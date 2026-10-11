Volkswagen'den elektrikli otomobile işkence gibi test: 50 turun ardından hala çalıştı

ID. AURA T6, bu denemeden hasarsız çıkmadı. Görüntülerde camların kırıldığı ve çatladığı, gövdenin çeşitli bölümlerinde belirgin deformasyon oluştuğu görülüyor. Buna rağmen araç, tamburdan çıkarılırken kendi elektrikli güç aktarma sistemini kullanarak ilerleyebildi.

Aktarılan sonuçlara göre yolcu bölümünün ana yapısı şeklini korudu; tavan tamamen çökmedi ve kapılar açılabildi. Bataryada ise gözle görülebilen duman, alev veya sızıntı bildirilmedi.