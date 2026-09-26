Üzerine 20 ton taş döküldü, yoluna devam etti. 270 bin TL'lik araç için sıra dışı test
26.09.2026 23:47
Tata Motors, yeni kompakt sedanı Aeris’in gövde dayanıklılığını alışılmışın dışında bir gösteriyle sergiledi. 5 bin 500 dolara satılan otomobilin üzerine 20 ton taş ve çakıl döküldü.
Otomobil üreticileri yeni modellerinin güvenliğini genellikle çarpışma testi görüntüleriyle anlatıyor. Tata Motors ise yeni Aeris için çok daha gösterişli ve tartışmaya açık bir yöntem seçti.
Hint üretici, otomobilin gövde yapısının ne kadar güçlü olduğunu göstermek amacıyla bir dayanıklılık gösterisi hazırladı. Gösteride damperli bir kamyondaki 20 ton taş ve çakıl doğrudan otomobilin üzerine boşaltıldı.
Tata’nın yayımladığı görüntülerde molozların altından çıkarılan Aeris’in çalışmaya devam ettiği ve bulunduğu noktadan kendi gücüyle hareket ettiği görülüyor.
Damperli bir kamyona yüklenen ve toplam ağırlığının 20 ton olduğu açıklanan taş, çakıl ve moloz karışımı, kırmızı renkli bir Aeris iCNG’nin üzerine boşaltıldı.
Otomobil kısa süre içerisinde tamamen taşların altında kalırken darbenin etkisiyle tavan, ön cam ve gövde panellerinde hasar meydana geldi. Molozlar kaldırıldıktan sonra ise yolcu kabininin ana yapısının tamamen çökmemiş olduğu görüldü.
Tata’nın tanıtım videosunda otomobilin motoru yeniden çalıştırılıyor ve Aeris bulunduğu noktadan hareket ediyor. Şirket bu sonuçla gövde yapısının yalnızca kabini korumakla kalmadığını, mekanik parçaların da ağır yükün ardından çalışmaya devam edebildiğini göstermeyi amaçlıyor.
Aeris henüz Bharat NCAP veya Global NCAP gibi bağımsız bir çarpışma değerlendirmesine alınmadı.
Şirket, Aeris’in gövdesinde ultra yüksek dayanımlı çelik kullanıldığını ve yolcu bölmesinin farklı yönlerden gelebilecek darbelere karşı “Safety Dome” yaklaşımıyla geliştirildiğini belirtiyor. Bağımsız güvenlik notu ise ancak standart çarpışma testleri tamamlandığında ortaya çıkacak.
Aeris’in bütün donanım seviyelerinde altı hava yastığı standart olarak sunuluyor. Üç noktadan bağlantılı emniyet kemerleri, arka park sensörleri ve ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları da temel güvenlik donanımına dahil edilmiş.
Sıra dışı dayanıklılık gösterilerinin merkezindeki Aeris, Tata’nın Hindistan’da sattığı Tigor’un yenilenmiş devam modeli olarak geliştirildi. Modelin adı ve tasarımı değişse de platformu ile temel mekanik yapısı önceki otomobile dayanıyor.
Dört metrenin altında kalan sedanın uzunluğu 3.995 mm, dingil mesafesi 2.450 mm olarak açıklandı. Benzinli versiyon 419 litrelik bagaj sunarken çift tüplü CNG sistemi, yakıt depolarının bagaj tabanında daha az alan kaplamasını sağlıyor.
Kabinde 10,25 inçlik multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto, dijital gösterge paneli, kablosuz şarj, arka havalandırma çıkışları ve havalandırmalı ön koltuklar gibi özellikler bulunuyor.
FİYATI 5 BİN 500 DOLARDAN BAŞLIYOR
Tata Aeris’in 1,2 litrelik üç silindirli atmosferik benzinli motoru 86 HP güç ve 113 Nm tork üretiyor. Motor, beş ileri manuel veya beş ileri AMT şanzımanla eşleştirilebiliyor.
Fabrikasyon CNG sistemine sahip seçenekte güç 76 HP’ye, tork ise 97 Nm’ye düşüyor. CNG’li model de manuel ve AMT şanzıman seçenekleriyle satın alınabiliyor.
Otomobil yaklaşık 5 bin 500 dolarlık (270 bin TL) başlangıç fiyatına sahip.