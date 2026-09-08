Togg'dan 585 bin liraya sıfır araç kampanyası başladı. Sıfır faiz de öneriliyor
08.09.2026 09:19
Togg, T10X ve T10F modelleri için sıfır faizli, 48 aya varan vadeli kampanyasını duyurdu. İşte Togg'un tüm modelleri için yeni kredi kampanyası.
Togg satış kampanyalarına devam ediyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için faizsiz, uzun vadeli krediler imkanları bulunuyor.
Elektrikli araç almak isteyenler için bulunmaz kredi kampanyası yapan Togg'un fiyatları da belli oldu.
TOGG T10X NE KADAR?
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F NE KADAR?
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.
KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?
Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle kredi veriliyor.
T10F KREDİ KAMPANYASI
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 900 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 90 bin lira aylık ödeme, T10F V2 için 800 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 66 bin 667 bin lira aylık ödeme T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, aylık 150 bin lira ödeme, T10F V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 78 bin 8 lira aylık ödeme, T10F V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla 59 bin 653 lira aylık ödemeyle, T10F 4More 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranı, 78 bin 94 lira aylık taksit imkanıyla satılıyor.
T10F'ler için filo alımı yapacaklara özel yüzde 100 finansman desteği sağlanıyor. Filo alımlarında T10F V2 için 900 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 90 bin lira aylık ödeme, T10F V2 için 800 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 66 bin 667 lira aylık ödeme, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık taksit, T10F V2 için 2 milyon 325 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,29 faiz oranı, aylık 99 bin 884 lira taksit, T10F 4MORE için 3 milyon 50 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,29 faiz oranıyla 131 bin 31 lira taksitle satılıyor.
T10X'LERDE DE SIFIR FAİZ AVANTAJI SÜRÜYOR
Togg T10X V2 700 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 70 bin lira aylık taksit, Togg T10X V2 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 50 bin lira aylık taksit, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık ödeme, T10X V2 için 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira ödeme, T10X V1 için 1,3 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı, 59 bin 653 lira aylık ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla aylık 78 bin 94 lira ödemeyle alınıyor.
Togg T10X'te de filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği bulunuyor.
T10X V2 için 700 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 70 bin lira ödeme, T10X V2 için 600 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 50 bin lira ödeme, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık ödeme, T10X V2 için 2 milyon 325 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,29 faiz oranıyla aylık 99 bin 884 lira taksitle, T10X 4More ise 3 milyon 50 bin lira kredi, 48 ay vade, yüzde 3,29 faiz oranıyla aylık 131 bin 31 lira taksitle satışa sunuldu.