Türkiye'de de fabrikaları var, otomobil devinin grev saatleri 2 katına çıkarak üretimi aksatıyor

Hyundai Motor'un işçi sendikası, yaz tatili biter bitmez yeni grevlere başlıyor ve yönetime baskıyı artırmak için iş bırakma eylemlerini günde 12 saate kadar uzatıyor. Giderek artan grevler, Hyundai Motor'un kayıplarını derinleştirmekle tehdit ediyor. Şirket, önemli yeni modellerin üretimini aksatmadan sürdürmeye acilen ihtiyaç duyuyor.

Seoul Economic Daily gazetesinin haberine göre, sendikanın merkezi grev komitesi toplanarak ayın 12'si ve 13'ünde vardiya başına dört saatlik kısmi grev yapılmasına karar verdi. 14 ve 18 Ağustos tarihlerinde ise vardiya başına altı saatlik üretim durdurması planlanıyor.

Bu adım, geçen ayın 29-31 tarihleri ​​arasında, yaz tatilinden hemen önce düzenlenen dört saatlik günlük kısmi grevlerden daha da ileri gidiyor. Bu durum, günlük grev süresini sekiz saatten 12 saate çıkarıyor. Sendika ayrıca fazla mesai ve özel vardiyaları da reddediyor.