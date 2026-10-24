Volkswagen ID. Unyx 09 satışa çıktı: 755 km menzil, 1,3 milyon TL fiyat
24.10.2026 23:26
Volkswagen, elektrikli sedan modeli ID. Unyx 09’u Çin’de satışa sundu. Model, 5C hızlı şarj desteği, 755 kilometreye ulaşan menzili ve 26 bin 800 dolarlık (1,3 milyon TL) fiyatıyla dikkat çekiyor.
Volkswagen’in Çin pazarına yönelik elektrikli otomobil ailesinde yer alan ID. Unyx 09 satışa sunuldu. Model, beş metreyi aşan fastback gövdesini tek ve çift motorlu güç seçenekleriyle birleştiriyor. Ultra, Flagship ve Max olmak üzere üç versiyonla sunuluyor.
BAŞLANGIÇ FİYATI ÖN SATIŞA GÖRE DÜŞTÜ
Eylül ayında açılan ön siparişe göre fiyatı aşağı çekilen ID. Unyx 09, giriş seviyesinde yaklaşık 26 bin 800 dolara (Güncel kurla 1 milyon 332 bin TL) satılıyor.
Flagship versiyonun fiyatı yaklaşık 32 bin 800 dolar (1 milyon 630 bin TL) iken en üst donanım seviyesi olan Max versiyonun fiyatı yaklaşık 37 bin 300 dolar (1 milyon 853 bin TL) olarak açıklandı.
BEŞ METREYİ AŞAN FASTBACK GÖVDE
ID. Unyx 09, 5.081 mm uzunluğa, 1.980 mm genişliğe ve 3.030 mm aks mesafesine sahip. Arkaya doğru alçalan tavan çizgisi, sedan gövdeye coupe görünümü kazandırıyor.
İnce farlar ve kapalı ön yüzün yanında, yola şerit yönlendirme çizgileri ve araç genişliğini gösteren işaretler yansıtabilen DLP aydınlatma teknolojisi öne çıkıyor. Otomobilin tasarımını 21 inç jantlar ve Brembo fren kaliperleri tamamlıyor.
755 KİLOMETRE MENZİL VE 5C ŞARJ DESTEĞİ
Tek motorlu versiyonda 230 kW, yaklaşık 308 beygir güç sunuluyor. Dört tekerlekten çekişli seçenekte ise arka motora yaklaşık 188 beygir gücünde bir ön motor eşlik ediyor. CATL üretimi LFP bataryanın kapasitesi yaklaşık 92 kWh.
Arkadan çekişli versiyonlarda açıklanan menzil 755 kilometreye, çift motorlu Max’te ise 705 kilometreye ulaşıyor.
Tüm versiyonlarda 5C hızlı şarj hücreleri kullanılıyor. Araç bu sayede yaklaşık 15 dakikalık sürede bataryasını tamamen doldurabiliyor.
Volkswagen Anhui’nin açıklamasına göre uygun koşullarda beş dakikalık şarjla 250 kilometrelik menzil eklenebiliyor.
XPENG TEKNOLOJİSİYLE GELİŞTİRİLEN SÜRÜŞ DESTEĞİ
Kabinde 15,6 inç merkez ekran ve sürücünün görüş alanına bilgi yansıtan, 85 inç görüntü boyutuyla dikkat çeken artırılmış gerçeklik destekli head-up display bulunuyor. Üst iki donanımda çift odacıklı havalı süspansiyon ve değişken amortisör kontrolü de sunuluyor.
Xpeng’in 750 TOPS işlem kapasitesine sahip Turing çipini kullanan sürüş destek sistemi, şehir ve otoyol sürüş yardımının yanında uzaktan park ve aracın geldiği güzergahı izleyerek geri gitmesi gibi işlevler sağlıyor.
ID. Unyx 09, Volkswagen’in Çin’de yerel teknoloji ortaklarıyla geliştirdiği modellerden biri. Markanın resmi açıklamasına göre Xpeng iş birliğiyle 24 ayda geliştirilen otomobil, Çinli müşterilere yönelik ürün geliştirme sürecini hızlandırma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.