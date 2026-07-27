Toyota’dan sıra dışı hamle. Sırf bu özelliği için kapış kapış satılıyor
27.07.2026 11:40
Toyota'nın efsaneleşmiş araçlarından Land Cruiser yeniliğiyle dikkat çekmeye başladı.
70 Serisi, Land Cruiser serisinin en iyisi olarak biliniyor ve kırk yılı aşkın bir süredir büyük ölçüde değişmeden yoluna devam ediyor.
Retro arazi aracı, 2024 model yılı için kapsamlı bir makyajla Japonya'ya geri döndü, ancak oradaki yerel alıcılar diğer pazarlarda sunulan tüm seçeneklere sahip olamıyor.
KEMENT ATMAK İÇİN ÖN CAM KATLANIYOR
Aracı öne çıkaran en önemli parça ise ön camın açılıp kaputun üzerine katlanması oldu. Çiftçilerin bu düzeni sevdiği, bu sayede çiftlik işçilerinin hareket halindeyken doğrudan araçtan kement atabildikleri belirtiliyor.
Kısa dingil mesafesi, olağanüstü manevra kabiliyeti sağlıyor.
70 Serisi ailesinin geri kalanı gibi, SWB de ağır hizmet tipi merdiven tipi şasiyi koruyor. Ayrıca ön ve arka kısımlarda rijit arka akslar, ön helezon yaylar ve arka yaprak yaylar kullanıyor.
Pazara bağlı olarak, SWB, 129 hp (96 kW / 131 PS) güç üreten atmosferik 4,2 litrelik altı silindirli dizel motor veya daha güçlü 228 hp (170 kW / 231 PS) güç üreten 4,0 litrelik V6 benzinli motorla donatılabilir. Dizel motor beş vitesli manuel şanzımanla, V6 motor ise altı vitesli otomatik şanzımanla sunuluyor. Her iki durumda da güç, dört tekerlekten çekiş sistemi aracılığıyla dört tekerleğe de aktarılıyor.
Fiyatlandırmaya gelince, üç kapılı Hard Top SWB modeli Dubai'de 177 bin 900 Dirhem'den (48 bin 400 dolar) başlıyor ve bu da eşdeğer beş kapılı modelden 10 bin Dirhem (2 bin 700 dolar) daha ucuz olduğu anlamına geliyor.
Bazı Ortadoğu pazarlarında 70 Serisi'nin tek ve çift kabinli pickup versiyonlarının yanı sıra yalnızca beş kapılı SUV modeli de bulunuyor.