adım daha yaklaştırabilir.

Hollanda karayolu otoritesi RDW, Nisan ayında Tesla'nın gelişmiş sürücü destek sisteminin Hollanda yollarında kullanımına geçici olarak onay vermişti. Bu durum, önümüzdeki ay Avrupa genelinde yapılacak sistemi onaylamaya yönelik oylamadan önce Belçika, Danimarka, Estonya ve Litvanya'yı da aynı hamlede bulunmaya teşvik etmişti.