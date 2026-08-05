Türkiye'de de satılıyordu, yeni modeli geliyor

Ancak modelde herhangi bir teknik değişiklik yapılmadı. Honda Accord XI, 2024 yılından beri Japonya pazarında satışa sunuluyor. Uzunluğu, genişliği ve yüksekliği sırasıyla 4.971, 1.862 ve 1.450 mm, dingil mesafesi ise 2.830 mm'dir. Model, 2.0 litrelik atmosferik LFA benzinli motorun (145 hp, 175 Nm) elektrikli motor, jeneratör ve lityum iyon batarya ile birleştirildiği hibrit bir güç aktarma sistemiyle donatıldı.

Toplam maksimum güç 184 beygir gücünde. Hibrit Sürüş, Motor Sürüşü ve Elektrikli Sürüş olmak üzere istasyonun üç farklı çalışma modu bulunuyor.