Toyota popüler sedanını baştan yarattı. 5 metrelik yeni aracın görselleri sızdırıldı

Toyota, Çin'de makyajlanmış Avalon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yenilenen model, Camry ve Crown'dan tasarım ipuçları alıyor.

Toyota, 2022 model yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Avalon'un üretimini durdurdu, ancak araç yurt dışında varlığını sürdürdü. Bu model, Toyota'nın FAW ile ortak girişimi aracılığıyla Çin'de satışta kaldı ve sedan bu pazar için üçüncü makyajını geçiriyor. İlk makyaj 2022'de, daha kapsamlı bir yenileme olan ikincisi ise Temmuz 2024'te geldi.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından sessizce açıklanan üçüncü makyaj, Camry ve arkadan çekişli Crown'dan unsurları etkili bir şekilde bir araya getiriyor. Sonuç olarak, Avalon, C şeklinde aydınlatma üniteleri ve dikey çubuklu büyük bir ızgaraya sahip tanıdık bir ön yüze kavuşuyor. Bunlara ek olarak, dikey hava perdeleri ve köşeli bir ön tampon da bulunuyor.

Dosyada yan profilden fazla bilgi verilmemesine rağmen, büyük ölçüde aynı kaldığı anlaşılıyor. Ancak, güncellenmiş 17 ve 18 inç alaşım jantlar beklenebilir.