Volkswagen'den elektrikli otomobile işkence gibi test: 50 turun ardından hala çalıştı
11.10.2026 20:42
Son Güncelleme: 11.10.2026 20:44
Volkswagen, Çin pazarı için geliştirdiği modelini sıra dışı bir dayanıklılık gösterisine soktu. 160 derece ısıtılan dev bir tamburda 50 kez döndürülen elektrikli SUV, testin ardından hala çalışıyordu.
Otomobillerin dayanıklılığını göstermek isteyen üreticilere Volkswagen de alışılmadık bir denemeyle katıldı. Şirketin Çin’deki ortak girişimi FAW-Volkswagen, ID. AURA T6 modelini içine bir otomobilin sığabileceği büyüklükte hazırlanan metal bir düzeneğe yerleştirdi. Ardından hem ısıtılan hem de döndürülen tambur içinde aracın defalarca takla atması sağlandı.
DEV MISIR PATLATMA MAKİNESİNDEN İLHAM ALINDI
Deneyde kullanılan düzenek, Çin’de geleneksel olarak kullanılan metal mısır patlatma makinelerinin büyütülmüş bir versiyonunu andırıyor. Siyah metal gövdenin altındaki alevler ortamı ısıtırken tamburun dönmesi, içerideki otomobilin farklı yüzeylerinin zemine çarpmasına yol açıyor.
Yaklaşık 160 derecelik sıcaklık, gösterinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri.
Test iki aşamada gerçekleştirildi. İlk bölümde 14, ikinci bölümde ise 36 tur döndürülen araç, toplamda 50 tur boyunca tekrarlanan darbelere maruz kaldı.
TESTTEN ÖNCE ELEKTRİK BAĞLANTILARI KESİLDİ
Test öncesinde yüksek voltaj sistemi devreden çıkarıldı, 12 voltluk ve yüksek voltajlı bataryaların bağlantıları izole edildi. Hava yastıkları da devre dışı bırakıldı.
FAW-Volkswagen’in gösterisi, gövdenin ve batarya korumasının tekrarlanan darbelere karşı dayanımını sergiliyor. Ancak standart bir çarpışma testi veya bağımsız güvenlik derecelendirmesinin yerine geçmiyor.
KENDİ ELEKTRİK GÜCÜYLE ÇIKTI
ID. AURA T6, bu denemeden hasarsız çıkmadı. Görüntülerde camların kırıldığı ve çatladığı, gövdenin çeşitli bölümlerinde belirgin deformasyon oluştuğu görülüyor. Buna rağmen araç, tamburdan çıkarılırken kendi elektrikli güç aktarma sistemini kullanarak ilerleyebildi.
Aktarılan sonuçlara göre yolcu bölümünün ana yapısı şeklini korudu; tavan tamamen çökmedi ve kapılar açılabildi. Bataryada ise gözle görülebilen duman, alev veya sızıntı bildirilmedi.
Özellikle Çin'de otomotiv markaları araçlarının dayanıklılığını göstermek için bu tür testlere başvurabiliyor.