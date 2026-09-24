Volkswagen, Çin otomotiv devlerine karşı yeni kozunu çıkardı. 24 ayda geliştirildi

Yeni model, Volkswagen’in en büyük pazarlarından Çin’de ciddi satış baskısı yaşadığı bir dönemde geliyor.

Volkswagen’in Çin’deki teslimatları 2026’nın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 26 düşerek 971 bin adede geriledi.

Bu rakam şirketin Çin’de son 16 yıldaki en düşük ilk yarı satış seviyesi oldu.

Volkswagen yönetimi de Çin otomobil pazarındaki mevcut daralmayı, satışlar üzerindeki etkisi açısından Covid-19 salgını dönemindeki şokla karşılaştırıyor.

Şirketin Çin operasyonları aynı zamanda düşen satışların yanında daha düşük kar marjlarıyla da mücadele ediyor.

ÇİNLİ MARKALAR PAZAR PAYINI ARTIRIYOR

Volkswagen uzun yıllar Çin otomobil pazarının en güçlü yabancı markalarından biri olurken, elektrikli otomobillere hızlı geçiş dengeleri değiştirdi.

BYD, Geely ve Xpeng gibi yerli üreticiler; elektrikli araç teknolojisi, yazılım, akıllı sürüş sistemleri ve fiyat rekabeti sayesinde pazar paylarını hızla artırdı.

Volkswagen de buna karşılık araç geliştirme süreçlerinin daha büyük bölümünü Çin’e taşımaya ve yerel teknoloji şirketleriyle çalışmaya başladı.

Şirket, yalnızca bu yıl Çin’de 20’den fazla tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit model piyasaya sürmeyi planlıyor.

XPENG ORTAKLIĞI 2023’TE BAŞLADI

Volkswagen ile Xpeng arasındaki ortaklık 2023’te başladı.

Alman üretici o dönemde Xpeng’in yaklaşık yüzde 5 hissesini satın aldı. Ortaklığın temel amacı, Xpeng’in elektrikli otomobil ve yazılım teknolojilerinden yararlanarak Volkswagen’in Çin’e özel modeller geliştirme süresini kısaltmaktı.

İlk ortak model ID. UNYX 08’in seri üretimine bu yıl başlanırken, ID. UNYX 09 ortaklığın ikinci aracı oldu.

Xpeng ise geliştirdiği teknoloji ve yazılım çözümlerini yalnızca Volkswagen’le sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirket, teknolojilerini başka yabancı otomobil üreticilerine de sunmayı hedefliyor.