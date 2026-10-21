Toyota etkisinden sıyrılan Subaru 510 beygirlik yeni elektrikli otomobilini test ediyor

Türkiye otomobil pazarında Subaru, her zaman kendine has, niş ama elit bir kullanıcı kitlesine sahip oldu. Markanın tamamen elektrikli araçlara geçiş serüveni ise ülkemizde şimdilik oldukça sınırlı ilerliyor. Türkiye'ye gelen tek tam elektrikli model olan Solterra, oldukça limitli sayılarda yollara çıkabildi. Öyle ki markanın 2025 ve 2026 güncel fiyat listelerinde Solterra'ya ait bir fiyat etiketi bulunmuyor. Bu durum, bayilerin kendi elinde özel bir stok kalmadıysa sıfır kilometre bir Solterra almanın şu an pek mümkün olmadığını gösteriyor.

Küresel pazarda ise Subaru, elektrikli araç stratejisinde önemli bir dönemece giriyor. Japon üretici, Toyota ortaklığıyla üretilen modellerin ötesine geçerek tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği yüksek performanslı yeni bir elektrikli araç platformunu test etmeye başladı.

Japonya'da test edilen prototip, şimdilik modifiye edilmiş eski nesil bir Outback gövdesi altında gizleniyor. Ancak aracın sunduğu mühendislik verileri oldukça dikkat çekici. Ön aksta 150 kW (yaklaşık 201 beygir), arka aksta ise 230 kW (yaklaşık 308 beygir) güç üreten çift motorlu yapı, araca toplamda 510 beygirlik bir güç sağlıyor.

Simetrik dört tekerlekten çekiş sisteminin elektrikli çağa uyarlanmış bu yeni versiyonu, aracın 0'dan 100 km/s hıza dört saniyenin altında ulaşmasını mümkün kılıyor. Bu ivmelenme verisi, şu an satıştaki en hızlı Subaru modeli olan ve aynı hıza 4,4 saniyede ulaşan Trailseeker'ı rahatlıkla geride bırakıyor.