Volkswagen’den Passat boyutlarında elektrikli otomobil: ID. Aura L5 ortaya çıktı

Volkswagen, Çin’deki elektrikli otomobil ailesine bu kez bir SUV yerine alçak gövdeli bir model ekliyor. FAW-Volkswagen ortaklığının eseri olan ID. Aura L5, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın yeni araç başvurularında ortaya çıktı.

ID. Aura T6’nın ardından ailenin ikinci modeli olan L5, sedan görünümünü arka camla birlikte açılan büyük bir bagaj kapağıyla birleştiriyor. Böylece Passat’a yakın boyutlardaki otomobil, liftback gövdenin yükleme kolaylığını da sunuyor.