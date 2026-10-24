Volkswagen ID. Unyx 09 satışa çıktı: 755 km menzil, 1,3 milyon TL fiyat

Volkswagen’in Çin pazarına yönelik elektrikli otomobil ailesinde yer alan ID. Unyx 09 satışa sunuldu. Model, beş metreyi aşan fastback gövdesini tek ve çift motorlu güç seçenekleriyle birleştiriyor. Ultra, Flagship ve Max olmak üzere üç versiyonla sunuluyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI ÖN SATIŞA GÖRE DÜŞTÜ

Eylül ayında açılan ön siparişe göre fiyatı aşağı çekilen ID. Unyx 09, giriş seviyesinde yaklaşık 26 bin 800 dolara (Güncel kurla 1 milyon 332 bin TL) satılıyor.

Flagship versiyonun fiyatı yaklaşık 32 bin 800 dolar (1 milyon 630 bin TL) iken en üst donanım seviyesi olan Max versiyonun fiyatı yaklaşık 37 bin 300 dolar (1 milyon 853 bin TL) olarak açıklandı.