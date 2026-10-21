Volkswagen ABD'de 22 bin 524 ID.4 modelini geri çağırıyor
21.10.2026 16:20
Son Güncelleme: 21.10.2026 16:32
Volkswagen, ABD'de 22 bin 524 ID.4 modelini batarya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle geri çağırıyor. Araçların şarj seviyesi geçici olarak yüzde 80 ile sınırlandırılacak.
GERİ ÇAĞIRMA SÜRECİ VE UZAKTAN KISITLAMA
Volkswagen, popüler elektrikli SUV modeli ID.4'te tespit edilen yangın riski nedeniyle önemli bir güvenlik adımı atıyor. Şirket, sorunun temel kaynağını henüz tam olarak tespit edemese de yangın ihtimalini en aza indirmek için araçların şarj seviyesini uzaktan yapılacak bir güncellemeyle geçici olarak yüzde 80 ile sınırlandırmaya hazırlanıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarına göre, 2023 ile 2026 model yılları arasında üretilen 22 bin 524 adet Volkswagen ID.4 bu geri çağırma kapsamında. Şirket, şarj oranının yüzde 80'in üzerine çıkması halinde yangın riskinin arttığını belirtti.
Bu tehlikenin önüne geçmek isteyen Alman üretici, 27 Ekim 2026 civarında araçlara uzaktan bir yazılım güncellemesi gönderecek. Bu güncelleme, araçların batarya kapasitesini otomatik olarak yüzde 80 ile sınırlandıracak.
Reddit platformunda paylaşılan görsellere göre kullanıcılar, telefonlarındaki myVW uygulaması üzerinden bir bildirim alıyor. Araç sahipleri, bugün itibariyle bu geçici sınırlandırmayı reddetme hakkına sahip. Ancak şirket, güvenlik tedbiri olarak bu kısıtlamanın kabul edilmesini şiddetle tavsiye ediyor.
SORUNUN KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR
Volkswagen, söz konusu bataryaların neden alev aldığına dair kesin bir bilgiye henüz ulaşabilmiş değil. Bu nedenle getirilen yüzde 80 şarj kısıtlaması, kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici bir risk azaltma önlemi olarak uygulanacak.
Şirket, kalıcı bir çözüm geliştirene kadar araç sahiplerine araçlarını bu seviyenin üzerinde şarj etmemeleri konusunda uyarı göndermeye devam edecek.
NHTSA belgelerinde, bataryası bu durumdan etkilenen araçların yangın öncesinde menzil veya performans kaybı gibi belirtiler gösterebileceği vurgulanıyor. Bu gelişme, Volkswagen'in ID.4 modeli için bu yıl yaşadığı ilk sorun değil.
Marka, ocak ayında da benzer batarya sorunları nedeniyle yaklaşık 44 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı
TÜRKİYE'DEKİ VOLKSWAGEN ID.4 SAHİPLERİ ETKİLENECEK Mİ
Volkswagen'in tam elektrikli mobilite vizyonunun önemli bir parçası olan ve Türkiye'de 2025 model yılı için 3.126.150 TL liste fiyatıyla alıcı bulan ID.4, Türkiye pazarında da dikkat çeken bir model konumunda. Haliyle Amerika Birleşik Devletleri'nde patlak veren bu geri çağırma haberi, yerel kullanıcıların da aklında soru işaretleri yaratıyor.
Ancak Türkiye'deki kullanıcıların şu an için paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok. Söz konusu geri çağırma kararı ve yangın riski taşıyan bataryalar, Amerika pazarında satılan ve şirketin Chattanooga fabrikasında SK üretimi batarya hücreleriyle banttan inen araçları kapsıyor.
Türkiye ve Avrupa pazarına sunulan Volkswagen ID.4 modelleri ise genellikle Avrupa'daki tesislerde üretiliyor ve farklı tedarikçilerin batarya bileşenlerini kullanıyor.
Yine de otomotiv dünyasındaki tedarik zincirlerinin karmaşık yapısı göz önüne alındığında, Türk kullanıcıların araçlarında menzil veya performansa dair olağan dışı bir kayıp hissetmeleri halinde yetkili servislere danışmaları en güvenli yol olacaktır.
Doğrudan bir işlem yapılmasına gerek olmasa da kullanıcıların Volkswagen Türkiye tarafından yapılabilecek resmî duyuruları takip etmesi önem taşıyor.