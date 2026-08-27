Toyota'dan koleksiyonluk seri. Corolla 60'ncı yıl sürümüyle fark yaratacak
27.08.2026 08:46
Toyota Corolla, dünya çapında 57 milyondan fazla satışla dünyanın en çok satan otomobili olarak 60'ncı yılını kutluyor.
Toyota Corolla bu yıl 60'ncı yıl dönümünü ve dünyanın en çok satan otomobili olma ünvanının başarılarını kutluyor. Bugüne kadar dünya çapında 57 milyondan fazla Corolla aracı satıldı.
Toyota, Corolla'nın 60'nci yıl dönümünü kutlamak amacıyla, Avrupa'da üretilen Hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinin özel versiyonlarını piyasaya sürüyor. Bu özel versiyonlar, ayrıcalıklı tasarım özelliklerine, geliştirilmiş teknik özelliklere ve anma detaylarına odaklanıyor.
Corolla'nın süregelen başarısı, Toyota'nın 1966'da orijinal modeli yaratırken uyguladığı prensiplere dayanıyor. O zamanki vizyon, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve çok yönlü bir otomobil yaratmak ve katma değer sunmaktı. Bugün, 12 nesil sonra, bu niteliklerine sadık kalarak, insanların değişen ihtiyaç ve önceliklerini karşılamak ve pazardaki yerini korumak için yıllar içinde sürekli olarak kendini geliştirdi.
12 LOKASYONDA COROLLA ÜRETİLİYOR
Corolla, dünya çapında 12 lokasyonda üretilen ve 150 ülke ve bölgede satılan küresel bir model olarak öne çıkıyor.
Corolla, Toyota'nın Avrupa'daki üretim programında da merkezi bir rol oynadı. Üretim, yedinci nesil modelle 1994 yılında Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT)'de başladı ve 1998 yılında Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK)'ye yayıldı.
60'NCI YIL DÖNÜMÜ ÖZEL SÜRÜMLERİ SATILACAK
Toyota, Corolla'nın 60. yıl dönümünü kutlamak amacıyla, benzersiz tasarım öğeleri, özel amblemler ve geliştirilmiş donanım özelliklerine sahip Hatchback, Touring Sports ve Sedan modellerinin özel sürümlerini üretiyor.
Hatchback ve Touring Sports'un 60. Yıl Dönümü versiyonları, diğer Corolla modellerinden, kontrast oluşturan Gece Gökyüzü Siyahı tavan ve direklerle birlikte sunulan özel Yeni Boreal Mavi metalik boyasıyla hemen ayrışıyor. Özel statüleri ayrıca, kontrast mat ve işlenmiş yüzeye sahip yeni görünümlü 10 kollu 17 inç alaşım jantlar ve krom siyah jant somunlarıyla da ifade ediliyor.
Corolla'nın sportif stili, ön tamponun alt kısmında ve yan eteklerde bulunan yeni mat gümüş süslemeler, koyu renkli sis farı süsleri ve arka kapı ve arka tampon köşe süslemeleriyle vurgulanıyor. Touring Sports, arka tamponun alt kısmına ekstra bir mat gümüş vurgu ekliyor. Dış görünümde ise, arka kapıların alt kenarında bulunan şık mat gümüş 60. Yıl Dönümü çıkartmaları son dokunuşu sağlıyor.
Aracın iç kısmında, 60'ncı Yıl Dönümü logosunu taşıyan şık mat gümüş renkli kapı eşik plakaları ve ön ve arka halı paspaslar, uyumlu mat gümüş detaylara sahip siyah kumaştan üretildi.
Şık Corolla Sedan, kendine özgü (Ay Gökyüzü Mavisi) boya kaplamasına sahip olup, dış görünümdeki süsleme detayları, 17 inç jantlar, 60. Yıl Dönümü amblemi, kapı eşik plakaları ve halı paspaslar dahil olmak üzere özel tasarım özelliklerinin çoğunu kardeş modelleri Hatchback ve Touring Sports ile paylaşıyor. Ayrıca, bagaj kapağının alt kenarında mat gümüş bir vurgu şeridi bulunuyor.
Müşteriler, 60. Yıl Dönümü modelleri için ayrıca platin beyaz inci premium kaplama ve kül gri metalik olmak üzere iki farklı boya rengi seçeneğini tercih edebilecek.