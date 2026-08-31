TOGG'da hissedar değişimi. İki dev şirket ayrılıyor

Türkiye'nin tamamen elektrikli otomobil üreten tek üreticisi olan TOGG, yurt içi satışlara 2023 yılında başladı.

Üretimini düzenli olarak artıran TOGG, geçen yıl yurt içinde 39 bin 20 adet otomobil sattı. Satışlar bu yılın ilk yedi ayında satışa geçen yeni modelin de katkısıyla göre geçen yıla göre yüzde 30 artışla 25 bin 848 adet oldu.

TOGG halka açık bir şirket olmadığı için ne kadar zarar veya kâr ettiği konusunda net bilgi bulunmuyor. Fakat hissedar şirketlerin bilançolarına göre geçen yıl en az birkaç milyar lira olan faaliyet zararı, bu yılın ilk altı ayında oldukça azaldı.