Toyota sıfır yıldız aldı, test tamamlanamadı

Yan darbe bariyeri testinden araç başarısız oldu. Yan hava yastıklarının olmaması baş ve göğüs korumasının yetersiz, karın korumasının ise yeterli düzeyde olmasına yol açtı. Sonuçlar o kadar kötüydü ki Global NCAP, yan direk darbe testini tamamen atladı.

Model, yetişkin koruma testinde sıfır puan alırken, çocuk koruma testinde 29,33 puan alarak üç yıldızlı bir derecelendirme elde etti. Bununla birlikte, üç yaşındaki mankenin başı ön çarpışma testinde iç döşemeye temas etti ve yan çarpışmada darbelere maruz kaldı.

Global NCAP CEO'su Richard Woods, "Bu, Toyota'dan gelen şok edici bir sıfır yıldızlı sonuç. Güney Afrika'da en çok satılan otomobillerden biri olan Starlet'in dengesiz bir gövde yapısına ve yetersiz baş ve göğüs korumasına sahip olması ciddi endişe kaynağıdır." dedi.