Türkiye'de de fabrikaları var, otomobil devinin grev saatleri 2 katına çıkarak üretimi aksatıyor
11.08.2026 12:30
Merkez grev komitesi, Hyundai çalışanlarının 14 ve 18 Ağustos tarihlerinde vardiya başına 6 saate kadar uzatılan yeni iş bırakma eylemlerini onayladı.
Hyundai Motor'un işçi sendikası, yaz tatili biter bitmez yeni grevlere başlıyor ve yönetime baskıyı artırmak için iş bırakma eylemlerini günde 12 saate kadar uzatıyor. Giderek artan grevler, Hyundai Motor'un kayıplarını derinleştirmekle tehdit ediyor. Şirket, önemli yeni modellerin üretimini aksatmadan sürdürmeye acilen ihtiyaç duyuyor.
Seoul Economic Daily gazetesinin haberine göre, sendikanın merkezi grev komitesi toplanarak ayın 12'si ve 13'ünde vardiya başına dört saatlik kısmi grev yapılmasına karar verdi. 14 ve 18 Ağustos tarihlerinde ise vardiya başına altı saatlik üretim durdurması planlanıyor.
Bu adım, geçen ayın 29-31 tarihleri arasında, yaz tatilinden hemen önce düzenlenen dört saatlik günlük kısmi grevlerden daha da ileri gidiyor. Bu durum, günlük grev süresini sekiz saatten 12 saate çıkarıyor. Sendika ayrıca fazla mesai ve özel vardiyaları da reddediyor.
SENDİKANIN TALEPLERİ ARTIYOR
Hyundai Motor'un işçi ve yönetim kesimleri, bu yılki ücret ve toplu pazarlık görüşmelerinde farklılıklarını gidermeyi başaramadı. Geçen ayın 8'inde yapılan 15. tur görüşmelerden bu yana bir aydan fazla süredir resmi bir müzakere yapılmadı. Her iki taraftan da üst düzey yetkililer yaz tatili boyunca perde arkasında temas halinde kaldılar ancak net bir anlaşmaya varamadılar.
Sendika, Samsung Electronics örneğini göstererek, geçen yılki net karın yüzde 30'una eşit bir performans primi ve kıdem zamları hariç aylık 149 bin 600 wonluk bir temel ücret artışı talep ediyor. Ancak Hyundai Motor, geçen yıl 10,36 trilyon won (7,5 milyar dolar) net kar elde etse de, talep edilen primi ödemek 3 trilyon won'dan fazla bir maliyet gerektirecek. Şirket bu talebi kabul edemeyeceğini belirtirken, sendika ayrıca işten çıkarılan üyelerin işe iadesini ve emeklilik yaşının uzatılmasını da talep ediyor.
YENİ MODELLER GECİKEBİLİR
Sendika grevlerinin yaz tatilinden sonra da devam etmesiyle, üretim aksamalarından kaynaklanan kayıpların katlanarak artması bekleniyor. Geçen aya kadar grevlerden kaynaklanan aksamaların toplamda yaklaşık 42 bin aracı etkilediği ve satış kayıplarının 1,1 trilyon won'u aşacağı tahmin ediliyor. Sendika, geçen ayın 13-15 tarihleri arasında vardiya başına iki saatlik iş bırakma eylemleriyle yılın ilk grevini gerçekleştirdi, ardından 20-22 tarihleri arasında bu süreyi dört saate çıkardı. Toplam üretim durdurma süresi şimdiden 60 saate ulaştı.
Yeni model lansmanlarının gecikebileceğine dair endişeler de var. Geçtiğimiz ayın sonlarında, Ulsan fabrikasında üretim hattına alınması planlanan yeni Tucson'un pilot modelinin üretimi, sendika muhalefeti nedeniyle durduruldu. Hyundai Motor, tamamen yeniden tasarlanan Tucson'u bu ayın başlarında piyasaya sürmeyi hedefleyerek seri üretime hazırlanmak için acele ediyor.