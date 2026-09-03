Volkswagen, 2027 Passat Pro'yu satışa çıkardı
03.09.2026 21:34
Son Güncelleme: 03.09.2026 21:34
Volkswagen, Çin pazarı için hazırladığı Passat Pro'nun 2027 model versiyonunu satışa sundu.
SAIC-Volkswagen, Çin'de satışını sürdürdüğü Passat Pro'yu 2027 yılı için güncelledi.
Beş farklı versiyonla satışa çıkan otomobil, tamamen yeni bir nesilden ziyade mevcut Passat Pro'nun donanım ve teknoloji tarafında yenilenen modeli olarak konumlandırılıyor.
2027 Passat Pro'nun Çin'deki resmi liste fiyatları 172 bin yuandan başlayıp 239 bin 900 yuana kadar çıkıyor. Lansman dönemine özel fiyatlar ise 139 bin 900 ile 209 bin 900 yuan arasında değişiyor.
Yeni Passat Pro'da 1,5 litre ve 2,0 litre olmak üzere iki turbo benzinli motor seçeneği bulunuyor.
300TSI versiyonlarında kullanılan 1,5 litrelik motor 160 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Motor, 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştiriliyor. Bu versiyonun 0-100 km/saat hızlanması 9,5 saniye, WLTC'ye göre ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 5,93 litre olarak açıklanıyor.
Daha güçlü 380TSI seçeneklerinde ise 2,0 litrelik turbo motor görev yapıyor. 220 beygir güç ve 350 Nm tork üreten motor, 7 ileri ıslak tip çift kavramalı şanzımanla geliyor.
2,0 litrelik Passat Pro, 0'dan 100 km/saate 7,6 saniyede çıkıyor. WLTC ortalama yakıt tüketimi 100 kilometrede 6,87 litre.
Passat Pro, Çin'deki orta sınıf sedan pazarına yönelik uzun gövde yapısını koruyor.
Bagaj hacmi 506 litre olarak açıklanan otomobilde ön tarafta IQ.Light Matrix LED farlara yer veriliyor. Arka bölümde boydan boya uzanan stop grubu ve aydınlatılabilen Volkswagen logosu dikkat çekiyor.
Volkswagen ayrıca farklı ön yüz seçeneklerinin yanı sıra siyah dış tasarım detayları ve 19 inç jantları içeren daha sportif bir paket de sunuyor.
ÜÇ EKRANLI KOKPİT
2027 model Passat Pro'nun önemli yeniliklerinden biri dijital özellikler tarafında görülüyor.
Üst donanımlarda sürücünün karşısında 10,3 inçlik dijital gösterge paneli bulunurken orta bölümde 15 inçlik multimedya ekranı yer alıyor. Ön yolcu için ise 11,6 inç büyüklüğünde ayrı bir eğlence ekranı sunuluyor.
Sistemin merkezinde Qualcomm Snapdragon 8155 işlemci bulunuyor. Çin pazarına özgü bilgi-eğlence sistemi, DeepSeek ve Baidu'nun Wenxin yapay zeka modellerinden yararlanan araç içi özelliklere sahip.
Apple CarPlay ve Huawei HiCar gibi telefon bağlantı sistemleri de destekleniyor.
FİYATLAR
2027 Volkswagen Passat Pro’nun Çin’deki resmi liste fiyatı 172 bin-239 bin 900 yuan. Lansmana özel kampanyalı fiyat ise 139 bin 900-209 bin 900 yuan aralığında. Yani 1 milyon TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında değişiyor.