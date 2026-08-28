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Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi

28.08.2026 14:30

Son Güncelleme: 28.08.2026 18:43

Burak Taşçı

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Trugo, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg kullanıcılarına indirimli şarj satışı başlatıyor.

Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi
iStockPhoto

Togg kullanıcılarına özel yüzde 20 indirim yapıldı. Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu DC şarj cihazlarında eylül ayı boyunca devam edecek.

Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi 1
iStockPhoto

Kampanya, kupon kodlu kampanyalarla ve diğer indirimlerle birleştirilemeyecek. Kampanyadan yararlanabilmek için akıllı cihazınızın yazılım versiyonunun güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi 2
iStockPhoto

Togg ve Trugo, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutacağını açıkladı.

Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi 3
Özel Kurum

İndirim, Trugo istasyonlarında autocharge, mobil uygulama, kart ve filo ödemelerinde geçerli olacak. 

Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi 4
iStockPhoto

İndirim, şarj işlemi tamamlandığında hesaplanarak işleme yansıtılacak.

 

Togg indiriminden yararlanmak için Trugo uygulamasından autocharge filtresi seçilerek uygun DC cihazlar görüntülenebiliyor.