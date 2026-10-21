Toyota etkisinden sıyrılan Subaru 510 beygirlik yeni elektrikli otomobilini test ediyor
21.10.2026 16:24
Son Güncelleme: 21.10.2026 16:24
Subaru, Toyota'dan bağımsız geliştirdiği 510 beygir gücündeki yeni elektrikli otomobil platformunu test etmeye başladı. Aracın 2029'da üretime geçmesi hedefleniyor.
GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ BİR PROTOTİP
Toyota etkisinden sıyrılan Subaru 510 beygirlik yeni elektrikli otomobilini test ediyor
Türkiye otomobil pazarında Subaru, her zaman kendine has, niş ama elit bir kullanıcı kitlesine sahip oldu. Markanın tamamen elektrikli araçlara geçiş serüveni ise ülkemizde şimdilik oldukça sınırlı ilerliyor. Türkiye'ye gelen tek tam elektrikli model olan Solterra, oldukça limitli sayılarda yollara çıkabildi. Öyle ki markanın 2025 ve 2026 güncel fiyat listelerinde Solterra'ya ait bir fiyat etiketi bulunmuyor. Bu durum, bayilerin kendi elinde özel bir stok kalmadıysa sıfır kilometre bir Solterra almanın şu an pek mümkün olmadığını gösteriyor.
Küresel pazarda ise Subaru, elektrikli araç stratejisinde önemli bir dönemece giriyor. Japon üretici, Toyota ortaklığıyla üretilen modellerin ötesine geçerek tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği yüksek performanslı yeni bir elektrikli araç platformunu test etmeye başladı.
Japonya'da test edilen prototip, şimdilik modifiye edilmiş eski nesil bir Outback gövdesi altında gizleniyor. Ancak aracın sunduğu mühendislik verileri oldukça dikkat çekici. Ön aksta 150 kW (yaklaşık 201 beygir), arka aksta ise 230 kW (yaklaşık 308 beygir) güç üreten çift motorlu yapı, araca toplamda 510 beygirlik bir güç sağlıyor.
Simetrik dört tekerlekten çekiş sisteminin elektrikli çağa uyarlanmış bu yeni versiyonu, aracın 0'dan 100 km/s hıza dört saniyenin altında ulaşmasını mümkün kılıyor. Bu ivmelenme verisi, şu an satıştaki en hızlı Subaru modeli olan ve aynı hıza 4,4 saniyede ulaşan Trailseeker'ı rahatlıkla geride bırakıyor.
HAFİFLİK VE YÜKSEK VERİMLİLİK ODAĞI
Subaru'nun e-TNGA mimarisini kullanmayan bu yeni bağımsız platformu, mevcut modellere kıyasla yaklaşık 100 kilogram daha hafif olacak şekilde tasarlandı. Batarya tarafında Panasonic ile iş birliği yapan marka, sektör ortalamasından yüzde 20 daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip silindirik hücreler kullanıyor. Bu sayede batarya paketi yüzde 25 oranında
hafiflerken, menzil ve performans artışı hedefleniyor. Toyota ile ortak geliştirilen yeni nesil motorların ise günümüz ortalamasından yüzde 30 daha verimli çalışacağı belirtiliyor.
Ayrıca geliştirilen yeni entegre kontrol ünitesi; motorları, bataryayı ve yazılımı tek bir merkezden yönetiyor. Bu yenilik, araç müşteri kullanımındayken bile performans veya donanım özelliklerini iyileştirebilecek kablosuz güncellemelerin (OTA) önünü açıyor.
GELECEK PLANLARI
Bu yıl Subaru'nun elektrikli araç yelpazesi; yenilenen Solterra'nın yanı sıra Uncharted, Trailseeker ve yakında tanıtılacak Getaway gibi modellerle oldukça genişledi. Ancak bu araçların gelişiminde Toyota'nın ciddi bir ağırlığı bulunuyor ve hatta bu modeller Toyota logosuyla da satın alınabiliyor.
Markanın mühendisleri, Subaru'nun kendine özgü tasarım dilini ve sürpriz arazi yeteneklerini korumak için kendi platformlarını geliştirmenin hayati önem taşıdığını ifade ediyor.
Tamamen Subaru mühendisliğiyle şekillenen bu yeni mimarinin seri üretime geçmesi için öngörülen en erken tarih 2029 olarak gösteriliyor. Üzerinde çalışılan yeni nesil teknolojilerin ve araç bilgisayarlarının tam anlamıyla hazır olması için bu sürecin 2030 yılına kadar uzama ihtimali de masada bulunuyor.
TÜRKİYE PAZARI BEKLENTİLERİ
Japon otomobil üreticilerinin genel olarak hibrit teknolojilerine ağırlık verip tam elektrikli araç dönüşümünde rakiplerinin gerisinde kaldığı otomotiv dünyasında sıkça dile getiriliyor. Subaru da bu durumdan payını alan markalar arasında yer alıyor.
Markanın ülkemizdeki ilk tam elektrikli temsilcisi olan Solterra, şu an ikinci el ilan platformlarında bile nadiren bulunuyor.
İkinci el piyasasında Solterra'nın en üst donanım seviyesi olan e-Xcellent paketine ait az sayıdaki araç, kilometre ve genel kondisyon durumuna göre 2 milyon ile 3 milyon TL arasında değişen fiyat etiketleriyle alıcı bekliyor.
Ancak Toyota ile paylaşılan mevcut platform yerine, tamamen Subaru mühendisliğiyle baştan aşağı yenilenen bu özel elektrikli araç altyapısı, önceki nesillerdeki verimlilik handikaplarını çözmeyi vadediyor.
Ciddi bir altyapı değişikliğiyle geliştirilen bu yeni mimarinin, gelecekte doğru bir stratejiyle buluşması hâlinde Türkiye pazarında çok daha başarılı satış rakamlarına ulaşma potansiyeli taşıdığını söyleyebiliriz.