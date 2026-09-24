Volkswagen, Çin otomotiv devlerine karşı yeni kozunu çıkardı. 24 ayda geliştirildi
24.09.2026 22:21
Son Güncelleme: 24.09.2026 22:27
Volkswagen, Çinli Xpeng ile birlikte geliştirdiği ikinci model olan tamamen elektrikli ID. UNYX 09’un ön satışlarını başlattı.
Volkswagen, Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng ile birlikte geliştirdiği ikinci modeli ID. UNYX 09 için Çin’de ön satışları başlattı.
Tamamen elektrikli fastback sedan, Alman otomotiv devinin Çin’de BYD ve Geely gibi yerli üreticilere karşı kaybettiği pazar payını geri kazanmak amacıyla yürüttüğü ''Çin’de, Çin için'' stratejisinin yeni modellerinden biri oldu.
ID. UNYX 09’un ön satış fiyatı 199 bin 900 yuan, yaklaşık 29 bin 785 dolar olarak açıklandı. Modelin ekim ayının sonunda resmi olarak satışa çıkması planlanıyor.
Volkswagen, ID. UNYX 09’un Çin’de geliştirilen yeni elektrikli araç mimarisi üzerinde yalnızca 24 ayda seri üretime hazır hale getirildiğini açıkladı.
Şirkete göre bu süre, Volkswagen’in geleneksel geliştirme süreçlerine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha kısa.
Modelin hızlı biçimde geliştirilmesi, Çinli otomobil üreticilerinin yeni araçları pazara çok daha kısa sürede çıkarabilmesine karşı Volkswagen’in verdiği yanıt olarak değerlendiriliyor.
CATL BATARYA, XPENG TEKNOLOJİSİ
Orta-üst sınıfta konumlandırılan elektrikli coupe sedan, dünyanın en büyük batarya üreticilerinden CATL’nin bataryalarını kullanıyor.
ID. UNYX 09’da ayrıca Xpeng tarafından geliştirilen VLA akıllı sürüş destek sistemi bulunuyor.
Araç, Volkswagen’in Şanghay’ın batısındaki Hefei fabrikasında üretilecek. Aynı tesiste, Volkswagen ile Xpeng ortaklığının ilk modeli olan elektrikli SUV ID. UNYX 08 de üretiliyor.
Yeni model, Volkswagen’in en büyük pazarlarından Çin’de ciddi satış baskısı yaşadığı bir dönemde geliyor.
Volkswagen’in Çin’deki teslimatları 2026’nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 26 düşerek 971 bin adede geriledi.
Bu rakam şirketin Çin’de son 16 yıldaki en düşük ilk yarı satış seviyesi oldu.
Volkswagen yönetimi de Çin otomobil pazarındaki mevcut daralmayı, satışlar üzerindeki etkisi açısından Covid-19 salgını dönemindeki şokla karşılaştırıyor.
Şirketin Çin operasyonları aynı zamanda düşen satışların yanında daha düşük kar marjlarıyla da mücadele ediyor.
ÇİNLİ MARKALAR PAZAR PAYINI ARTIRIYOR
Volkswagen uzun yıllar Çin otomobil pazarının en güçlü yabancı markalarından biri olurken, elektrikli otomobillere hızlı geçiş dengeleri değiştirdi.
BYD, Geely ve Xpeng gibi yerli üreticiler; elektrikli araç teknolojisi, yazılım, akıllı sürüş sistemleri ve fiyat rekabeti sayesinde pazar paylarını hızla artırdı.
Volkswagen de buna karşılık araç geliştirme süreçlerinin daha büyük bölümünü Çin’e taşımaya ve yerel teknoloji şirketleriyle çalışmaya başladı.
Şirket, yalnızca bu yıl Çin’de 20’den fazla tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit model piyasaya sürmeyi planlıyor.
XPENG ORTAKLIĞI 2023’TE BAŞLADI
Volkswagen ile Xpeng arasındaki ortaklık 2023’te başladı.
Alman üretici o dönemde Xpeng’in yaklaşık yüzde 5 hissesini satın aldı. Ortaklığın temel amacı, Xpeng’in elektrikli otomobil ve yazılım teknolojilerinden yararlanarak Volkswagen’in Çin’e özel modeller geliştirme süresini kısaltmaktı.
İlk ortak model ID. UNYX 08’in seri üretimine bu yıl başlanırken, ID. UNYX 09 ortaklığın ikinci aracı oldu.
Xpeng ise geliştirdiği teknoloji ve yazılım çözümlerini yalnızca Volkswagen’le sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirket, teknolojilerini başka yabancı otomobil üreticilerine de sunmayı hedefliyor.