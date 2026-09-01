TOGG'da babayiğitler değişiyor mu? 3 şirket açıklama yaptı
01.09.2026 11:50
Son Güncelleme: 01.09.2026 11:56
Togg'un ortaklarından Vestel ve AG Anadolu Holding'in paylarını satacağı iddia edildi. Turkcell de dahil olmak üzere 3 şirket konuya ilişkin açıklamalar yaptı.
Türkiye Varlık Fonu (TVF) elektrikli otomobil üreticisi TOGG'a yeni ortak olarak girmeye hazırlanırken, şirket ortaklarından Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu Holding paylarını diğer hissedarlara satarak ortaklıktan çıkmak için anlaşmaya yaklaştı.
TVF'nin TOGG'un ortakları arasına katılmasıyla eş zamanlı olarak Vestel ve Anadolu Grubu Holding'in TOGG'da sahip olduğu yüzde 23'er hisseyi diğer TOGG ortaklarına devredeceğini belirtti.
2 ŞİRKETİN PAYLARINI KİM ALACAK?
Vestel ve Anadolu Grubu'nun ortaklıktan çıkarken devredeceği hisselerin bir kısmını TVF'nin alacağını, Turkcell'in de payını artıracağını söyledi.
3 ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI
Konuyla ilgili AG Anadolu Grubu Holding, Turkcell ve Vestel Elektronik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklamada bulundu.
Şirketler, yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, habere konu paylar ile ilgili muhtelif görüşmelerin devam etmekte olduğunu, kesinleşen bağlayıcı bir sözleşme bulunmadığını bildirdi.