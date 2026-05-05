Togg kampanyayı açıkladı 1 milyon liraya sıfır faiz
05.05.2026 09:16
Burak Taşçı
Togg Mayıs ayına özel kampanyasını duyurdu. Otomobil şirketi, 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kampanya başladı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun yerli ve milli otomobilleri Togg T10X ve Togg T10F araçları için yeni kredi kampanyasını duyurdu.
6 AYLIK ŞARJ HEDİYE
Mayıs ayına özel kampanya kapsamında 6 aylık şarj da hediye ediliyor. Mayıs'ta alınan araçlar Haziran ayında teslim edilecek.
KAMPANYADA NELER VAR?
Bireysel kullanıcılara ilişkin olarak, Togg T10F araçlarda TF10 V2'de 1 milyon lira kredi, yüzde 0 faiz, 12 ay vade, aylık ödeme 83 bin 300 lira, T10F 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ve aylık ödeme 83 bin 300 lira oluyor.
Faizli seçeneklere gelindiğinde T10F V2 için 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,85 oranında faizle aylık ödeme 76 bin 293 lira oldu.
T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık 58 bin 81 lira taksit ortaya çıkıyor.
T10F 4More için 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla aylık 75 bin 840 lira ödeme oluyor.
FİLO ALIMLARINA YÜZDE 100 FİNANSMAN DESTEĞİ
Togg T10F'te filo satın alımlarına özel olarak T10F V2 - T10F 4More'a 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile 83 bin 300 lira taksit, T10F V2'de 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,15 faiz oranıyla aylık 103 bin 536 lira taksit, T10F 4More'da 3 milyon 200 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,16 faiz oranı ve aylık ödeme 134 bin 108 lira, T10F V1'de 2.3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,14 faiz oranıyla 96 bin 157 lira taksit ortaya çıkıyor.
T10X DE FAİZSİZ SATILIYOR
T10X V2'de bireysel kullanıcılara özel 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 62 bin 500 lira taksit, T10X 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 300 lira taksit, T10X V2'de 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,85 faiz oranı, 76 bin 293 lira taksit, T10X V1'de 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,863 faiz ve 58 bin 81 lira ödeme çıkıyor. T10X 4More'da 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,83 faiz oranıyla 75 bin 840 liralık taksitler öne çıkıyor.
Filo satın alımlarına özel olarak T10X V2'de 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 62 bin 500 lira ödeme, T10X 4More'da 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık taksitler 83 bin 300 lira oldu.
T10X V2'de 2 milyon 475 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,15 faiz oranıyla aylık 103 bin 536 lira ödeme oluyor.
T10X 4More'da 3,2 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,16 faiz oranı, aylık 134 bin 108 lira taksit öne çıkıyor.
T10X V1 2,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,14 faiz oranıyla 96 bin 157 lira aylık taksitlerden oluşuyor.
TOGG'LAR NE KADAR?
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 869 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 179 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 371 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 57 liradan satılıyor.
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 857 liradan satılıyor.