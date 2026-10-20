Uçan Tesla Roadster yollara çıkabilecek mi?

Yıllar süren bekleyişin ardından Tesla, Roadster destanını takip edenlerin aklındaki o büyük soruyu nihayet yanıtladı: Evet, bu araç SpaceX iticilerine sahip olacak ve en azından belirli bir ölçüde uçabilecek.

Ancak etkinlikte çok önemli bir soru yanıtsız kaldı: Uçan Roadster gerçekten de yasal olarak trafiğe çıkabilecek mi? Tesla CEO'su Elon Musk'ın bu konudaki kaçamak yanıtları aslında durumu özetliyor.

Teksas'taki SpaceX tesisinde toplanan kalabalığa seslenen Musk, aracın yollarda görebileceğimiz gerçek bir otomobil olacağını söylese de hemen ardından bir miktar geri adım attı.

Tüm ülkelerde ve yasal bölgelerde trafiğe çıkmasının mümkün olmayabileceğini, ancak yine de insanların sahip olabileceği bir araç üreteceklerini belirtti. Özel bir yarış pistinde kullanmak üzere vakum sistemli bir elektrikli araç satın almakla, bu aracı yasal olarak halka açık yollarda sürebilmek arasında büyük bir fark bulunuyor.

Sunumun sonlarına doğru seyircilerden birinin aracın yasal olarak yollara çıkıp çıkamayacağını sorması üzerine Musk, oldukça politik bir yanıt vererek durumun "hangi sokakta olduğunuza bağlı" değişeceğini ifade etti.