Togg T6X'in fiyatı belli oldu. Ne zaman yollara çıkacak?
31.08.2026 10:56
Son Güncelleme: 31.08.2026 11:06
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobillerine olan ilgi gün geçtikçe artarken yeni modeller de Togg'un ürün gamına ekleniyor.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Finans Masası'nın konuğu oldu. Tosyalı, Togg'un yeni otomobili T6X'in fiyatını da açıkladı.
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg büyük ilgi görürken yeni modelin yollara çıkmasına da az bir süre kaldı.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı "T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Buna uygun kampanya süreçlerimiz de olacak." dedi.
T6X'İN FİYATI BELLİ OLDU
Tosyalı "(T6X'in fiyatının 1 milyon 300 TL bandında olması açıklaması) Ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana hedeflerimizde bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.
TALEP TOPLAMA BAŞLAYACAK
T6X için konuşan Tosyalı "Önümüzdeki haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.