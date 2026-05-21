Togg'dan bayram hediyesi, ücretsiz seyahat imkanı sağlayacak
21.05.2026 12:38
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kurban Bayramı'na özel şarj hediyesi veriyor.
Togg, geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ücretsiz şarj hizmeti sağlayacak.
Trumore Akıllı Cihazım'a kayıtlı Togg'lara özel şarj hediyesinden yararlanmak için birkaç işlem yapılması gerekiyor.
NE YAPMANIZ GEREKİYOR?
Ayrıcalıktan yararlanmak için, 22 Mayıs 00.00 – 30 Mayıs 23.59 tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. Hikaye alanındaki size özel enerji hediye bakiyesini kopyalayıp kodu en geç 30 Mayıs 23.59'a kadar Trugo uygulamasındaki ödeme seçenekleri bölümünden hediye kartları sekmesine tanımlayacaksınız.
Hediye enerjinizi Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran 23.59’a kadar kullanabileceksiniz.
Togg kullanıcılarının hediye bakiyelerini kullanabilmeleri için Trugo Autocharge özelliğine kampanya süresince ara verilecek.
NE KADAR ÜCRETSİZ ENERJİ VERİLECEK?
Togg, 90 kWsa enerjiyi kullanıcılarına Kurban Bayramı'nda ücretsiz olarak veriyor.