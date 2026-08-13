Toyota ve Lexus sahipleri, 12 voltluk akü arızası nedeniyle araç içinde mahsur kaldı

İngiltere pazarındaki bazı Toyota ve Lexus markalı hibrit araçlarda 12 voltluk akünün bitmesi, radyo ayarlarını bozmanın ötesinde, insanların arabalarından çıkmak için mücadele etmesine neden oluyor. Tüketici grubu Which? dergisi, marş aküsünün arızalanması durumunda elektrikli kapı açma sisteminin kilitli kaldığı ve sahiplerinin arka koltukta çocuklar varken camı kırmak veya sıkışmış kapılarla boğuşmak zorunda kaldığı vakaları ortaya çıkardı.

Motor1.com 'un haberine göre asıl sorun, bazı Toyota ve Lexus hibrit araçlarında bulunan ve tekrarlayan deşarjlara veya erken arızalara eğilimli görünen geleneksel 12 voltluk marş aküsünden kaynaklanıyor.

Akü sorunlarıyla ilgili 270'ten fazla İngiliz araç sahibinden yanıt toplanırken, bunların dörtte üçünden fazlası Toyota ve Lexus modelleriyle ilgiliydi. Bu oran, tüm markaların tam hibrit araçları için yapılan anket ortalamasının çok üzerinde.