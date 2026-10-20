Uçan Tesla Roadster yollara çıkabilecek mi?
20.10.2026 15:17
Geçen hafta gerçekleştirilen nefes kesici tanıtımda, yeni nesil Tesla Roadster ters bir şekilde ilerleyerek, diğer araçların üzerinden atlayarak ve havada kendi etrafında dönerek izleyenleri şaşırttı.
Yıllar süren bekleyişin ardından Tesla, Roadster destanını takip edenlerin aklındaki o büyük soruyu nihayet yanıtladı: Evet, bu araç SpaceX iticilerine sahip olacak ve en azından belirli bir ölçüde uçabilecek.
Ancak etkinlikte çok önemli bir soru yanıtsız kaldı: Uçan Roadster gerçekten de yasal olarak trafiğe çıkabilecek mi? Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu konudaki kaçamak yanıtları aslında durumu özetliyor.
Teksas'taki SpaceX tesisinde toplanan kalabalığa seslenen Musk, aracın yollarda görebileceğimiz gerçek bir otomobil olacağını söylese de hemen ardından bir miktar geri adım attı.
Tüm ülkelerde ve yasal bölgelerde trafiğe çıkmasının mümkün olmayabileceğini, ancak yine de insanların sahip olabileceği bir araç üreteceklerini belirtti. Özel bir yarış pistinde kullanmak üzere vakum sistemli bir elektrikli araç satın almakla, bu aracı yasal olarak halka açık yollarda sürebilmek arasında büyük bir fark bulunuyor.
Sunumun sonlarına doğru seyircilerden birinin aracın yasal olarak yollara çıkıp çıkamayacağını sorması üzerine Musk, oldukça politik bir yanıt vererek durumun "hangi sokakta olduğunuza bağlı" değişeceğini ifade etti.
0'DAN 100'E 0,81 SANİYEDE
Tesla, Roadster'ı ulaşım tamamen otonom hâle gelmeden önce insan kontrollü araçların son ve en görkemli temsilcisi olarak tanımlıyor. Araç, kendisini 2G kuvvetiyle yere vakumlayarak ters bir şekilde gitmesini sağlayan özel bir fan sistemiyle donatılmış durumda. Ekstra yere basma kuvveti ve açılır kapanır arka kanat sayesinde Roadster'ın virajları olağanüstü bir şekilde dönmesi bekleniyor.
Arkadaki dört adet SpaceX iticisi ise aracın 0'dan 100 km/s hıza sadece 0,81 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Musk'ın deyimiyle bu araç, bugüne kadar var olan tüm pist rekorlarını altüst etmeye hazırlanıyor.
Milyonlarca dolarlık bir elektrikli süper otomobil olan Roadster, zaten başından beri dar bir kitleye hitap ediyordu. Musk'ın sunum sırasında yakın arkadaşı Peter Thiel'in "uçan arabaların bir türlü gerçeğe dönüşmemesinden" şikâyet ettiğini belirtmesi, bu aracın gerçek bir otomobilden ziyade ultra zenginler için üretilmiş bir pist oyuncağı olacağının sinyallerini veriyor.
HANGİ MODELLER TRAFİĞE ÇIKABİLECEK?
İşin yasal boyutuna dair en net cevaplar ise Tesla'nın resmî web sitesindeki Roadster sayfasında gizli. Sitede yer alan detaylar, aracın farklı versiyonlarla geleceğini ve her versiyonun trafiğe çıkamayacağını gösteriyor. Etkinlikte uçarken gördüğümüz ve tek kişilik oturma düzenine sahip "Rocket" modelinin sadece özel davetle satın alınabileceği ve yol kullanımı için onaylanmadığı küçük puntolarla belirtiliyor.
Bununla birlikte, yollara çıkmaya daha uygun görünen iki farklı seçenek daha mevcut. Vakum sistemi ve aktif aerodinamik parçalar içeren iki kişilik "Performance" modeli, "yola hazır" olarak tanımlanıyor ve bu versiyonun yasal olarak trafiğe çıkabileceği tahmin ediliyor. Bir üst seviye olan "Thrust" modeli ise "yarışa hazır" etiketiyle sunuluyor ve hızlanma iticilerini barındırıyor. Bu versiyonun sokaklarda kullanılıp kullanılamayacağı henüz netlik kazanmadı.
UÇAN ROADSTER TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?
Tesla'nın Türkiye pazarında gerçekten çok sadık ve tutkulu bir kullanıcı kitlesi bulunuyor. Ülkemizde resmi satışı olmayan ancak geçtiğimiz dönemde sadece sergilenmek amacıyla Türkiye'ye getirilen Cybertruck modeline gösterilen devasa ilgi, markanın buradaki etkisini bir kez daha gözler önüne sermişti.
Uçuk fiyat etiketini ve yasal kısıtlamaları göz önüne aldığımızda, uçan Roadster'ı sokaklarımızda turlarken görmemiz pek olası görünmüyor.
Ancak tıpkı Cybertruck örneğinde yaşadığımız gibi, Tesla'nın bu yeni mühendislik harikasını özel bir tanıtım turu kapsamında ülkemize getirmesi ve teknoloji tutkunlarına aracı canlı görme fırsatı sunması harika bir sürpriz olabilir.