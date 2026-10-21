Volkswagen ABD'de 22 bin 524 ID.4 modelini geri çağırıyor

Volkswagen, popüler elektrikli SUV modeli ID.4'te tespit edilen yangın riski nedeniyle önemli bir güvenlik adımı atıyor. Şirket, sorunun temel kaynağını henüz tam olarak tespit edemese de yangın ihtimalini en aza indirmek için araçların şarj seviyesini uzaktan yapılacak bir güncellemeyle geçici olarak yüzde 80 ile sınırlandırmaya hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) kayıtlarına göre, 2023 ile 2026 model yılları arasında üretilen 22 bin 524 adet Volkswagen ID.4 bu geri çağırma kapsamında. Şirket, şarj oranının yüzde 80'in üzerine çıkması halinde yangın riskinin arttığını belirtti.

Bu tehlikenin önüne geçmek isteyen Alman üretici, 27 Ekim 2026 civarında araçlara uzaktan bir yazılım güncellemesi gönderecek. Bu güncelleme, araçların batarya kapasitesini otomatik olarak yüzde 80 ile sınırlandıracak.

Reddit platformunda paylaşılan görsellere göre kullanıcılar, telefonlarındaki myVW uygulaması üzerinden bir bildirim alıyor. Araç sahipleri, bugün itibariyle bu geçici sınırlandırmayı reddetme hakkına sahip. Ancak şirket, güvenlik tedbiri olarak bu kısıtlamanın kabul edilmesini şiddetle tavsiye ediyor.

SORUNUN KAYNAĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Volkswagen, söz konusu bataryaların neden alev aldığına dair kesin bir bilgiye henüz ulaşabilmiş değil. Bu nedenle getirilen yüzde 80 şarj kısıtlaması, kalıcı bir çözüm bulunana kadar geçici bir risk azaltma önlemi olarak uygulanacak.

Şirket, kalıcı bir çözüm geliştirene kadar araç sahiplerine araçlarını bu seviyenin üzerinde şarj etmemeleri konusunda uyarı göndermeye devam edecek.

NHTSA belgelerinde, bataryası bu durumdan etkilenen araçların yangın öncesinde menzil veya performans kaybı gibi belirtiler gösterebileceği vurgulanıyor. Bu gelişme, Volkswagen'in ID.4 modeli için bu yıl yaşadığı ilk sorun değil.

Marka, ocak ayında da benzer batarya sorunları nedeniyle yaklaşık 44 bin aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı