Toyota’dan sıra dışı hamle. Sırf bu özelliği için kapış kapış satılıyor

70 Serisi, Land Cruiser serisinin en iyisi olarak biliniyor ve kırk yılı aşkın bir süredir büyük ölçüde değişmeden yoluna devam ediyor.

Retro arazi aracı, 2024 model yılı için kapsamlı bir makyajla Japonya'ya geri döndü, ancak oradaki yerel alıcılar diğer pazarlarda sunulan tüm seçeneklere sahip olamıyor.