Toyota'nın 2027 model bZ5 aracı Çin'de piyasaya sürüldü
26.08.2026 12:06
Son Güncelleme: 26.08.2026 12:17
Çinli alıcıları elde tutmak için daha güçlü sürücü destek sistemlerine odaklanan Toyota, yenilenmiş bZ5 modelini kullanıma sundu.
Toyota'nın Çin'deki ortak girişimi FAW Toyota, piyasaya sürülmesinden yaklaşık 14 ay sonra, bataryalı elektrikli coupe SUV modeli 2027 bZ5'in ilk yıllık yenilemesini Çarşamba günü gerçekleştirdi.
Güncellenmiş model, selefine göre değişmeden 129 bin 800 yuan (19 bin 140 dolar) ile 199 bin 800 yuan arasında değişen resmi başlangıç fiyatlarıyla 6 farklı versiyonda satışa sunulmaya devam ediyor.
CnEVPost'un haberine göre FAW Toyota, tüm model yelpazesinde 20 bin yuanlık bir indirim anlamına gelen, 109 bin 800 yuan (16 bin 170 dolar) ile 179 bin 800 yuan arasında değişen sınırlı süreli fiyatlar da sunuyor.
YENİLENMİŞ SÜRÜCÜ DESTEK SİSTEMLERİ
Ayrıca FAW Toyota, faizsiz finansman, ilk sahibi için batarya, motor ile elektrik kontrol sistemi için ömür boyu garanti ve ücretsiz ev şarj cihazı gibi avantajlar da sunuyor.
Sürücü destek sistemleri yenilenmenin ana odağı olarak dikkat çekiyor. bZ5'in 2027 modelinin Toyota Pilot sistemi, Çinli sürüş teknolojisi sağlayıcısı Momenta'nın R6 takviyeli öğrenme temel modeliyle desteklenen Momenta 6.0'a yükseltildi.
544 TOPS işlem gücüne sahip bir çip kullanılan sistemde, şehir içi navigasyon destekli sürüş de dahil olmak üzere çeşitli özellikler destekleniyor. Önceki modelde ise Momenta 5.0 kullanılıyordu.
GÜNCELLENMİŞ TASARIM DETAYLARI
FAW Toyota, Çin'deki elektrikli ve akıllı ürünlerini desteklemek için IT'S TiME 4.0 teknoloji çerçevesini de tanıttı.
Güncellenmiş bZ5, 4,780 mm uzunluğa, 1,866 mm genişliğe ve 1,510 mm yüksekliğe sahip olup, dingil mesafesi 2,880 mm'dir. Kabininde 15,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran, 10 adet JBL hoparlör ve 50 W kablosuz hızlı şarj özelliği bulunuyor.
Yeni model, ön tarafa monte edilmiş ve önceki modelden değişmemiş, 200 kW (268 hp) azami güce sahip bir motorla çalışıyor.
Bataryalar BYD tarafından tedarik ediliyor. Lityum demir fosfat (LFP) Blade Batarya paketlerinin kapasiteleri 65,28 kWh ve 73,98 kWh olup, sırasıyla 550 kilometre ve 630 kilometre CLTC menzili sunuyor.
ÖNCEKİ MODEL DÜŞÜK TALEP GÖRMÜŞTÜ
Toyota'nın Çin'deki yerel elektrikli araç üreticilerinden gelen fiyat ve teknoloji rekabetine karşı koyma çabalarında kilit bir model olarak bZ5, Haziran 2025'te piyasaya sürülmüştü
Ancak CnEVPost tarafından derlenen verilere göre, model piyasaya sürülmesinden bu yana düşük talep gördü ve perakende satışlar Eylül 2025'te 3 bin 19 adetle zirve yaptı.
bZ5'in Çin'deki perakende satışları Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 64,59 oranında düşüş göstererek 529 adede geriledi.