Üzerine 20 ton taş döküldü, yoluna devam etti. 270 bin TL'lik araç için sıra dışı test

Otomobil üreticileri yeni modellerinin güvenliğini genellikle çarpışma testi görüntüleriyle anlatıyor. Tata Motors ise yeni Aeris için çok daha gösterişli ve tartışmaya açık bir yöntem seçti.



Hint üretici, otomobilin gövde yapısının ne kadar güçlü olduğunu göstermek amacıyla bir dayanıklılık gösterisi hazırladı. Gösteride damperli bir kamyondaki 20 ton taş ve çakıl doğrudan otomobilin üzerine boşaltıldı.



Tata’nın yayımladığı görüntülerde molozların altından çıkarılan Aeris’in çalışmaya devam ettiği ve bulunduğu noktadan kendi gücüyle hareket ettiği görülüyor.