Toyota sıfır yıldız aldı, test tamamlanamadı
20.05.2026 11:20
Toyota'nın Güney Afrika'da en çok satan modellerinden biri olan Starlet Global NCAP testinde sıfır yıldız aldı.
Toyota'nın güvenlik konusundaki itibarı bu ay Johannesburg'da sarsıldı. Güney Afrika'da en çok satan hatchback'lerden biri olan Toyota Starlet, Global NCAP'in son testlerinde yetişkin yolcu koruması konusunda sıfır yıldız aldı.
Carscoops'un haberine göre, test düzeneğindeki araç, Hindistan'da Suzuki Baleno'nun neredeyse tıpatıp aynısı olarak üretilen, piyasadan çekilen giriş seviyesi Starlet modeliydi. Aradaki farklar, yeniden tasarlanmış tamponlar, yeniden şekillendirilmiş bagaj kapağı ve farklı bir motor kataloğundan ibaretti. Aracın şaşesi ise aynı aracın farklı bir amblemle sunulmuş haliydi.
Elektronik denge kontrolü (ESC) ve standart olarak sunulan çift ön hava yastığına rağmen, Starlet darbe anında ciddi yapısal zaaflar sergiledi. Global NCAP'e göre, hem ayak boşluğu alanı hem de genel gövde bütünlüğü dengesiz çıktı ve "daha fazla yüklemeye dayanacak kapasitede değil" yorumuyla tescillendi.
ARAÇ YETERSİZ OLDUĞU İÇİN YAN DİREK TESTİ ATLANDI
Yan darbe bariyeri testinden araç başarısız oldu. Yan hava yastıklarının olmaması baş ve göğüs korumasının yetersiz, karın korumasının ise yeterli düzeyde olmasına yol açtı. Sonuçlar o kadar kötüydü ki Global NCAP, yan direk darbe testini tamamen atladı.
Model, yetişkin koruma testinde sıfır puan alırken, çocuk koruma testinde 29,33 puan alarak üç yıldızlı bir derecelendirme elde etti. Bununla birlikte, üç yaşındaki mankenin başı ön çarpışma testinde iç döşemeye temas etti ve yan çarpışmada darbelere maruz kaldı.
Global NCAP CEO'su Richard Woods, "Bu, Toyota'dan gelen şok edici bir sıfır yıldızlı sonuç. Güney Afrika'da en çok satılan otomobillerden biri olan Starlet'in dengesiz bir gövde yapısına ve yetersiz baş ve göğüs korumasına sahip olması ciddi endişe kaynağıdır." dedi.
TOYOTA TESTİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİĞİNİ SAVUNUYOR
Toyota Güney Afrika, sonucun itirazsız kalmasına izin vermiyor. Şirket, Citizen'a yaptığı açıklamada, test edilen aracın "Güney Afrika pazarında şu anda mevcut olan Starlet'i temsil etmeyen, eski bir model" olduğunu belirtti. Bu, bir yere kadar doğru olsa da, bu eski modellerden kaçının hala yollarda olduğu sorusunu da beraberinde getiriyor.