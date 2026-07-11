Toyota popüler sedanını baştan yarattı. 5 metrelik yeni aracın görselleri sızdırıldı
11.07.2026 10:53
Toyota'nın efsaneleşmiş araçlarının satışları devam ediyor. En çok tercih edilen marka olan Toyota, efsane aracını yeniden makyajladı.
Toyota, Çin'de makyajlanmış Avalon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yenilenen model, Camry ve Crown'dan tasarım ipuçları alıyor.
Toyota, 2022 model yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Avalon'un üretimini durdurdu, ancak araç yurt dışında varlığını sürdürdü. Bu model, Toyota'nın FAW ile ortak girişimi aracılığıyla Çin'de satışta kaldı ve sedan bu pazar için üçüncü makyajını geçiriyor. İlk makyaj 2022'de, daha kapsamlı bir yenileme olan ikincisi ise Temmuz 2024'te geldi.
Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından sessizce açıklanan üçüncü makyaj, Camry ve arkadan çekişli Crown'dan unsurları etkili bir şekilde bir araya getiriyor. Sonuç olarak, Avalon, C şeklinde aydınlatma üniteleri ve dikey çubuklu büyük bir ızgaraya sahip tanıdık bir ön yüze kavuşuyor. Bunlara ek olarak, dikey hava perdeleri ve köşeli bir ön tampon da bulunuyor.
Dosyada yan profilden fazla bilgi verilmemesine rağmen, büyük ölçüde aynı kaldığı anlaşılıyor. Ancak, güncellenmiş 17 ve 18 inç alaşım jantlar beklenebilir.
ARKADA BÖLÜNMÜŞ STOP LAMBALARI BULUNUYOR
Arka kısımda daha büyük değişiklikler yaşanıyor. Yeni bölünmüş arka stop lambaları bulunuyor. Avalon logosu da ışık çubuğundan bagajın ortasına taşınmış. Benzer şekilde, plaka yuvası da yeniden tasarlanan tampona taşınmış.
Belgelere göre, 196,5 inç (4.990 mm) ve 199 inç (5.055 mm) uzunluğunda iki versiyon bulunacak. Her ikisinin de 150 hp (112 kW / 152 PS) gücünde bir motora sahip olacağı belirtiliyor; ancak bir versiyonda hibrit güç aktarma sistemi ve HEV etiketi bulunuyor ve bu da gücü 184 hp'ye (137 kW / 186 PS) çıkarıyor. Bu sayede yakıt tüketiminin 4,31 L/100km (54,6 mpg) kadar düşük olabileceği tahmin ediliyor.