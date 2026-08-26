Toyota'nın 2027 model bZ5 aracı Çin'de piyasaya sürüldü

Toyota'nın Çin'deki ortak girişimi FAW Toyota , piyasaya sürülmesinden yaklaşık 14 ay sonra, bataryalı elektrikli coupe SUV modeli 2027 bZ5'in ilk yıllık yenilemesini Çarşamba günü gerçekleştirdi.

Güncellenmiş model, selefine göre değişmeden 129 bin 800 yuan (19 bin 140 dolar) ile 199 bin 800 yuan arasında değişen resmi başlangıç ​​fiyatlarıyla 6 farklı versiyonda satışa sunulmaya devam ediyor.

CnEVPost 'un haberine göre FAW Toyota, tüm model yelpazesinde 20 bin yuanlık bir indirim anlamına gelen, 109 bin 800 yuan (16 bin 170 dolar) ile 179 bin 800 yuan arasında değişen sınırlı süreli fiyatlar da sunuyor.