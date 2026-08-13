Toyota ve Lexus sahipleri, 12 voltluk akü arızası nedeniyle araç içinde mahsur kaldı
13.08.2026 07:54
İngiltere'de Lexus LBX, Toyota Yaris Cross ve diğer hibrit araç sahipleri, elektrikli kapı açma sistemlerini devre dışı bırakan akü arızalarıyla karşı karşıya.
İngiltere pazarındaki bazı Toyota ve Lexus markalı hibrit araçlarda 12 voltluk akünün bitmesi, radyo ayarlarını bozmanın ötesinde, insanların arabalarından çıkmak için mücadele etmesine neden oluyor. Tüketici grubu Which? dergisi, marş aküsünün arızalanması durumunda elektrikli kapı açma sisteminin kilitli kaldığı ve sahiplerinin arka koltukta çocuklar varken camı kırmak veya sıkışmış kapılarla boğuşmak zorunda kaldığı vakaları ortaya çıkardı.
Motor1.com'un haberine göre asıl sorun, bazı Toyota ve Lexus hibrit araçlarında bulunan ve tekrarlayan deşarjlara veya erken arızalara eğilimli görünen geleneksel 12 voltluk marş aküsünden kaynaklanıyor.
Akü sorunlarıyla ilgili 270'ten fazla İngiliz araç sahibinden yanıt toplanırken, bunların dörtte üçünden fazlası Toyota ve Lexus modelleriyle ilgiliydi. Bu oran, tüm markaların tam hibrit araçları için yapılan anket ortalamasının çok üzerinde.
PİL ARIZASI AÇIKLAMASI
Bu örneklemde, Lexus LBX'te pil sorunları oranı yüzde 29,2 iken, Toyota Yaris Cross'ta bu oran yüzde 19,1 olarak kaydedildi. Genel olarak tam hibrit araç sahiplerinin yaklaşık yüzde 5,6'sı pil sorunu bildirdi. Lexus RX, NX, RZ ve LBX'in yanı sıra Toyota C-HR, Corolla, Yaris ve Yaris Cross sahipleri en sık tekrarlanan arızalar, değiştirme maliyetleri ve harici şarj kitleri satın almak zorunda kalma durumlarını bildirdi.
Toyota, son zamanlarda bazı modellerde şarj sistemi arıza uyarıları ve belirli 2025-2026 model Camry araçlarda gösterge paneli ekranının kararmasına neden olabilen ayrı bir geri çağırma da dahil olmak üzere diğer elektrik ve güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Bu kampanyaların hiçbiri doğrudan güncel 12 voltluk şikayetleri kapsamıyor, ancak sahiplerin kapı kilitleri ve uyarı ışıkları gibi temel güvenlik işlevlerini etkileyen her şeye karşı neden hassas olduklarını vurguluyor.