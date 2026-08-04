Togg Ağustos kampanyası başladı. 59 bin liradan başlıyor, faizsiz, tamamına kredi imkanı. Ödemeler 3 ay sonra başlıyor

Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, aylık 150 bin lira ödeme, T10F V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 78 bin 8 lira aylık ödeme, T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla 59 bin 653 lira aylık ödemeyle, T10F 4More 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 77 bin 527 lira aylık taksit imkanıyla satılıyor.

T10F'ler için filo alımı yapacaklara özel yüzde 100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlanıyor. Filo alımlarında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.