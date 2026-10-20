Volkswagen’den Passat boyutlarında elektrikli otomobil: ID. Aura L5 ortaya çıktı
20.10.2026 04:24
Volkswagen’in Çin için geliştirdiği ID. Aura L5, Passat modeline yakın gövdesi ve geniş açılan bagaj kapağıyla aile otomobili arayanlara hitap ediyor.
Volkswagen, Çin’deki elektrikli otomobil ailesine bu kez bir SUV yerine alçak gövdeli bir model ekliyor. FAW-Volkswagen ortaklığının eseri olan ID. Aura L5, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın yeni araç başvurularında ortaya çıktı.
ID. Aura T6’nın ardından ailenin ikinci modeli olan L5, sedan görünümünü arka camla birlikte açılan büyük bir bagaj kapağıyla birleştiriyor. Böylece Passat’a yakın boyutlardaki otomobil, liftback gövdenin yükleme kolaylığını da sunuyor.
4,88 METRELİK GÖVDE, AKICI TASARIM
ID. Aura L5’in uzunluğu 4.883 mm, genişliği 1.881 mm, yüksekliği ise 1.506 mm olarak açıklanıyor. Aks mesafesi 2.820 mm olan beş kişilik otomobilde, kısa gövde çıkıntıları ve arkaya doğru alçalan tavan çizgisi dikkat çekiyor.
Ön bölümde geniş bir ışık imzası kullanılırken çerçevesiz kapılar ve yarı gizli kapı kolları yan görünümü tamamlıyor. Beyaz, gri, gümüş, mor, altın ve mavi olmak üzere altı gövde rengi bulunuyor.
Tasarımın çıkış noktası, 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda gösterilen ID. Aura konsepti. Volkswagen, o dönemde bu konsepti Çin’de fiyat hassasiyeti yüksek müşterilere yönelik, teknoloji ve dinamik tasarımı birleştiren elektrikli bir otomobil olarak tanımlamıştı.
BÜYÜK BAGAJ KAPAĞI AİLE KULLANIMINI ÖNE ÇIKARIYOR
Otomobilin arka kısmında en önemli ayrıntı, elektrikli bagaj kapağı. 70 derecenin üzerinde açılabilen kapak, bir metreyi aşan yükleme açıklığı sağlıyor. Arka camın da kapakla birlikte yükselmesi, büyük eşyaların bagaja yerleştirilmesini kolaylaştırıyor.
FAW-Volkswagen’in model için öne çıkardığı aile otomobili yaklaşımı da bu pratiklikle destekleniyor. Alçak ve sportif görünüme rağmen günlük kullanımda geniş bir yükleme alanı sunulması hedefleniyor. Ancak bagaj hacmi ve kabinin ayrıntılı görüntüleri henüz paylaşılmış değil.
211 BEYGİRLİK MOTOR VE LİDAR SEÇENEĞİ
Çin’deki başvuru bilgilerine göre dört farklı versiyonda da 155 kW, yaklaşık 211 beygir azami güç üreten elektrik motoru yer alıyor. Belgelerde otomobilin azami hızı 175 km/s olarak belirtiliyor.
Versiyona göre 17, 18 veya 19 inç jantlar sunuluyor. Açıklanan boş ağırlıklar ise 1.699 ile 1.795 kilogram arasında değişiyor. Lidar sensörü, çamurluk kameraları ve panoramik cam tavan da başvurularda görülen seçenekler arasında.
Batarya tarafında lityum demir fosfat, yani LFP kimyası kullanılıyor. Tedarik seçeneklerinde CATL ortaklıkları ile Gotion yer alırken paketlerin kapasitesi ve otomobilin menzili henüz netleşmiş değil.
ÇİN İÇİN GELİŞTİRİLEN ELEKTRİKLİ AİLENİN YENİ ÜYESİ
ID. Aura L5, Volkswagen’in Çin’e özel geliştirdiği Compact Main Platform (CMP) altyapısını kullanıyor. Marka, bu platformun temelini oluşturan yaklaşımda yerel müşterilerin dijital özellik, sürüş destek sistemleri ve fiyat beklentilerine odaklanıyor.