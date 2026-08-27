Toyota'dan koleksiyonluk seri. Corolla 60'ncı yıl sürümüyle fark yaratacak

Corolla'nın süregelen başarısı, Toyota'nın 1966'da orijinal modeli yaratırken uyguladığı prensiplere dayanıyor. O zamanki vizyon, uygun fiyatlı, yüksek kaliteli ve çok yönlü bir otomobil yaratmak ve katma değer sunmaktı. Bugün, 12 nesil sonra, bu niteliklerine sadık kalarak, insanların değişen ihtiyaç ve önceliklerini karşılamak ve pazardaki yerini korumak için yıllar içinde sürekli olarak kendini geliştirdi.