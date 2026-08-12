Toyota'da büyük başarılara imza atmıştı, Prius'un babası yaşamını yitirdi
12.08.2026 11:31
Toyota'nın eski başkanı ve Prius hibrit modelinin öncüsü Hiroshi Okuda, 93 yaşında hayatını kaybetti.
Toyota'nın eski başkanı Hiroshi Okuda, öncü Prius hibrit modelini desteklemesi ve Japon otomobil üreticisini küresel bir dev haline getirmesiyle tanınıyordu. Okuda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi bugün Toyota'nın yetkilileri tarafından doğrulandı.
Okuda, 1995 yılında kurucu aile dışından gelen ilk kişi olarak zor durumdaki şirketin yönetimini devralarak RAV4 ve Prius gibi yenilikçi ürünleri piyasaya sürdü.
TÜRK GÖÇMENLERİN İLK TERCİHİ
O dönemde elektrikli araçların büyük bir pazar olarak varlığı hayalden ibaretti ve Prius, dünyanın seri üretilen ilk benzinli ve elektrikli hibrit aracıydı.
Günümüzde hala Japon firmalarının hakimiyetinde olan bu segment, son yıllarda tamamen elektrikli araçların yüksek fiyatlarından ve pahalı yakıttan rahatsız olan müşteriler arasında yeniden popülerlik kazandı.
Üstelik eşsiz yakıt tasarrufu ve düşük bakım masraflarıyla en uygun hibrit araç modeli olarak tüketiciler arasında rağbet gören Prius, Amerika'ya yerleşen Türklerin de çoğunlukla ilk tercihi olarak bilinir.
OKUDA'NIN İLHAM VEREN KARİYERİ
Ayrıca Hiroshi Okuda, Toyota'nın araç satışlarında General Motors'u geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil üreticisi haline gelmesi yolunda, yurt dışında Toyota fabrikalarının açılışını da denetledi.
Karatede siyah kuşak sahibi olan Okuda, aynı zamanda Japonya'nın en büyük iş dünyası lobisi Keidanren'in başkanlığını yapmış ve yıllarca hükümetin yakın danışmanlarından biri olarak faaliyet göstermişti.
Bloomberg'in haberine göre, Okuda, 1970'lerin başlarında Toyota'nın Filipinler'deki yerel operasyonlarını yönetirken, bir keresinde solcu gerillalarla görüşmek için balta girmemiş ormanlardan geçmişti.
Okada, 1998'de New York Times'a yaptığı açıklamasında,"Herkes farklıdır. Ama Toyota hakkında söyleyebileceğim şey şu ki, başkan olmadan önce şirket çok muhafazakar olarak kabul ediliyordu, bu yüzden burayı daha agresif bir marka haline getirmeye çalıştım," demişti.
Toyota, Okuda'nın vefat ettiğini doğrulasa da daha fazla ayrıntı vermedi.