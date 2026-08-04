Togg Ağustos kampanyası başladı. 59 bin liradan başlıyor, faizsiz, tamamına kredi imkanı. Ödemeler 3 ay sonra başlıyor
04.08.2026 08:15
Togg, T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli, 48 aya varan vadeli ve 3 ay ödeme ertelemeli dev kampanyasını duyurdu. İşte model model taksit ve fiyat listesi.
Togg kampanyalarına devam ediyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için faizsiz, 3 ay ertelemeli, uzun vadeli krediler sunuluyor.
Elektrikli araç almak isteyenler için bulunmaz kredi kampanyası yapan Togg'un fiyatları da belli oldu.
TOGG T10X NE KADAR?
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F NE KADAR?
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.
KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?
Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman ya da 3 ay ödeme erteleme seçenekleriyle kredi veriliyor.
T10F KREDİ KAMPANYASI
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, aylık 150 bin lira ödeme, T10F V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 78 bin 8 lira aylık ödeme, T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla 59 bin 653 lira aylık ödemeyle, T10F 4More 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 77 bin 527 lira aylık taksit imkanıyla satılıyor.
T10F'ler için filo alımı yapacaklara özel yüzde 100 finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme imkanı sağlanıyor. Filo alımlarında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık taksitler sunuluyor.
T10X'LERDE DE SIFIR FAİZ AVANTAJI SÜRÜYOR
Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 66 bin 667 lira aylık taksit, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık ödeme, T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 59 bin 653 lira aylık ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 77 bin 527 lira ödemeyle alınıyor.
Togg T10X'te de filo satın alımlarına özel %100 Finansman desteği ve 3 ay ödeme erteleme avantajı bulunuyor.
T10X V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 66 bin 667 lira ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık ödemeyle sahip olunuyor.
3 ay ödeme erteleme seçeneği uzun vade kredilerde; Akbank, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, TEB, Garanti Bankası ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla sunuluyor.