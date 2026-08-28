Trugo'ya yüzde 20 indirim. 30 gün süre verildi
28.08.2026 14:30
Son Güncelleme: 28.08.2026 18:43
Trugo, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg kullanıcılarına indirimli şarj satışı başlatıyor.
Togg kullanıcılarına özel yüzde 20 indirim yapıldı. Trugo autocharge özelliğinin aktif olduğu DC şarj cihazlarında eylül ayı boyunca devam edecek.
Kampanya, kupon kodlu kampanyalarla ve diğer indirimlerle birleştirilemeyecek. Kampanyadan yararlanabilmek için akıllı cihazınızın yazılım versiyonunun güncel olduğundan emin olmanız gerekiyor.
İndirim, Trugo istasyonlarında autocharge, mobil uygulama, kart ve filo ödemelerinde geçerli olacak.
İndirim, şarj işlemi tamamlandığında hesaplanarak işleme yansıtılacak.
Togg indiriminden yararlanmak için Trugo uygulamasından autocharge filtresi seçilerek uygun DC cihazlar görüntülenebiliyor.