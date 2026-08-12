Toyota'da büyük başarılara imza atmıştı, Prius'un babası yaşamını yitirdi

Ayrıca Hiroshi Okuda, Toyota'nın araç satışlarında General Motors'u geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline gelmesi yolunda, yurt dışında Toyota fabrikalarının açılışını da denetledi.

Karatede siyah kuşak sahibi olan Okuda, aynı zamanda Japonya'nın en büyük iş dünyası lobisi Keidanren'in başkanlığını yapmış ve yıllarca hükümetin yakın danışmanlarından biri olarak faaliyet göstermişti.

Bloomberg'in haberine göre, Okuda, 1970'lerin başlarında Toyota'nın Filipinler'deki yerel operasyonlarını yönetirken, bir keresinde solcu gerillalarla görüşmek için balta girmemiş ormanlardan geçmişti.

Okada, 1998'de New York Times'a yaptığı açıklamasında,"Herkes farklıdır. Ama Toyota hakkında söyleyebileceğim şey şu ki, başkan olmadan önce şirket çok muhafazakar olarak kabul ediliyordu, bu yüzden burayı daha agresif bir marka haline getirmeye çalıştım," demişti.

Toyota, Okuda'nın vefat ettiğini doğrulasa da daha fazla ayrıntı vermedi.