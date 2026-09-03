Volkswagen, 2027 Passat Pro'yu satışa çıkardı

Passat Pro, Çin'deki orta sınıf sedan pazarına yönelik uzun gövde yapısını koruyor.

Bagaj hacmi 506 litre olarak açıklanan otomobilde ön tarafta IQ.Light Matrix LED farlara yer veriliyor. Arka bölümde boydan boya uzanan stop grubu ve aydınlatılabilen Volkswagen logosu dikkat çekiyor.

Volkswagen ayrıca farklı ön yüz seçeneklerinin yanı sıra siyah dış tasarım detayları ve 19 inç jantları içeren daha sportif bir paket de sunuyor.

ÜÇ EKRANLI KOKPİT

2027 model Passat Pro'nun önemli yeniliklerinden biri dijital özellikler tarafında görülüyor.

Üst donanımlarda sürücünün karşısında 10,3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken orta bölümde 15 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. Ön yolcu için ise 11,6 inç büyüklüğünde ayrı bir eğlence ekranı sunuluyor.

Sistemin merkezinde Qualcomm Snapdragon 8155 işlemci bulunuyor. Çin pazarına özgü bilgi-eğlence sistemi, DeepSeek ve Baidu'nun Wenxin yapay zeka modellerinden yararlanan araç içi özelliklere sahip.

Apple CarPlay ve Huawei HiCar gibi telefon bağlantı sistemleri de destekleniyor.

FİYATLAR

2027 Volkswagen Passat Pro’nun Çin’deki resmi liste fiyatı 172 bin-239 bin 900 yuan. Lansmana özel kampanyalı fiyat ise 139 bin 900-209 bin 900 yuan aralığında. Yani 1 milyon TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor.